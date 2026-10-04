Alegeri prezidențiale în Brazilia. Lula da Silva și Flávio Bolsonaro, favoriți. Scrutinul este și un test pentru blocul de dreapta pro-Trump din America Latină

Brazilienii votează,astăzi, în cadrul alegerilor prezidențiale, iar cei doi favoriți pentru președinție poartă nume foarte cunoscute. Actualul președinte, liderul de stânga Luiz Inácio Lula da Silva, are 11 contracandidați, dintre care cel mai important este Flávio Bolsonaro, de dreapta, relatează BBC.

Lula da Silva și Flávio Bolsonaro, favoriți să ajungă în turul doi al prezidentialelor din Brazilia Foto: X@poponze

La precedentul scrutin, în urmă cu patru ani, Lula l-a învins la limită pe Jair Bolsonaro, tatăl lui Flávio. Urmările tumultuoase ale acelui scrutin, încheiate cu condamnarea lui Jair Bolsonaro pentru complot de lovitură de stat, după ce mii de susținători ai săi au luat cu asalt Congresul, marchează în continuare viața politică a țării.

Omul care nu e pe buletin

Jair Bolsonaro, fost căpitan de armată, care a condus Brazilia între 2019 și 2023, nu candidează. Are 71 de ani, nu are dreptul să ocupe funcții publice și execută o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru complot. Din cauza unor probleme de sănătate recurente, se află în arest la domiciliu, cu interdicția de a posta pe rețelele sociale sau de a face declarații publice.

Influența lui rămâne totuși puternică. La lansarea oficială a campaniei lui Flávio Bolsonaro, un avatar generat de inteligența artificială al lui Jair Bolsonaro a susținut candidatura fiului. Întrebați de Curtea Supremă despre acest deepfake, avocații lui Jair Bolsonaro au negat că ar fi dat acordul pentru folosirea lui, dar există puține dubii că Flávio are sprijinul tatălui său.

Ce arată sondajele

Deși sunt 12 candidați, doar doi depășesc 10% în sondaje: Lula și Flávio Bolsonaro. Potrivit agregatorului de sondaje al BBC Brasil, ambii se situează în jurul a 40%, Lula fiind ușor în frunte. Ceilalți candidați au 4% sau mai puțin.

Dacă nimeni nu obține 50% din voturile valabile pe 4 octombrie, primii doi clasați merg într-un tur doi, pe 25 octombrie. Sondajele sugerează că al doilea tur este foarte probabil, dar, cum un număr relativ mare de alegători erau încă indeciși cu câteva zile înainte de vot, o victorie din primul tur nu poate fi exclusă complet. La sfârșitul lui septembrie, 9% dintre alegători erau fie indeciși, fie plănuiau să voteze nul sau alb sau să nu meargă la urne.

Au drept de vot brazilienii de peste 16 ani, iar votul este obligatoriu pentru cei între 18 și 70 de ani care știu să citească, cei care nu votează fiind amendați. Aproape 160 de milioane de brazilieni sunt așteptați la urne. Sondajele chestionează de obicei doar câteva mii de persoane, astfel că rezultatul final poate diferi considerabil de indicațiile lor.

Ce propune Lula

Lula a condus Brazilia două mandate consecutive, din ianuarie 2003 până în decembrie 2010, și a fost lăudat pentru că a scos milioane de oameni din sărăcie prin programul de transferuri de bani Bolsa Família. A plecat de la putere cu o cotă de aprobare record, de peste 80%, dar partidul său a fost ulterior zguduit de mari scandaluri de corupție. El însuși a petrecut peste 18 luni în închisoare, între 2018 și 2019, după o condamnare pentru corupție și spălare de bani, acuzații pe care le-a negat mereu. Condamnările au fost anulate în 2021, iar în 2022 l-a învins pe Jair Bolsonaro cu 1,8 puncte procentuale.

La începutul celui de-al treilea mandat, Lula a spus că va fi ultimul, dar partidul l-a nominalizat din nou, deși el împlinește 81 de ani luna aceasta. Rămâne o figură dominantă a stângii, însă unii ecologiști critică anumite decizii recente, în special sprijinul pentru foraje petroliere exploratorii în largul coastei, lângă gura de vărsare a Amazonului. Lula spune că rămâne angajat să elimine treptat combustibilii fosili și că veniturile din petrol sunt esențiale pentru finanțarea tranziției spre energia curată. Guvernul invocă și scăderea defrișărilor: datele din satelit arată că suprafața defrișată în prima jumătate a lui 2026 a fost cea mai mică din ultimul deceniu.

Relațiile lui Lula cu Donald Trump au fost tensionate. Referindu-se la așa-numita „doctrină Donroe", strategia de securitate a administrației americane, potrivit căreia dominația SUA în emisfera vestică nu trebuie contestată, Lula a spus că „Brazilia nu încape în curtea nimănui". El a avertizat, de asemenea, că nu va tolera ca „dușmani externi și interni ai democrației" să se amestece în scrutin.

Ce promite Bolsonaro

Flávio Bolsonaro, în vârstă de 45 de ani, este fiul cel mare al lui Jair Bolsonaro și senator din 2019. Candidează din partea Partidului Liberal (PL) și este considerat mai puțin conflictual decât tatăl său, dar se adresează susținătorilor acestuia promițând că îi va continua în mare parte linia.

În Senat a promovat o linie dură în privința criminalității, cerând pedepse mai lungi și legi mai permisive privind armele. A obținut ca SUA să declare organizații teroriste străine grupările criminale braziliene Comando Vermelho (CV) și Primeiro Comando da Capital (PCC), o măsură la care Lula s-a opus. A curtat și evanghelicii, și industria agricolă, promițând să reducă reglementările pe care le consideră inutile.

Întrebat într-un interviu pentru Globo, în august, dacă mai crede, ca în 2019, că schimbările climatice nu există, a recunoscut „evenimente climatice extreme", dar a insistat că sunt „ciclice". El a încercat să se apropie de Trump și de oficialii administrației, prezentându-se ca aliat loial la o întâlnire la Casa Albă, în mai. Mai recent, a promis că, dacă este ales, va intra în „Shield of the Americas" („Scutul Americilor"), alianța anticrimă condusă de SUA.

Principalele temeri ale alegătorilor

Până în urmă cu câteva luni, brazilienii spuneau sondatorilor de opinie că principalele probleme sunt criminalitatea și securitatea. În săptămânile dinaintea votului, un scandal legat de un bancher aflat în închisoare, acuzat că ar fi orchestrat una dintre cele mai mari fraude financiare din Brazilia, a adus corupția pe primul loc. Bancherul, Daniel Vorcaro, are legături cu mulți oameni puternici, atât de dreapta, cât și de stânga.

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Flávio Bolsonaro a recunoscut că i-a cerut lui Vorcaro să finanțeze un film despre tatăl său, după ce au apărut înregistrări audio în care s-ar auzi cerând 134 de milioane de reali (25,9 milioane de dolari). Poliția a deschis o anchetă împotriva lui pentru suspiciuni de corupție și spălare de bani în legătură cu finanțarea filmului.

Potrivit sondatorilor, și campania lui Lula a avut de suferit, după ce au ieșit la iveală presupuse legături între bancher și un aliat al lui Lula, judecătorul Curții Supreme Alexandre de Moraes, cel care a prezidat procesul lui Jair Bolsonaro. Un raport al poliției sugerează că Vorcaro ar fi sunat și ar fi trimis mesaje la un număr de telefon legat, potrivit anchetatorilor, de Moraes, cerând ajutor pentru a evita arestarea. Moraes neagă orice abatere. Lula a încercat să se distanțeze de el, spunând că „nimeni nu e deasupra legii", însă rivalul său a speculat politic acuzațiile: „A vota pentru Lula înseamnă a vota pentru Moraes", a spus Flávio Bolsonaro la un miting.

Mizele regionale

La scurt timp după controversatul său discurs adresat Adunării Generale a Națiunilor Unite din septembrie, Donald Trump a reunit o duzină de lideri latino-americani cu aceleași idei și s-a lăudat cum candidații de dreapta au câștigat toate cele șapte alegeri prezidențiale organizate în regiune de la începutul celui de-al doilea mandat.

„Toți cei pe care i-am susținut au câștigat”, a declarat președintele SUA la New York în fața majorității liderilor „Scutului Americilor“, o coaliție anti-carteluri de droguri formată din 15 țări guvernate de dreapta sau extrema dreaptă.

Aceste victorii și preluarea controlului asupra Venezuelei de către SUA, după capturarea lui Nicolás Maduro, au lăsat doar șase țări latino-americane cu guverne de stânga: Brazilia și Mexic, Uruguay și Guatemala, precum și regimurile izolate din Cuba și Nicaragua. Analiștii văd în Brazilia, poate, ultima țară din regiune capabilă să-i spună „nu" lui Trump, având în vedere proximitatea geografică și relația economică specială a Mexicului cu SUA, scrie The Guardian.

„Trump chiar crede că Americile ar trebui să fie curtea lui din spate", a spus Pedro Telles, profesor la Școala de Relații Internaționale a universității FGV. „Dacă Flávio câștigă, ar fi o lovitură reală pentru stânga și un impuls major pentru agenda extremei drepte la nivel global." Sandra Borda Guzmán, de la Universidad de los Andes din Columbia, a avertizat că o victorie a extremei drepte ar alinia regiunea necondiționat la dictatele SUA.

Cei doi candidați diferă puternic în privința SUA, inclusiv în ceea ce privește „războiul împotriva drogurilor", politica principală a lui Trump în regiune, folosită pentru a justifica zeci de lovituri aeriene asupra unor ambarcațiuni, care au ucis peste 230 de oameni, și operațiuni comune cu personal militar american pe uscat. Bolsonaro a promis că va intra în „Shield of the Americas" și că va aplica o politică de „mână de fier", în timp ce Lula a invocat probleme de suveranitate și a spus că este „trist să vezi complexul de inferioritate al președinților latino-americani" din coaliția creată de Trump.

Relația dintre Lula și Trump a oscilat între perioade fără comunicare și demonstrații publice de căldură, dar se află acum într-un punct scăzut. Lula și parlamentari democrați din Congresul american acuză Washingtonul că încearcă să influențeze alegerile în favoarea lui Bolsonaro.

Michael Shifter, profesor la Georgetown, a spus că „Brazilia este un premiu mare", pe fondul conflictelor din Iran, Ucraina și Israel-Palestina, iar o victorie a lui Bolsonaro ar fi folosită „triumfător" de Trump pentru a vorbi despre o regiune „aproape complet aliniată". La ultima reuniune a „Shield of the Americas", Trump a vorbit și despre „bogăția naturală extraordinară" a țărilor latino-americane, care nu ar trebui „preluată de puteri externe ostile", formulare înțeleasă drept trimitere la China. Accesul privilegiat la pământurile rare și la mineralele critice ale Braziliei a fost una dintre condițiile Washingtonului pentru a nu aplica tarife vamale, condiție respinsă de Lula. Bolsonaro, în schimb, a oferit aceste resurse ca „soluție" pentru ca SUA să „își reducă dependența de China". „Democrația e și ea în joc", a adăugat Shifter, notând că nu e vorba doar de încă o țară care virează spre dreapta, ci de o dreaptă cu o relație problematică cu democrația.

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De ce e competitiv Bolsonaro

Singura candidatură anterioară a lui Flávio Bolsonaro pentru o funcție executivă s-a încheiat pe locul patru, la alegerile pentru primăria orașului Rio din 2016. Analiștii enumeră totuși motive pentru care un parlamentar cunoscut mai ales prin numele familiei și prin acuzații de corupție, unele clasate, altele încă în anchetă, a devenit un rival serios pentru un președinte aflat la al treilea mandat.

Șomajul, sărăcia și inflația au scăzut, iar veniturile medii au crescut, dar a crescut și îndatorarea gospodăriilor, fenomen atribuit adesea pariurilor online, rămase nereglementate sub Jair Bolsonaro și interzise de Lula cu câteva zile înainte de vot. Campania lui Lula a fost afectată și de acuzații de corupție, aflate încă în anchetă, care îi vizează fiul și un fost colaborator, în timp ce scandalul judecătorilor Curții Supreme, fără legătură cu Lula, ar fi putut să se răsfrângă asupra președintelui. Mulți văd astfel sprijinul pentru Bolsonaro ca o combinație între transferul electoratului tatălui și un vot anti-Lula.

„Votez cu Flávio, dar nu pentru că aș crede că e cea mai bună opțiune", a spus Bruna Arguello, o antreprenoare de 34 de ani, a cărei primă alegere ar fi fost Ronaldo Caiado, creditat cu 4%. „Din păcate, nu are șanse, așa că votez cu Flávio ca să-l dăm jos pe Lula." Actrița Docy Moreira, 59 de ani, va vota cu Lula. În 2018, șocată de alegerea lui Jair Bolsonaro, și-a părăsit orașul natal, Belo Horizonte, și s-a mutat la aproape 2.500 de kilometri distanță, în Luís Correia, în statul Piauí. Între timp s-a întors acasă, iar majoritatea familiei va vota cu fiul lui Bolsonaro. Rămâne totuși convinsă că Lula va câștiga. „Dacă nu, va fi devastator, dar nu o să mă mut din nou. Sunt mai puternică acum."