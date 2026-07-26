SUA avertizează Ucraina după ce atacurile din Marea Neagră „au lovit" interesele americane

Statele Unite au avertizat Ucraina să nu atace nave care nu aparțin Rusiei în Marea Neagră, după o serie de lovituri cu drone care au afectat și un petrolier închiriat de compania americană Chevron.

Potrivit The Wall Street Journal, reacția Washingtonului a venit după ce reprezentanții Chevron au discutat cu oficialii americani despre riscurile pe care atacurile din regiune ale Ucrainei le pot avea asupra transporturilor de petrol. Compania este implicată în proiecte energetice importante din Kazahstan, iar o parte din producția sa este exportată printr-o rută care trece prin infrastructură aflată în apropierea coastelor rusești.

„Administrația consideră CPC (n.r. Consorțiul Conductelor din Marea Caspică) ca fiind o cale vitală pentru transportul resurselor energetice de origine kazahă către piețele europene, servind drept alternativă la resursele energetice rusești”, a declarat un oficial american.

Discuțiile s-au concentrat asupra operațiunilor din zona portului Novorossiisk, unde se află terminalul maritim al Consorțiului Conductelor din Marea Caspică.

Chevron este unul dintre acționarii consorțiului și deține o participație de 15%. Compania americană are și jumătate din drepturile asupra zăcământului Tengiz din Kazahstan, cel mai important dintre cele trei câmpuri petroliere deservite de CPC. Producția de la Tengiz reprezintă aproximativ 12% din producția globală de petrol a Chevron.

Atacurile cu drone nu au distrus conducta și nici instalațiile de extracție, însă au afectat activitatea terminalului de la Novorossiisk. Prin această rețea ajunge pe piețele externe o mare parte din petrolul extras în Kazahstan.

Încetinirea încărcării petrolului a creat probleme pentru Kazahstan, care a redus producția pentru a evita acumularea unor cantități prea mari de țiței care nu puteau fi exportate.

Potrivit The Wall Street Journal, administrația americană urmărește situația și din cauza intereselor economice ale Chevron. Compania are investiții de zeci de miliarde de dolari în regiune, iar o oprire de lungă durată a exporturilor prin CPC ar putea produce pierderi importante.

În plus, orice reducere a cantităților de petrol disponibile pe piață poate pune presiune pe prețuri, într-un moment în care livrările globale sunt deja afectate de problemele din Orientul Mijlociu.

Avertismentul american apare în timp ce Ucraina își intensifică atacurile cu drone asupra unor obiective rusești din Marea Neagră, cu scopul de a slăbi transporturile și infrastructura folosită de Rusia pentru război.

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că, în noaptea de miercuri spre joi, a fost lovit un petrolier care transporta petrol și combustibil destinat armatei ruse.

Robert „Madyar” Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, a afirmat că, într-un interval de 48 de ore, dronele ucrainene au lovit 13 nave rusești și 13 instalații energetice din Crimeea ocupată, subliniind că operațiunea „Molochka” a inclus atacuri asupra unor nave din „Flota din Umbră” a Rusiei. Potrivit Kievului, este vorba despre petroliere, nave de marfă și macarale plutitoare folosite de Moscova pentru a transporta produse și a evita efectele sancțiunilor occidentale.

Robert Brovdi a mai declarat că că, după 13 zile de operațiuni, numărul total al navelor lovite a ajuns la 172.

În urma atacurilor repetate asupra infrastructurii ruse din Marea Neagră, autoritățile de ocupație din Crimeea ar fi început să pregătească măsuri pentru protejarea personalului militar și a familiilor acestora.

Potrivit unor surse citate de presa internațională, este luată în calcul evacuarea familiilor unor angajați ai Flotei ruse din Marea Neagră și ai structurilor civile din domeniul militar.