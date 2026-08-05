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Criza cerealelor din Ucraina. Rutele alternative nu pot suplini blocada porturilor din Marea Neagră

Război în Ucraina
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Ucraina caută noi rute de export pentru cerealele sale, în timp ce blocada impusă de Rusia în Marea Neagră paralizează principalele porturi ale țării. Potrivit oficialilor de la Kiev, alternativele nu vor deveni pe deplin funcționale mai devreme de sfârșitul lunii august și vor acoperi doar parțial volumul livrărilor.

Portul Odesa
Armatorii au suspendat aproape complet escalele în porturile din regiunea Odesa/EPA/EFE

Într-o mișcare de urgență menită să sprijine sectorul agricol grav afectat de escaladarea conflictului, Cabinetul de Miniștri a decis reducerea temporară a prețurilor minime la export pentru culturile cerealiere și oleaginoase. Aceasta este prima măsură de acest gen adoptată pe fondul atacurilor repetate din regiune.

O lovitură dură pentru economia ucraineană

Conform estimărilor oficiale, Ucraina riscă să nu poată exporta peste 30 de milioane de tonuri de produse agricole, pierderile directe ale sectorului fiind evaluate între 1,5 și 3 miliarde de dolari.

Taras Vîsoțski, ministrul adjunct al Politicii Agrare și Alimentației, a subliniat gravitatea situației. „O cantitate semnificativă de produse – mai exact, puțin peste 30 de milioane de tone – nu va fi exportată pe piețele internaționale dacă această problemă nu va fi soluționată."

Situația a degenerat rapid în ultima perioadă. Doar în cursul lunii iulie, autoritățile au înregistrat 35 de atacuri asupra unor nave aflate în porturi, alte 22 de lovituri în largul mării și 67 de incidente vizând infrastructura portuară. Prin comparație, pe parcursul întregului an anterior au fost raportate doar 14 atacuri asupra navelor, ceea ce evidențiază o intensificare fără precedent a ostilităților.

Ca urmare directă a riscurilor de securitate, armatorii au suspendat aproape complet escalele în porturile din regiunea Odesa. Aproape două săptămâni s-au scurs fără ca nicio navă să acosteze, un blocaj cu atât mai critic cu cât coincide cu perioada intensă a recoltării de vară.

Limitările rutelor terestre și fluviale

În prezent, principalele alternative la transportul maritim rămân Dunărea, căile ferate și transportul rutier. Cu toate acestea, opțiunile sunt sever restricționate.

Din cauza unei secete severe, nivelul apei Dunării a scăzut la minime istorice, îngreunând traficul fluvial și reducând semnificativ volumele transportate cel puțin până în luna octombrie.

Rutele terestre adaugă între 45 și 50 de dolari pe tona de produs la costurile logistice, o povară financiară uriașă care apasă direct pe umerii producătorilor locali.

Chiar și atunci când vor atinge o capacitate operațională maximă, rutele alternative vor putea prelua cel mult 55% din volumul lunar gestionat anterior prin porturile maritime, care asigura un tranzit de aproximativ șase milioane de tone pe lună.

Avertisment privind securitatea alimentară globală

Ucraina asigură în mod tradițional circa 6% din exporturile mondiale de grâu și aproximativ 11% din cele de porumb, fiind un furnizor vital pentru state din Africa, Asia și Orientul Mijlociu.

Experții avertizează că prăbușirea exporturilor ucrainene riscă să provoace o creștere bruscă a prețurilor globale la alimente.

"Hrana va deveni mai scumpă, iar pentru cei mai săraci oameni ar putea deveni pur și simplu inaccesibilă", a adăugat Vîsoțki.

În acest context, Kievul face apel repetat la aliați pentru a asigura garanții de securitate în Marea Neagră, subliniind că redresarea economică și reluarea stabilă a fluxurilor comerciale sunt imposibile fără o prezență militară și măsuri de protecție adecvate în regiune.

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