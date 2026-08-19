Războiul cerealelor din Marea Neagră amenință să lase milioane de oameni fără hrană

Atacurile Moscovei și Kievului asupra exporturilor agricole reciproce ar putea duce la o criză mondială a cerealelor.

Războiul Rusiei în Ucraina a intrat într-o nouă fază de escaladare, cu efecte de propagare periculoase care se extind mult dincolo de Europa. Unul dintre cele mai presante riscuri este o criză globală a aprovizionării cu cereale, rezultată dintr-o nouă serie de atacuri rusești și ucrainene asupra exporturilor agricole ale celeilalte părți, arată o analiză Financial Times.

În această etapă a conflictului, Ucraina a stabilizat în mare parte linia de luptă de 1.250 km și-a extins atacurile la distanță. Dar, din iulie, Kievul se concentrează pe un nou set de ținte: navele rusești care exportă produse agricole prin Marea Neagră, precum și infrastructura feroviară și portuară de sprijin din Marea Azov. Săptămâna trecută, Ucraina a atacat toate cele trei terminale de cereale din portul Novorossiisk, care transportă peste 40% din exporturile de cereale rusești. Autoritățile au suspendat exporturile până la finalizarea reparațiilor.

Și Rusia și-a intensificat atacurile cu rachete împotriva porturilor ucrainene de la Marea Neagră și chiar a scufundat mai multe nave destinate celui mai mare port din Odesa. Drept urmare, exporturile agricole ale ambelor țări riscă să fie reduse semnificativ sau chiar oprite complet.

Având în vedere importanța atât a Rusiei, cât și a Ucrainei pentru piețele alimentare globale, acest lucru este profund îngrijorător. Să luăm, de exemplu, grâul. Moscova și Kievul controlează împreună 27% din exporturile globale, cea mai mare parte a acestora fiind transportată prin Marea Neagră. Rusia și Ucraina sunt principalii furnizori pentru multe țări din Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

Acest sezon a fost deja extrem de dificil pentru producătorii de grâu: prețurile la combustibili și îngrășăminte au crescut din cauza războiului din Golf, în timp ce valurile de căldură recurente au afectat producția europeană și americană. Prețurile grâului sunt cu peste 25% mai mari decât în ​​2025 și continuă să crească. ONU prognozează că aproximativ 50 de milioane de oameni vor fi împinși într-o insecuritate alimentară acută la sfârșitul acestui an, doar din cauza factorilor climatici. Dacă grâul rusesc și ucrainean nu ajunge pe piață, acest lucru ar putea însemna că o criză și mai mare a securității alimentare este la orizont.

Deși efectele valurilor de căldură nu pot fi abordate rapid, perturbarea logisticii alimentare din Marea Neagră ar putea fi abordată. La începutul războiului din Ucraina, mai multe părți interesate au presat Moscova să încheie un acord privind cerealele cu Kievul, care a permis libera trecere a cerealelor ucrainene. Chiar și după ce acordul a fost în cele din urmă abandonat, Rusia și Ucraina nu au întreprins un efort sistematic de a interzice exporturile agricole - până în această vară.

Un acord ar fi de dorit

Comunitatea internațională ar trebui acum să facă presiuni asupra ambelor părți pentru a restabili acest acord. În cele din urmă, avantajele militare ale acestor atacuri sunt marginale, în timp ce dezavantajele potențiale sunt imense pentru o serie de țări din întreaga lume.

Nivelul de suferință pe care Rusia și Ucraina și-l provoacă reciproc prin atacurile asupra exporturilor agricole nu este suficient de critic pentru ca niciuna dintre ele să solicite pace. Kremlinul a încasat 41 de miliarde de dolari din exporturile agricole în 2025 - mai puțin de 10% din veniturile totale din exporturi. Pentru Ucraina, pe de altă parte, exporturile agricole reprezintă aproape jumătate din veniturile sale, iar capacitatea sa de a redirecționa încărcătura de cereale către porturile de pe Dunăre este limitată în acest an din cauza valului de căldură și a nivelului scăzut al apei. Dar, întrucât Kievul este foarte sigur că va primi o altă gură de oxigen financiară din Europa, interdicția Kremlinului privind transportul de cereale nu va priva Ucraina de capacitatea sa de a plăti pentru apărare.

Există o serie de țări cu un interes direct în restabilirea exporturilor de alimente rusești și ucrainene. În primul rând, există cele din Orientul Mijlociu și Africa - Egipt, Turcia, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, de exemplu - care ar fi cel mai grav afectate de o criză a cerealelor și au numeroase canale către și influență asupra Moscovei și Kievului. Apoi, există giganți asiatici precum China și India, care sunt mari cumpărători de petrol rusesc, fiind în același timp dependenți de exporturile de alimente rusești și ucrainene. În cele din urmă, există Europa, care nu dorește să vadă un flux crescut de migranți ca urmare a unei potențiale crize alimentare. Există, de asemenea, SUA - în 2022, Washingtonul a jucat un rol esențial în orchestrarea acordului privind cerealele de la Marea Neagră.