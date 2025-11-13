search
Mașinile electrice pierd teren. Ce îi face pe cumpărători să se răzgândească

Publicat:

Deși Uniunea Europeană vizează interzicerea vânzării de mașini noi pe benzină și motorină până în 2035, iar statele oferă stimulente financiare pentru a impulsiona tranziția, interesul șoferilor pentru vehiculele electrice rămâne scăzut.

Cineva a pus mașina electrică la încărcat
Românii nu sunt foarte interesați de achiziția mașinilor electrice. Foto iStock

Un sondaj recent arată că aproape jumătate dintre cumpărătorii din România nu ar lua momentan în considerare achiziționarea unei mașini electrice.

Majoritatea cumpărătorilor nu sunt pregătiți să cumpere o mașină electrică

Când li s-a cerut să numească tipul preferat de propulsie auto, 35,9% dintre respondenții sondajului au ales motorul pe benzină, 45,9% motoarele care funcționează cu motorină, 13,2% motoarele hibride și 5% motorul electric. Acest lucru dovedește că șoferii preferă mașinile cu motoare cu ardere internă și încă nu sunt pregătiți să adopte alternativele.

Aproape jumătate dintre cumpărătorii români (45,6%) care au răspuns sondajului au declarat că nu ar cumpăra în prezent un vehicul electric și doar 14,4% ar lua în considerare achiziționarea unuia. 40% au ezitat, răspunzând totuși că s-ar putea să cumpere un vehicul electric în viitor.

Prețurile ridicate ale vehiculelor electrice, lipsa stațiilor de încărcare și prezența unor mituri despre mașinile electrice se numără printre motivele pentru care oamenii nu sunt tentați să le achiziționeze. Devine din ce în ce mai clar că va fi o provocare să abandonăm mașinile care au motoare cu combustie internă. Pașii pe care guvernele îi fac nu sunt suficienți pentru a convinge oamenii, șoferii nefiind încă deciși să treacă la vehicule electrice”, spune Matas Buzelis, expert în industria auto din cadrul carVertical.

UE a legiferat o interdicție privind vânzarea de mașini noi pe benzină și motorină începând cu 2035, impunând ca toate vehiculele noi vândute din acel punct încolo să aibă emisii zero pentru a îndeplini obiectivul de neutralitate climatică al blocului comunitar pe care și l-a asumat până în 2050. Cu toate acestea, unele state membre, inclusiv Italia, au solicitat o flexibilitate mai mare în atingerea acestor obiective deoarece se tem de un impact economic negativ asupra întregii industrii auto.

Ce stimulează trecerea la vehiculele electrice

Cei care sunt în favoarea vehiculelor electrice și ar putea cumpăra unul au diverse motive pentru care le preferă. Majoritatea respondenților (42,4%) consideră că este mai ieftin să folosești și să întreții o mașină electrică. Deoarece vehiculele electrice au mai puține piese mobile, costurile de întreținere sunt de obicei mai mici în comparație cu vehiculele pe benzină sau motorină. Creșterea prețurilor la combustibili încurajează și ea șoferii să treacă la motoarele electrice, acestea fiind văzute ca o alternativă mai accesibilă pe termen lung.

28,5% dintre șoferii chestionați ar alege o mașină electrică datorită taxelor mai mici. În UE, multe țări reduc sau renunță la taxele pe proprietate auto pentru a încuraja adoptarea vehiculelor electrice. În România, mașinile electrice sunt scutite de impozitul pe vehicule.

12,1% dintre respondenți ar alege o mașină electrică datorită subvențiilor guvernamentale. În momentul de față România oferă până la 7.500 EUR (aproximativ 37.000 lei) pentru achiziționarea de vehicule electrice noi.

13,2% dintrecei chestionați spun că ar alege o mașină electrică din motive ecologice. Cu toate acestea, pe măsură ce orașe precum Bucureștiul extind iau măsuri pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon, deținerea unui vehicul electric devine mai puțin o alegere ca stil de viață și mai mult o necesitate pentru șoferii care conduc în mediul urban și care doresc să evite amenzile, taxele ridicate și restricțiile (3,8%).

Citește și: Mașinile electrice chinezești cuceresc piețele globale, dar acasă sunt prinse într-un război al prețurilor care amenință să distrugă zeci de branduri

Reducerea subvențiilor determină încetinirea adoptării vehiculelor electrice

Mai multe țări din UE au redus sau au eliminat subvențiile pentru achiziționarea vehiculelor electrice. Suedia și-a încheiat subvențiile pentru achiziții în 2022 și Germania la sfârșitul anului 2023, în ambele cazuri producându-se o scădere semnificativă a vânzărilor de vehicule electrice noi.

Sub administrația președintelui Donald Trump din SUA au fost adoptate reduceri semnificative ale politicilor favorabile vehiculelor electrice, inclusiv revocarea mandatelor de vânzare a vehiculelor electrice, reducerea sau eliminarea creditelor fiscale federale și înghețarea finanțării infrastructurii pentru vehicule electrice. Aceste schimbări au încetinit ritmul de adoptare al vehiculelor electrice și provoacă un climat plin de incertitudine pentru producătorii auto.

Stimulentele guvernamentale sunt o modalitate costisitoare de a crește vânzările de mașini electrice, dar adevărata problemă este sustenabilitatea”, notează Buzelis. „De îndată ce aceste stimulente sunt reduse, prețurile suportate de cumpărători vor crește considerabil. Cererea reală va crește doar atunci când oamenii vor începe să aleagă aceste vehicule în mod organic, nu pentru că sunt susținute de subvenții ci pentru că vor economisi sume semnificative reducând costurile de funcționare, lucru pe care se pare că nu îl iau încă în considerare.

Prea scumpe pentru mulți români

Când au fost întrebați de ce nu ar cumpăra un vehicul electric, 35,4% dintre respondenții din România au spus că mașinile electrice sunt prea scumpe, 23,9% erau îngrijorați de autonomia redusă, 25,3% au subliniat infrastructura slabă și 8% au menționat valoarea de revânzare scăzută (alte motive 7,4%).

După cum explică Buzelis, „mașinile electrice au în prezent o valoare de revânzare relativ scăzută, dar acest lucru poate funcționa în favoarea cumpărătorilor. Cei care caută un vehicul electric second-hand pot găsi oferte excelente pe care nu le pot găsi cumpărând vehicule pe benzină sau motorină.

Primul val de adoptare a vehiculelor electrice a fost deja parcurs în totalitate. „Cei care își doreau să cumpere un vehicul electric au deja unul. Vehiculele electrice ar funcționa foarte bine și în rolul de mașină secundară iar cumpărătorii încep să ia acest aspect în considerare”, notează Buzelis.

Producătorii auto răspund crizei prin reduceri de personal

În 2025 mai mulți producători auto importanți au anunțat reduceri semnificative de personal ca parte a strategiei de reducere a costurilor din cauza tarifelor și a schimbărilor de producție. Stellantis a concediat temporar 900 de angajați în cinci fabrici din SUA și a întrerupt producția la unitățile din Mexic și Canada. General Motors a anunțat mai multe runde de concedieri care însumează peste 3.000 de angajați, în timp ce Nissan se pare că intenționează să închidă șapte fabrici și să elimine 10.000 de locuri de muncă la nivel global.

Citește și: 425 de români își vor cumpăra prin Rabla mașini electrice sau hibride

Alți producători mari inclusiv Porsche, Volvo și Volkswagen, au anunțat reduceri de locuri de muncă, reflectând o restructurare la nivel de sector pentru a face față presiunilor pieței.

Concurența tot mai mare din partea producătorilor chinezi modelează și ea piața vehiculelor electrice. BYD și-a extins rapid prezența în Europa, depășind Tesla la vânzările de vehicule electrice cu baterie (BEV) pentru prima dată în aprilie 2025. BYD s-a bucurat de o creștere a vânzărilor de 359% față de anul precedent, în ciuda tarifelor mai mari impuse de UE pentru vehiculele electrice chinezești. Este încă devreme să spunem dacă producătorii auto chinezi îi pot convinge pe europeni să treacă la vehiculele electrice, dar creșterea rapidă a vânzărilor pe care le înregistrează are deja consecințe asupra economiei europene.

Economie

Ghid de cumpărături

