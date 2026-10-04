 Un local de cartofi prăjiți a devenit coșmarul unui cartier din Amsterdam. Turiștii au format cozi atât de mari încât cazul a ajuns în instanță | adevarul.ro
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Video Un local de cartofi prăjiți a devenit coșmarul unui cartier din Amsterdam. Turiștii au format cozi atât de mari încât cazul a ajuns în instanță

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Un mic local de cartofi prăjiți din Amsterdam a devenit atât de popular pe TikTok încât cozile formate de turiști au ajuns să provoace un conflict între proprietari și locuitorii cartierului. Vecinii reclamă că strada și spațiile din jur sunt ocupate constant de oameni care așteaptă să cumpere mâncare, iar resturile atrag pescăruși și șobolani.

Un local de cartofi prăjiți a devenit coșmarul unui cartier din Amsterdam.
Un local de cartofi prăjiți a devenit coșmarul unui cartier din Amsterdam. Foto: Shutterstock

Este vorba despre Fabel Friet, un local de pe Runstraat, în apropierea canalului Keizersgracht. În zilele aglomerate, coada se întinde până peste unul dintre podurile din zonă, iar turiștii ajung să ocupe o mare parte din strada îngustă, notează The Guardian. 

Nouăsprezece locuitori au contestat oficial licența de funcționare a localului și au ajuns în instanță, cerând autorităților să intervină.

„Coada TikTok”, în centrul disputei

Vecinii susțin că problema nu este doar numărul mare de clienți, ci faptul că întreaga experiență se desfășoară în spațiul public: oamenii așteaptă să comande, așteaptă să primească mâncarea și apoi o consumă pe stradă.

Niek van der Heijden, principalul reclamant, a descris situația drept „coada TikTok” și a cerut ca afacerea să fie mutată într-un spațiu mai mare.

„Ceea ce noi numim «coada TikTok» de la Fabel Friet provoacă cele mai multe neplăceri”, a spus el. „Activitatea se desfășoară pe stradă: așteptarea pentru a comanda, așteptarea pentru a fi serviți, mâncatul. Vrem ca Fabel să se mute într-un loc unde există suficient spațiu pentru ca oamenii să poată mânca în interior.”

Thomas van Leeuwen, unul dintre locuitorii din apropiere, spune că situația a afectat puternic viața de zi cu zi a celor care locuiesc în zonă.

„Suntem într-un fel de război în care un local de cartofi prăjiți foarte nedorit a poluat întreaga zonă”, a declarat el. „Să mănânci pe stradă este un comportament rușinos. Lasă mâncare murdară la ușile noastre și maioneză pe piatra frumoasă. Pescărușii argintii s-au mutat aici ca rezidenți, iar cel mai rău lucru este infestarea cu șobolani.”

Produsul pentru care Fabel Friet a devenit cunoscut este format din cartofi prăjiți serviți cu parmezan și maioneză cu trufe.

Municipalitatea recunoaște că situația este problematică

În timpul procesului, reprezentanta municipalității Amsterdamului a admis că primarul Femke Halsema poate refuza o licență dacă activitatea comercială afectează negativ „mediul rezidențial și de locuire”.

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Avocata a precizat însă că localul respectă în prezent obligațiile impuse prin licență în ceea ce privește gestionarea cozilor și curățenia. În același timp, municipalitatea admite că problema persistă.

„Acest lucru se întâmplă de mult timp, impactul rămâne grav și trebuie să ne întrebăm: cât timp putem tolera această situație?”, a spus reprezentanta administrației locale.

Decizia privind menținerea licenței va depinde de hotărârea instanței.

Proprietarii Fabel Friet, Abel Klatser și Floris Feilzer, susțin că încearcă să limiteze efectele asupra cartierului. Ei spun că au contractat o firmă de curățenie care intervine de patru ori pe zi, șapte zile din șapte.

În plus, afirmă că numărul clienților a scăzut cu 23% în august față de aceeași perioadă a anului trecut, după ce compania a deschis alte patru locații.

Avocatul proprietarilor, Gertjan Teeuwen, susține că situația nu este permanentă.

„Câțiva vecini au avut parte de neplăceri, dar altor oameni le place să mănânce cartofi prăjiți”, a spus el. „Poate fi aglomerat, dar există perioade de vârf și perioade mai calme.”

La rândul lor, proprietarii au transmis că se simt atacați pe nedrept.

„Fabel Friet este copilul nostru și ne-am pus sufletul în el”, au spus ei. „Este dureros când oamenii vorbesc negativ despre afacerea noastră.”

Când TikTok schimbă un cartier

Conflictul a ajuns să fie privit și ca un exemplu al fenomenului numit „urbanism viral”, prin care un loc relativ mic devine brusc extrem de popular datorită rețelelor sociale.

Lisa-Bobbie Kamp, avocata locuitorilor, spune că problema este legată în primul rând de felul în care este folosit spațiul public.

„Străduțele înguste pot fi fermecătoare, dar, de fapt, spațiul nu este conceput pentru atât de mulți oameni”, a spus ea. „Este o chestiune legată de ocuparea spațiului, de cine deține locul și dacă poți pur și simplu să folosești spațiul public.”

Marije Peute, doctorandă la Universitatea din Amsterdam care a analizat fenomenul în cartier, consideră că autoritățile trebuie să decidă cum vor gestiona astfel de situații pe termen lung.

„Municipalitatea ar trebui să se gândească serios la modul în care vrea să acționeze, pentru că aici este vorba despre spațiul public. Multe spații comerciale mult mai vechi și-au pierdut clienții locali pentru că aceștia nu mai vor să meargă acolo”, a spus ea.

Pe de altă parte, Rogier Havelaar, consilier local din partea partidului Apelul Creștin-Democrat, atrage atenția că turismul rămâne important pentru economia orașului.

„Amsterdamul nu ar avea niciodată atât de multe muzee, restaurante, locuri de ieșit în oraș și teatre dacă acestea ar fi destinate doar locuitorilor”, a spus el. „Iar turismul asigură 70.000 de locuri de muncă. Amsterdamul ar avea o problemă financiară uriașă dacă turismul ar dispărea.”

 

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