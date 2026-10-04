Zone întinse din insula Creta rămân în stare de urgență duminică, 4 octombrie, din cauza ploile necontenite care alimentează temerile privind noi inundații.

Inundații în Insula Creta Foto: X/Jan Visser

Cele mai mari pagube din interiorul insulei Creta sunt în partea de est a insulei, în unitatea regională Lasithi, dar zona Rethymno, din centrul-vestul Cretei, a suferit, de asemenea, pagube semnificative, scrie Ekathimerini.

În defileul Samaria, în vestul insulei, opt angajați ai administrației locale sunt blocați, dar au alertat autoritățile că sunt în siguranță și au provizii suficiente până miercuri. Aceștia vor încerca să părăsească defileul doar după ce ploaia se va opri și nivelul apei va scădea.

În Munții Lasithi, noroiul a acoperit drumurile și fermele, distrugând culturile, în special cartofii și alte legume.

„Municipalitatea Podișului Lasithi rămâne în stare de urgență prin decizia Secretarului General al Protecției Civile”, au anunțat autoritățile locale.

Localnicii au fost sfătuiți să raporteze imediat autorităților daunele materiale, astfel încât procesul de plată a despăgubirilor să se poată desfășura rapid.

Transportul în multe zone din estul Cretei, chiar și în apropierea mării, a fost dificil sau imposibil sâmbătă seară.

În zona Rethymno, ploile abundente au provocat alunecări de teren extinse. Localnicii au fost avertizați să își limiteze deplasările la minimum.

Zeci de turiști au fost evacuați din hoteluri și puși la adăpost.