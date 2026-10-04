 Festin de dictator: Meniul cu șampanie și caviar care l-a adus pe Kim Jong-un la o greutate critică | adevarul.ro
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Festin de dictator: Meniul cu șampanie și caviar care l-a adus pe Kim Jong-un la o greutate critică

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Liderul nord-coreean, Kim Jong-un ar fi ajuns să cântărească peste 140 de kilograme, potrivit unor informații prezentate de serviciile sud-coreene, iar stilul său de viață ridică noi semne de întrebare privind sănătatea.

Liderul nord-coreean, Kim Jong-un ar fi ajuns să cântărească peste 140 de kilograme.
Liderul nord-coreean, Kim Jong-un ar fi ajuns să cântărească peste 140 de kilograme. Foto: AFP

La aproximativ 1,70 metri înălțime, Kim este considerat de serviciile de informații sud-coreene ca având obezitate severă și se află într-o categorie cu risc ridicat de boli cardiovasculare. În același timp, evaluările disponibile nu indică în prezent probleme medicale evidente, iar liderul nord-coreean continuă să apară public și să participe la evenimente, notează Daily Star. 

Kim este cunoscut de ani de zile pentru pasiunea pentru mâncăruri și băuturi scumpe, într-o țară în care populația se confruntă în continuare cu probleme economice și lipsuri alimentare.

Homar, caviar și foie gras

Potrivit unor foști bucătari care au lucrat pentru familia Kim sau au avut contact cu echipa sa culinară, liderul nord-coreean preferă produsele de lux.

Paul Smart, fost chef al hotelului Metropole din Hanoi, unde Kim s-a întâlnit cu Donald Trump în 2019, a povestit că liderul nord-coreean apreciază în mod deosebit caviarul, homarul și foie gras.

„Îi place caviarul, homarul, lucrurile cu adevărat luxoase. Foie gras. Îi place foarte mult să se răsfețe cu mâncare rafinată”, a spus Smart.

Printre alimentele despre care s-a relatat de-a lungul anilor că se află pe lista preferințelor sale se numără și fripturile, supa de aripioare de rechin și brânza Emmental. Kim ar fi devenit un mare consumator al acesteia din urmă încă din perioada în care a studiat în Elveția.

Un alt fost bucătar personal al lui Kim, japonezul Kenji Fujimoto, a povestit că liderul nord-coreean consuma cantități importante de alcool, preferând inclusiv șampania Cristal. Unele relatări vorbesc despre consumul a două sticle la o singură ocazie.

Fumatul și greutatea ridică semne de întrebare

Pe lângă alimentație și consumul de alcool, Kim Jong-un este cunoscut ca fumător. Serviciile sud-coreene consideră că asocierea dintre greutatea sa și acest stil de viață îl plasează într-o categorie cu risc cardiovascular ridicat.

Tatăl său, Kim Jong-il, și bunicul său, Kim Il-sung, au avut la rândul lor probleme asociate cu obezitatea și fumatul și au murit în urma unor probleme cardiace.

Totuși, informațiile despre sănătatea liderului nord-coreean trebuie privite cu prudență. Regimul de la Phenian oferă foarte puține informații despre starea sa medicală, iar evaluările serviciilor străine se bazează în mare parte pe imaginile și informațiile disponibile din exterior.

În prezent, serviciile sud-coreene spun că Kim continuă să fie activ și nu prezintă semne evidente de probleme fizice majore.

De ce este urmărită atât de atent sănătatea lui Kim

Starea de sănătate a liderului nord-coreean nu este doar o chestiune personală. Kim conduce un stat dotat cu arme nucleare, iar o dispariție bruscă ar putea ridica probleme legate de succesiunea la putere.

Fiica sa, Kim Ju-ae, apare tot mai des alături de el la evenimente oficiale și militare și este considerată de analiști una dintre persoanele care ar putea avea un rol important în viitorul conducerii Coreei de Nord. Sora lui Kim, Kim Yo-jong, este și ea una dintre cele mai influente persoane din regimul de la Phenian.

În același timp, Kim continuă să conducă activ țara. La începutul acestei luni, el a supervizat personal un nou test cu o rachetă balistică cu rază intermediară, potrivit relatărilor internaționale.

Astfel, dincolo de imaginea liderului nord-coreean și de mesele sale extravagante, adevărata necunoscută rămâne starea sa medicală. Informațiile disponibile indică un risc cardiovascular ridicat, dar nu există date publice care să confirme că Kim Jong-un ar fi în prezent într-o situație medicală critică.

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