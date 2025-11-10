Producătorii auto europeni pierd teren în fața rivalilor din Asia. „Chinezii devin tot mai puternici în domeniul tehnologic”

Producătorii auto europeni se confruntă cu o pierdere rapidă de influență pe piața globală, în timp ce producătorii chinezi își extind activitatea internațională și își consolidează poziția prin inovație, potrivit lui Lasse Kristoffersen, directorul general al Wallenius Wilhelmsen, cea mai mare companie de transport auto din lume, notează Financial Times.

Kristoffersen a explicat că exporturile din China către regiuni precum America Latină, Europa, Africa și Australia au înregistrat o creștere semnificativă, susținută de politicile interne menite să reducă costurile de producție. „Chinezii nu doar că oferă prețuri atractive, dar devin tot mai puternici și în domeniul tehnologic”, a afirmat el.

Potrivit AlixPartners, exporturile de vehicule chinezești au crescut anul trecut cu 23%, ajungând la 6,4 milioane de unități, depășind cu mult Japonia, care ocupă locul doi. Se estimează că până în 2030, producătorii auto chinezi vor deține aproximativ 30% din piața auto mondială, comparativ cu 21% în 2024, datorită cererii în creștere din piețele emergente.

Pe piața europeană, mărci precum BYD, Chery sau SAIC (proprietarul MG) au ajuns la 5,7% din vânzările de mașini noi în primele nouă luni ale anului, față de 3,2% în aceeași perioadă a anului trecut. În segmentul vehiculelor electrice, cota de piață a brandurilor chinezești a ajuns la 10%.

Kristoffersen a mai subliniat că producătorii auto europeni se confruntă cu provocări multiple: cererea slabă pe piața internă, scăderea vânzărilor în China și tarife mai mari în SUA. „Este o perioadă dificilă atât pe plan intern, cât și pe piețele externe, dar vedem că europenii iau măsuri pentru a-și menține competitivitatea”, a concluzionat acesta.