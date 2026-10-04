Șofer de autobuz, bătut în Autogara din Târgu Jiu de un chefliu care adormise în mijlocul de transport. Agresorul a fost reținut

Un bărbat de 36 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii gorjeni, după ce a provocat un scandal de proporții în Autogara Târgu Jiu.

Bătaie în autogara din Târgu Jiu Foto: Captură video/IGJ

Incidentul a avut loc pe 1 octombrie, când un bărbat de 36 de ani, din Târgu Jiu, se întorcea în oraș cu un microbuz. Din cauza consumului de alcool, pasagerul a adormit.

Când cursa a ajuns la destinație, în Autogara Târgu Jiu, șoferul în vârstă de 50 de ani l-a trezit pe bărbat pentru a coborî. Reacția acestuia a fost însă una extrem de agresivă. El l-a bătut pe șofer, deși acesta a nu a depus o plângere penală împotriva sa.

Violențe în autogară și reținere pentru 24 de ore

Poliţiştii de la Poliţia Târgu Jiu – Biroul de Investigaţii Criminale au început cercetările, deşi persoana vătămată nu a formulat plângere penală.

„Totodată, din cercetări a rezultat că, ulterior agresiunii, bărbatul de 36 de ani ar fi manifestat un comportament violent faţă de alte persoane aflate în incinta autogării, prin aceste acţiuni fiind tulburată ordinea şi liniştea publică”, a adăugat Poliţia.

Bărbatul de 36 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice, fiind dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Gorj.