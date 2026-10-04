Românii primesc SMS-uri false despre amenzi de parcare. DNSC avertizează: linkurile duc la pagini care fură datele bancare

O nouă campanie de fraudă online îi vizează pe șoferii din România. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că sunt trimise mesaje SMS false în numele TPARK, prin care destinatarii sunt informați că au de achitat o presupusă amendă sau taxă de parcare.

Românii primesc SMS-uri false despre amenzi de parcare. Foto: Facebook

Mesajele sunt construite astfel încât să îi determine pe oameni să reacționeze rapid. Destinatarii sunt avertizați că, dacă nu plătesc suma solicitată într-un anumit interval, ar putea fi aplicate penalități și sunt îndrumați către un link pentru efectuarea plății.

SMS-urile provin de la numere necunoscute și conțin linkuri care nu duc către domeniul oficial TPARK. Pagina accesată este însă realizată astfel încât să semene cu platforma legitimă, inclusiv prin folosirea logo-ului și a unor elemente grafice similare.

După accesarea site-ului fals, utilizatorului i se poate cere să introducă numărul de înmatriculare al mașinii, sub pretextul verificării unei presupuse amenzi de parcare.

Ulterior, victima este direcționată către o pagină unde i se solicită efectuarea unei plăți și introducerea datelor necesare tranzacției.

DNSC atrage atenția că formulări precum „sumă neachitată” sau „penalități”, precum și îndemnul de a plăti urgent, sunt folosite pentru a crea panică și pentru a determina utilizatorii să nu mai verifice dacă mesajul este autentic.

Specialiștii în securitate cibernetică recomandă ca linkurile primite prin SMS în legătură cu amenzi, datorii sau plăți să nu fie accesate.

De asemenea, utilizatorii trebuie să verifice cu atenție adresa site-ului înainte de a introduce date personale, informații despre autoturism sau date bancare. Serviciile TPARK ar trebui accesate numai prin canalele oficiale, fie prin introducerea manuală a adresei platformei în browser, fie prin aplicația oficială.

Datele cardului nu trebuie introduse pe pagini accesate din mesaje nesolicitate, avertizează DNSC.

Persoanele care au introdus deja date bancare pe un astfel de site sunt sfătuite să își contacteze imediat banca pentru blocarea cardului sau a instrumentului de plată și pentru verificarea eventualelor tranzacții neautorizate.

DNSC recomandă, în astfel de situații, să nu fie ignorat incidentul, chiar dacă utilizatorul nu observă imediat tranzacții suspecte.