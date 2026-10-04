Incendiu la o clădire a Spitalului Județean Brașov: O femeie, găsită carbonizată. 10 pacienți au fost evacuați de urgență, doi medici, intoxicați de fum

Un incendiu a izbucnit duminică după-amiază la Pavilionul Mârzescu al Spitalului Clinic Județean de Urgență din Brașov. Focul a fost semnalat la etajul întâi al unității medicale, iar o femeie a fost găsită decedată. Pentru siguranță, 10 pacienți au fost evacuați din zona afectată.

Foto: newsbv.ro

UPDATE: Două cadre medicale intoxicate de fum

Două cadre medicale, care au prezentat intoxicații cu fum, au fost evaluate la fața locului de către personalul medical.

Acestea au refuzat transportul la spital.

Știrea inițială

Alarma a fost dată în jurul orei 16:15, când Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov a fost anunțat despre izbucnirea incendiului, notează publicația locală newsbv.ro.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje pentru stingerea incendiului și evacuarea pacienților: o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o autoscară, două ambulanțe SAJ și un echipaj SMURD.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, focul a fost observat și lichidat într-un timp scurt. Înainte de sosirea echipajelor de intervenție, pacienții și personalul unității medicale au contribuit la limitarea situației.

Din păcate, în urma incendiului, o femeie a fost găsită decedată.

Alți 10 pacienți aflați la etajul întâi au fost evacuați din zona afectată, pentru a fi feriți de eventualele pericole.

Echipajele de intervenție au rămas la fața locului pentru verificarea zonei și pentru luarea măsurilor necesare în vederea protejării pacienților și a personalului medical.

Deocamdată, cauza și împrejurările în care a izbucnit incendiul nu sunt cunoscute. Autoritățile urmează să stabilească în urma verificărilor de la fața locului cum s-a produs incidentul.

Pompierii continuă cercetările la Spitalul Mârzescu pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a avut loc incendiul.