 Grâul se scumpeşte semnificativ, pe fondul atacurilor din Marea Neagră. Ce se întâmplă cu cerealele ucrainene care „se revarsă" spre România | adevarul.ro
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Grâul se scumpeşte semnificativ, pe fondul atacurilor din Marea Neagră. Ce se întâmplă cu cerealele ucrainene care „se revarsă" spre România

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Piața grâului e afectată de atacurile asupra porturilor și navelor comerciale din Marea Neagră, iar prețurile se apropie de cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. O eventuală blocare prelungită a exporturilor ar putea pune presiune și mai mare pe prețurile alimentelor.

Preţul grâului a crescut semnificativ în ultimele săptămâni. FOTO: arhivă
Preţul grâului a crescut semnificativ în ultimele săptămâni. FOTO: arhivă

Prețurile cerealelor au crescut semnificativ în ultimele săptămâni, după ce atacurile Rusiei și Ucrainei au început să afecteze porturile și transporturile comerciale din zona Mării Negre. Evoluția îi îngrijorează pe traderi deoarece cele două țări au un rol major pe piața mondială a grâului: Rusia este cel mai mare exportator de cereale, iar Ucraina se află pe locul al cincilea.

Contractele futures pentru grâu, folosite drept reper pentru piață, au ajuns aproape de nivelul maxim atins în ultimii trei ani. Printre evenimentele care au schimbat rapid perspectiva pieței se numără atacurile asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagră și Dunăre, dar și loviturile asupra terminalelor rusești din Novorossiisk, notează Financial Times.

Andrei Sizov, directorul general al SovEcon, companie care analizează piețele agricole din regiunea Mării Negre, compară situația actuală cu șocul provocat pe piața petrolului de criza din zona strâmtorii Hormuz.

„Este mai rău pentru piața grâului decât a fost situația din Ormuz pentru petrolul brut”, a declarat Sizov, avertizând că efectele asupra pieței vor deveni mai serioase dacă atacurile continuă.

„Cu cât situația se prelungește, cu atât consecințele vor fi mai mari”, a completat el

Impactul la nivel global

Rusia și Ucraina furnizează împreună aproximativ 30% din grâul consumat la nivel mondial. Oxford Economics estimează că problemele din porturile celor două țări, situate în bazinul Mării Azov și al Mării Negre, ar putea afecta în acest an până la 86 de milioane de tone de cereale destinate exportului.

Din această cantitate, aproximativ 52 de milioane de tone ar proveni din Rusia, iar alte 34 de milioane de tone din Ucraina.

Porturile ucrainene resimt deja efectele atacurilor. Loviturile rusești asupra navelor comerciale au redus transporturile prin Odesa și prin alte porturi de la Marea Neagră, în timp ce Ucraina se află în plin sezon al livrărilor de cereale.

Rutele alternative pe care le folosește Ucraina pentru a-și scoate marfa din țară, inclusiv cele prin România, nu pot absorbi însă întreaga diferență. Transportul feroviar și cel fluvial ar putea prelua aproximativ 17 milioane de tone chiar și în cazul unei suplimentări a capacității.

La rândul său, Rusia a întâmpinat probleme după atacul ucrainean asupra Novorossiisk, cele trei terminale importante pentru exportul de cereale din port orindu-şi operațiunile.

Vă reamintim că, la solicitarea vicepreședintelui american JD Vance, Ucraina a acceptat să nu mai atace petrolierele care folosesc terminalul petrolier din Novorossiisk, însă înțelegerea nu se face nicio referire la instalațiile prin care Rusia exportă cereale.

Momentul în care au apărut aceste probleme este unul nefavorabil pentru ambele țări. În august, comercianții încep să cumpere în cantități mari cerealele din noua recoltă, iar blocarea porturilor limitează tocmai această perioadă importantă pentru exporturi.

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Ucraina resimte deja loviturile asupra infrastructurii. Agricultura generează aproximativ 60% din veniturile sale din exporturi, însă cantitatea de cereale exportată în această lună a scăzut cu aproximativ 75% față de august 2025, potrivit datelor guvernamentale.

Nici Rusia nu își mai poate transporta cerealele la ritmul obișnuit. SovEcon estimează exporturi de aproximativ 2,2 milioane de tone în august, față de 4,6 milioane de tone în aceeași lună a anului trecut. Pentru a evita zona afectată de atacuri, o parte importantă a transporturilor rusești se mută pe rute din afara bazinului Mării Azov și al Mării Negre.

„Capacitatea Rusiei de export de cereale din Marea Neagră și Marea Azov este în prezent oprită”, a explicat directorul general al SovEcon, Andrei Sizov.

Potrivit acestuia, capacitatea lunară de export din zonă s-a prăbușit de la aproximativ 3,3 milioane de tone la circa 250.000 de tone, aceasta fiind capacitatea instalației din Tuapse, singurul punct rusesc de la Marea Neagră care mai funcționează în prezent.

„Nu excludem noi atacuri asupra Novorossiiskului, mai ales în condițiile în care există informații potrivit cărora sistemele locale de apărare antiaeriană au fost grav avariate”, a mai declarat Andrei Sizov.

Seceta și războaiele pun presiune pe prețurile alimentelor

Scumpirea grâului vine în contextul în care agricultura mondială se confruntă deja cu mai multe probleme. Seceta afectează producția în mai multe regiuni, fenomenul El Niño provoacă perturbări meteorologice, iar războiul din Iran a contribuit la deficitul de îngrășăminte, astfel că specialiştii se așteaptă ca presiunile să ajungă și la consumatori.

Tatiana Orlova, economist-șef al Oxford Economics, estimează că prețurile mondiale ale alimentelor vor crește cu 11,8% în acest an și cu 4,8% în 2027.

„Ne așteptăm ca prețurile mondiale ale alimentelor să crească 11,8% în acest an   și 4,8 % în 2027”, a declarat aceasta.

Ea apreciază că inflația alimentară va fi mai mică decât anul trecut, dar avertizează că situația din regiunea Mării Negre poate schimba oricând calculele.

„Dat fiind că Rusia este cel mai mare exportator de cereale din lume, iar Ucraina este al cincilea, recenta escaladare a luptelor în bazinul Mării Azov și al Mării Negre ar putea provoca un șoc mai sever asupra prețurilor mondiale la alimente”, a spus Tatiana Orlova.

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Constanța și Dunărea, rute importante pentru cerealele ucrainene

Piața cerealelor a trecut deja printr-un șoc major după invazia rusă din 2022, când prețurile au urcat la niveluri record. Apoi situația s-a normalizat, după acordul negociat de ONU care a permis transportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagră.

Acordul a încetat în iulie 2023, iar Ucraina a trebuit să își mute exporturile pe alte rute, inclusiv de-a lungul litoralului Mării Negre către Constanța și pe Dunăre.

Și aceste variante întâmpină însă probleme. Seceta și temperaturile ridicate din această vară au coborât nivelul Dunării, astfel că navele trebuie să transporte încărcături mai mici, iar costurile de transport au crescut.

În plus, Rusia a lovit săptămâna trecută infrastructura de la Ismail, cel mai important port ucrainean de pe Dunăre pentru exportul cerealelor.

Pe de altă parte, în cadrul unei întâlniri de miercuri, 19 august, între Ukrzaliznytsia și operatori feroviari din România și Republica Moldova, un reprezentant al companiei românești Unicom Tranzit a explicat clar faptul că multe terminale din Portul Constanța sunt aglomerate şi că prioritate au mărfurile româneşti.

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