Pasagerii care folosesc serviciile feroviare Long Island Rail Road (LIRR) și au activată funcția de partajare a locației pe telefon primesc avertismente privind activarea întârziată a biletelor. Situația ridică semne de întrebare cu privire la modul în care este folosită localizarea utilizatorilor, în condițiile în care autoritățile au susținut că nu vor monitoriza aceste date pentru a verifica respectarea regulilor de călătorie.

Pasagerii Long Island Rail Road, monitorizați Foto: x @yashar

În luna ianuarie, LIRR a majorat tarifele și a introdus o amendă de 8 dolari pentru pasagerii care nu își activează biletele în aplicația TrainTime înainte de urcarea în tren.

Long Island Rail Road (LIRR) este o cale ferată din partea de sud-est a statului american New York , care se întinde de la Manhattan până la vârful estic al comitatului Suffolk de pe Long Island . Calea ferată operează în prezent un serviciu public de transport feroviar de navetiști , operațiunile sale de transport de marfă fiind contractate către New York and Atlantic Railway . Cu un număr mediu zilnic de pasageri de 328.300 este cea mai aglomerată cale ferată de navetiști din America de Nord. De asemenea, este unul dintre puținele sisteme de navetiști din lume care funcționează 24/7 pe tot parcursul anului.

Reprezentanții companiei au declarat la momentul respectiv că aplicația va utiliza exclusiv o funcție de măsurare a timpului pentru a verifica eventualele încălcări ale regulilor.

O investigație realizată de publicația New York Post a constatat însă că telefoanele care aveau activată partajarea locației primeau avertismente, în timp ce dispozitivele care nu transmiteau date despre localizare nu afișau astfel de notificări.

Experții în securitate cibernetică spun că diferența sugerează că aplicația ar putea utiliza datele personale ale pasagerilor într-un mod care depășește scopul declarat.

„Testele efectuate de publicație oferă rezultate destul de clare: aplicația folosește în mod evident un anumit tip de date de localizare, deși susține contrariul”, a declarat Harry Maugans, specialist în securitate cibernetică și susținător al protejării vieții private.

„Oamenii ar trebui să fie preocupați de această situație. În caz contrar, într-o zi ne-am putea trezi într-un stat orwellian”, a avertizat Maugans, directorul general al companiei Privacy Bee, specializată în protecția datelor personale.

Pentru a verifica modul în care funcționează aplicația, New York Post a folosit două telefoane cu setări diferite privind accesul la datele de localizare, pe parcursul mai multor călătorii desfășurate în zile diferite. La începutul fiecărei călătorii, biletele de pe ambele dispozitive erau neactivate.

Primul telefon avea setată opțiunea de partajare permanentă a locației. Acesta a afișat în mod repetat, încă de la începutul călătoriilor, notificări prin care pasagerii erau avertizați că activarea întârziată a biletelor ar putea atrage suprataxe în cazul încălcării repetate a regulilor.

În schimb, al doilea telefon, configurat să nu partajeze niciodată datele de localizare, a permis activarea biletelor fără avertismente sau penalizări, inclusiv după parcurgerea a două sau trei stații de la urcarea în tren.

Long Island Rail Road, una dintre companiile de transport feroviar suburban care funcționează în cadrul Metropolitan Transportation Authority (MTA), nu a oferit o explicație pentru această diferență de comportament a aplicației.

În răspunsul la constatările publicației, MTA a făcut trimitere doar la termenii și condițiile de utilizare ale aplicației TrainTime.

Documentele respective precizează că datele de localizare sunt stocate separat de contul individual al fiecărui utilizator. Autoritatea nu a răspuns însă întrebărilor privind scopul în care sunt folosite aceste informații.

Biletele LIRR nu sunt asociate unui anumit tren, iar experții consideră că aplicația nu ar trebui să poată determina dacă un pasager se află într-un tren aflat în mișcare, în lipsa utilizării datelor de localizare ale telefonului.

Compania Masabi, cu sediul la Londra, furnizorul tehnologiei de ticketing utilizate în aplicația TrainTime, precizează în propria politică de confidențialitate că prelucrează datele pasagerilor exclusiv în calitate de operator tehnic. Responsabilitatea privind modul în care sunt utilizate aceste informații revine, potrivit companiei, MTA.