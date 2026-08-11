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Un nou coridor spre UE: Ucraina negociază cu Republica Moldova tranzitul de cereale pe calea ferată

Război în Ucraina
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Ucraina analizează posibilitatea de a transporta cereale pe calea ferată prin Republica Moldova, ca variantă mai sigură de export față de ruta maritimă, și a solicitat autorităților de la Chișinău instituirea unui tarif redus pentru transportul de marfă. Informația a fost transmisă agenției Reuters luni, de surse din ambele țări.

Cerealele ucrainene erau exportate mai ales prin porturile sale maritime
Cerealele ucrainene erau exportate mai ales prin porturile sale maritime/FOTO: Arhiva

Exporturile din porturile ucrainene prin Marea Neagră, inclusiv prin așa-numitul „coridor de securitate” către România, s-au confruntat în ultimele luni cu dificultăți tot mai mari, pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra navigației și infrastructurii portuare ucrainene.

Potrivit surselor din Ucraina și Republica Moldova, Kievul ar dori să transporte cereale prin teritoriul moldovenesc până la portul românesc Constanța, cu o reducere de 50% față de tariful standard.

„În prezent colectăm informații despre volumele potențiale de la expeditorii interesați. Procesul de colectare a datelor nu s-a încheiat încă”, a declarat pentru Reuters un oficial de rang înalt din industria ucraineană.

O sursă din cadrul companiei „Calea Ferată a Moldovei” a precizat că, în cursul negocierilor, partea ucraineană a cerut o reducere de 50%. Republica Moldova ar fi răspuns cerând Ucrainei garanții privind volumele de cereale care ar urma să fie transportate pe această rută.

„În prezent, părțile discută termenele și volumele de tranzit al cerealelor ucrainene prin Republica Moldova către portul Constanța”, a mai transmis sursa citată.

Fostul director al „Căii Ferate a Moldovei”, Oleg Tofilat, a declarat pentru Reuters că, printr-un coridor feroviar de tranzit prin Republica Moldova, ar putea fi transportate anual 4,5 milioane de tone de cereale.

Potrivit estimărilor ucrainene, un coridor pe deplin funcțional ar putea asigura 10% din exporturile țării. Republica Moldova a mai asigurat transportul feroviar de cereale ucrainene în perioada 2022-2023.

Moldova ar putea câștiga milioane de euro din tranzitul transporturilor ucrainene de cereale

Ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale al Republicii Moldova, Vladimir Bolea, a vizitat luni regiunea Odesa din Ucraina, vecină cu Republica Moldova, și a discutat cu omologul său ucrainean, Mîkola Kalașnîk, despre îmbunătățirea legăturilor feroviare și extinderea tranzitului.

Necesitatea acestei rute feroviare a apărut ca urmare a atacurilor rusești asupra nodului portuar Odesa.

Ministrul politicilor agricole al Ucrainei, Taras Vîsoțki, declarase, luni, pentru Reuters, că ministerul a redus estimarea exporturilor de cereale pentru sezonul 2026-2027 la 38-40 milioane de tone, față de cele 43 de milioane de tone anticipate anterior, din cauza atacurilor rusești asupra porturilor.

Analiștii de la APK-Inform și-au redus, la rândul lor, luni, estimarea exporturilor cu 8,6%, până la 39,4 milioane de tone, invocând perturbările livrărilor destinate exportului.

Reducerea estimărilor privind exporturile de cereale ilustrează amploarea pierderilor provocate de aceste atacuri unei țări care trimite peste 90% din exporturile sale de cereale prin porturi maritime. Produsele agricole reprezintă cea mai mare pondere din exporturile totale ale Ucrainei.

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat luni că țara sa nu ar trebui să rateze oportunitatea de a câștiga milioane de euro din tranzitul transporturilor ucrainene de cereale.

El a respins afirmațiile asociațiilor de fermieri moldoveni potrivit cărora prețurile cerealelor ucrainene ar putea submina competitivitatea propriei producții.

„Să nu căutăm dușmani acolo unde nu există”, a declarat el la un post de televiziune din Republica Moldova.

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