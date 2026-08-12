 SBU: Trei nave de război rusești, lovite în atacul ucrainean asupra bazei navale din Novorossiisk | adevarul.ro
search
Joi, 13 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

SBU: Trei nave de război rusești, lovite în atacul ucrainean asupra bazei navale din Novorossiisk

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat miercuri că forțele ucrainene au lovit trei nave de război rusești în cadrul atacului cu drone și rachete lansat asupra bazei navale din Novorossiisk, important port rus de la Marea Neagră.

Atac ucrainean la Novorossiisk. FOTO captură X Defense of Ukraine
Atac ucrainean la Novorossiisk. FOTO captură X Defense of Ukraine

Potrivit unui comunicat publicat de SBU pe Telegram, printre navele vizate se numără fregatele „Amiral Essen” și „Amiral Makarov”, ambele echipate cu rachete de croazieră Kalibr. A treia navă lovită este descrisă ca fiind o navă de patrulare, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Serviciul ucrainean susține că operațiunea are o importanță strategică majoră.

„Atacul asupra acestei baze are o semnificație strategică”, a transmis SBU.

Instituția a adăugat că acțiunea face parte din eforturile Ucrainei de a limita capacitățile militare ruse în regiunea Mării Negre.

„SBU reduce sistematic capacitatea Rusiei de a controla Marea Neagră și de a-și folosi forțele navale pentru a purta războiul împotriva Ucrainei”, se mai arată în comunicat.

Atac ucrainean în Novorossiisk FOTO captură X Defense of Ukraine
Atac ucrainean în Novorossiisk FOTO captură X Defense of Ukraine

Novorossiisk, ținta unui atac masiv

Atacul asupra orașului-port Novorossiisk a avut loc în noaptea de marți spre miercuri. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că operațiunea a vizat baza navală rusă din zonă.

În același timp, surse ruse citate de Reuters și EFE au relatat că două terminale utilizate pentru exportul de cereale ar fi fost avariate în urma atacului.

Autoritățile ruse au raportat și victime civile. Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a declarat că valul de atacuri lansate de Ucraina asupra regiunii s-a soldat cu moartea a cel puțin două persoane, printre care un copil în vârstă de opt ani.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noi informații despre accidentul mortal din centrul Brașovului. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul
digi24.ro
image
Șoferul de 50 de ani care a ucis pietonii în Brașov a fost dus la control neurologic. A refuzat internarea în spital. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Incendiu puternic pe drumul spre mare. Norul de fum vizibil de pe Autostrada Soarelui, aproape de litoral
gandul.ro
image
David Popovici, de neoprit! Aur european la 100 m liber și record al competiției
mediafax.ro
image
Culisele unei zile de AUR: David Popovici, campion la 100 de metri liber! E prima cursă din istorie în care se întâmplă asta. Fotoreportaj Fanatik
fanatik.ro
image
Planul de urgență al Guvernului după ce Reactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit joi. De unde va veni energia necesară României
libertatea.ro
image
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era considerat erou
digi24.ro
image
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
gsp.ro
image
Surpriză de proporții! Egor Kornev ar fi aflat de la David Popovici și a făcut totul public: ”Să nu afle iubita lui”
digisport.ro
image
El este Alexandru, unul dintre tinerii care au murit în accidentul din Brașov. „Copile, de ce ai plecat așa tânăr?”
click.ro
image
Povestea incredibilă a șoferului care a ucis 2 pietoni în Brașov. În urmă cu 11 ani era considerat erou
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
EXCLUSIV. Cum se vede din interiorul centralei nucleare de la Cernavodă criza de pe Dunăre
observatornews.ro
image
Motivul REAL pentru care Denise Rifai a fost înlocuită cu Cătălin Măruță la Antena 1
cancan.ro
image
Când poți ieși la pensie fără penalizare? Care perioade sunt considerate contributive la pensie?
newsweek.ro
image
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
prosport.ro
image
Cum va fi vremea la mare de Sfânta Maria 2026. Câte grade vor fi pe litoral și cât de caldă ar putea fi apa
playtech.ro
image
Ce CAMPION! Ce a făcut David Popovici imediat după ce a primit medalia de aur. Exclusiv
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
Rușii n-au stat pe gânduri, după ce David Popovici l-a învins dramatic pe Egor Kornev în finala europeană
digisport.ro
image
Român venit din Austria, dezamăgit de prețul uriaș plătit pentru 7 nopți la Olimp: „Mi se pare foarte mult, iar serviciile sunt groaznice”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
ANNA tună și fulgeră! Halucinant ce a putut să spună amanta pensionarului MApN care i-a scris numele pe o stâncă: Să ardă în iad...
romaniatv.net
image
Executare silită de la ANAF. Românii află cum pot evita poprirea și sechestrul pe bunuri
mediaflux.ro
image
Motivul uimitor pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
gsp.ro
image
Mureșenilor, „șoseaua morții” din centrul Brașovului. Cel puțin 10 accidente în ultimii ani, ultimul s-a soldat cu doi morți
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Ce făceau românii când Ceaușescu le „tăia” curentul. Marina Almășan: „Dacă-ți lipeai urechea de apartamente, se auzea la fel!”
click.ro
image
Denise Rifai, audiențe uriașe la „Furnicuțele” înainte de a preda ștafeta lui Cătălin Măruță. Ediția cu cei mai mulți telespectatori
click.ro
image
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, vacanță în locul în care modelul a copilărit. Imaginea care a emoționat-o
click.ro
Camilla tânără și străbunica sa Alice jpg
Coincidența care ne dă fiori! Și străbunica Reginei Camilla a fost amanta unui Prinț de Wales, dar n-a apucat s-o facă regină
okmagazine.ro
Marguerite de Valois și Henric de Navarra foto Profimedia prelucrată cu aI jpg
„Nunta roșie” sau masacrul din noaptea nunții regale. Refuzul miresei de a spune „Da!” la altar a declanșat Iadul pe pământ!
okmagazine.ro
roman shipwreck amphorae sicily 1 jpg
O navă romană veche de 2.100 de ani, descoperită cu sute de amfore pe fundul mării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce a luat Emily Burghelea decizia de a se muta definitiv cu toată familia din România în Spania? Imagini exclusive din noua lor casă: „Nu am plecat pentru plajă”
image
Ce făceau românii când Ceaușescu le „tăia” curentul. Marina Almășan: „Dacă-ți lipeai urechea de apartamente, se auzea la fel!”

OK! Magazine

image
„Nunta roșie” sau masacrul din noaptea nunții regale. Refuzul miresei de a spune „Da!” la altar a declanșat Iadul pe pământ!