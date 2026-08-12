SBU: Trei nave de război rusești, lovite în atacul ucrainean asupra bazei navale din Novorossiisk

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat miercuri că forțele ucrainene au lovit trei nave de război rusești în cadrul atacului cu drone și rachete lansat asupra bazei navale din Novorossiisk, important port rus de la Marea Neagră.

Potrivit unui comunicat publicat de SBU pe Telegram, printre navele vizate se numără fregatele „Amiral Essen” și „Amiral Makarov”, ambele echipate cu rachete de croazieră Kalibr. A treia navă lovită este descrisă ca fiind o navă de patrulare, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Serviciul ucrainean susține că operațiunea are o importanță strategică majoră.

„Atacul asupra acestei baze are o semnificație strategică”, a transmis SBU.

Instituția a adăugat că acțiunea face parte din eforturile Ucrainei de a limita capacitățile militare ruse în regiunea Mării Negre.

„SBU reduce sistematic capacitatea Rusiei de a controla Marea Neagră și de a-și folosi forțele navale pentru a purta războiul împotriva Ucrainei”, se mai arată în comunicat.

Novorossiisk, ținta unui atac masiv

Atacul asupra orașului-port Novorossiisk a avut loc în noaptea de marți spre miercuri. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că operațiunea a vizat baza navală rusă din zonă.

În același timp, surse ruse citate de Reuters și EFE au relatat că două terminale utilizate pentru exportul de cereale ar fi fost avariate în urma atacului.

Autoritățile ruse au raportat și victime civile. Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a declarat că valul de atacuri lansate de Ucraina asupra regiunii s-a soldat cu moartea a cel puțin două persoane, printre care un copil în vârstă de opt ani.