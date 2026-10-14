 Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, pregătesc o investiție surpriză în Bacău. Ce vor să construiască pe un teren uriaș | adevarul.ro
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Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, pregătesc o investiție surpriză în Bacău. Ce vor să construiască pe un teren uriaș

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Frații Adrian și Dragoș Pavăl, proprietarii Dedeman, pregătesc o nouă investiție în Bacău. Pe terenul fostei fabrici de hârtie Letea, compania intenționează să construiască un campus educațional, care va include o școală cu două etaje și un internat cu șase etaje. Proiectul mai prevede amenajarea unor spații sportive, a unui loc de joacă și a unor zone verzi.

Frații Adrian și Dragoș Pavăl, proprietarii Dademan
Frații Adrian și Dragoș Pavăl, proprietarii Dademan Foto: Facebook

Dedeman, cel mai mare retailer de bricolaj din România, face noi demersuri pentru dezvoltarea unui proiect educațional în municipiul Bacău. Compania a solicitat acordul de mediu pentru construirea unui campus pe strada Letea, pe un teren de mari dimensiuni pe care îl deține, relatează Economica.

Potrivit documentației depuse, complexul va cuprinde o școală cu două etaje și un internat cu șase etaje. Planurile includ, de asemenea, o sală de sport, un teren de sport, un loc de joacă, spații verzi și alei pietonale.

Potrivit publicației citate, pe 13 octombrie, compania a depus documentația și pentru un proiect care vizează amenajarea infrastructurii din zonă. Acesta prevede realizarea unor drumuri, trotuare, piste pentru biciclete și spații verzi.

Reprezentanții Dedeman au transmis publicației Economica.net că vor reveni cu informații suplimentare despre investiție.

Ce planuri au avut frații Pavăl pentru terenul fostei fabrici Letea

Terenul de pe strada Letea are o istorie industrială importantă. Frații Pavăl au cumpărat în 2019 activele fostei fabrici de hârtie Letea pentru 3,16 milioane de euro.

În 2023, compania anunța că intenționează să construiască pe acest teren o academie de tenis. Un an mai târziu, a fost prezentat și un clip cu proiectul viitoarei baze sportive.

Noua documentație pentru campusul educațional indică o altă direcție de dezvoltare a terenului, însă nu au fost comunicate deocamdată detalii suplimentare despre proiect și nici un calendar al lucrărilor.

Înființată în 1878, fabrica de hârtie Letea a fost considerată, timp de decenii, unul dintre cele mai importante obiective industriale din regiune și un furnizor major de hârtie de ziar și produse de papetărie. După privatizarea din 2003, fabrica a ajuns în proprietatea omului de afaceri și fostului primar al Bacăului Dumitru Sechelariu. Unitatea a intrat în faliment în 2011.

Frații Pavăl continuă să își dezvolte afacerile atât pe piața românească, cât și în străinătate.

În 2025, grupul a intrat pe piața din Grecia prin achiziția lanțului de magazine Praktiker, într-o tranzacție evaluată la 130 de milioane de euro. Tot anul trecut, Dedeman a anunțat planuri de extindere în Republica Moldova.

Dedeman operează în prezent 62 de magazine în toată țara. Lanțul de magazine este un exemplu de succes al companiilor cu capital 100% românesc, reușind să țină piept multinaționalelor din Occident precum Bricostore, BauMax, Praktiker, OBI sau Hornbach.    

Pentru anul 2025, Dedeman a raportat o cifră de afaceri de peste 13 miliarde de lei, în creștere cu 7% față de anul precedent.

Frații Pavăl nu s‑au limitat la dezvoltarea lanțului de bricolaj Dedeman, ci și-au diversificat investițiile în mai multe domenii. Ei dețin compania Moldova Farming SRL, care administrează circa 8.000 hectare de teren agricol, au investit în imobiliare și în portofolii de terenuri prin Pavăl Holding.

Tot prin acest vehicul de investiții, frații Pavăl dețin participații la companii listate precum Alro Slatina (23,2%), Electrica (8,2%), Transelectrica (6,48%) și Cemacon (91,21%), toate listate la Bursa de Valori București. În 2022 au achiziționat 30% din Farmacia Tei și Bebe Tei și au investit circa 300 de milioane de euro în imobiliare.

Frații Pavăl sunt proprietarii celebrului Grand Hotel din Gardone, de pe malul lacului Garda, Italia, unde au stat de-a lungul timpului personalități precum Winston Churchill, William Somerset Maugham și Vladimir Nabokov. 

Dedeman rămâne cea mai mare companie antreprenorială din România, iar Grupul Pavăl, care cuprinde majoritatea afacerilor celor doi frați, a anunțat pentru 2024 un profit net estimat la 1,6 miliarde de lei.

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