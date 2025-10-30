425 de români își vor cumpăra prin Rabla mașini electrice sau hibride

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat, joi, 425 de dosare de finanţare, în valoare de 6,51 milioane de lei, depuse în cadrul Programului "Rabla" pentru persoane fizice.

„Prin aprobarea celor peste 420 de ecotichete, reconfirmăm sprijinul nostru pentru înnoirea parcului auto şi reducerea poluării. Programul "Rabla" 2025 înseamnă mai puţine maşini vechi pe şosele, mai multă siguranţă şi un pas real spre un transport mai curat şi mai eficient. Acesta este un motiv în plus pentru care am ales să redirecţionăm o sumă importantă rămasă disponibilă pentru maşini cu motorizare clasică şi hibridă, întrucât cererea este evident mai mare, dar păstrăm sprijinul şi pentru autovehiculele electrice. AFM rămâne consecventă în a oferi soluţii echilibrate şi responsabile pentru mobilitatea viitorului, în beneficiul oamenilor şi al mediului", a declarat preşedintele AFM, Florin Bănică.

Potrivit sursei citate, în termen de 60 de zile de la obţinerea statusului de "beneficiar aprobat pentru finanţare", solicitantul-persoană fizică are obligaţia să distrugă şi să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, iar ulterior să încarce documentele în aplicaţia informatică şi să introducă data radierii autovehiculului uzat.

AFM a decis, recent, redirecţionarea a 45 de milioane de lei din bugetul alocat autovehiculelor electrice către categoria de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC), motociclete şi autovehicule cu sistem de propulsie hibrid,

Solicitanţii-persoane fizice se vor putea înscrie în aplicaţia informatică începând de joi, 6 noiembrie, ora 10:00, până la data de 15 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

În acelaşi timp, rămâne disponibilă înscrierea pentru achiziţionarea autovehiculelor electrice, în limita noului buget disponibil.

Amintim că pe 30 septembrie, în doar 13 minute, fondurile pentru mașinile cu motoare clasice au fost epuizate.

Bugetul total al programului a fost stabilit la 200 de milioane de lei, de peste trei ori mai mic decât cel anunțat la începutul anului. În plus, și valoarea voucherelor s-a redus considerabil:

* 18.500 lei pentru un autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie pe hidrogen;

* 15.000 lei pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau motocicletă electrică;

* 12.000 lei pentru un autovehicul hibrid convențional;

* 10.000 lei pentru un autovehicul cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau motocicletă.

În perioada 2005 - 2024, prin Programele Rabla Clasic și Rabla Plus, au fost casate în total 1.061.452 de autovehicule și au fost achiziționate 719.999 de autovehicule noi, dintre care 9.797 hibrid plug-in și 49.716 pur electrice, ceea ce evidențiază impactul major al acestor programe asupra reducerii emisiilor și modernizării parcului auto național, precizează Administraţia Fondului pentru Mediu.