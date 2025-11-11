search
Cine sunt Frații Pavăl, matematicienii care au pornit de la un butic de 16 mp și au construit imperiul Dedeman: planuri pentru preluarea Carrefour

0
0
Publicat:

Frații Adrian și Dragoș Pavăl sunt fondatorii și proprietarii Dedeman, cel mai mare lanț de magazine de bricolaj din România. Pornind în 1992 cu un mic butic în Bacău, cei doi frați au construit un imperiu care domină piața românească de retail de profil. 

Frații Pavăl, patronii Dedeman FOTO Facebook
Frații Pavăl, patronii Dedeman FOTO Facebook

Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, se numără printre cei care au depus oferte pentru preluarea activelor Carrefour în România,  potrivit informațiilor profit.ro.

Averea cumulată a fraților Pavăl a fost estimată la peste 17 miliarde lei în 2024, plasându‑i pe primul loc în topul celor mai bogați români.

Dedeman operează în prezent 62 de magazine în toată țara și oferă peste 60.000 de produse în magazine și mai mult de 85.000 pe site și aplicație. Lanțul de magazine este un exemplu de succes al companiilor cu capital 100% românesc, reușind să țină piept multinaționalelor din Occident precum Bricostore, BauMax, Praktiker, OBI sau Hornbach.

Născuți în comuna Bogdănești, într-o familie cu opt copii, Adrian și Dragoș Pavăl au crescut într-un mediu modest. Dragoș, cel mai mare dintre frați, a ales să meargă la liceu în Iași, departe de satul natal, și a continuat studiile la Facultatea de Matematică din Iași, secția de informatică. 

După terminarea facultății, Dragoș a lucrat ca informatician la o fabrică de confecții și apoi la o întreprindere de stat.

Am lucrat zi și noapte și am făcut un soft de contabilitate, în care se introduceau salariile și toată gestiunea. Lucrând acolo am văzut ce înseamnă comerțul. Aveam acces la toate cifrele, am văzut cum e cu adaosul comercial, cum se face profit, cât de mare este penuria de produse”, a relatat Dragoș.

Cum a luat naștere Dedeman

În 1992, nemulțumit de salariul său mic, Dragoș a decis să pornească propria afacere și l-a chemat pe fratele său Adrian, care terminase și el Facultatea de Matematică și strânsese 10.000 de mărci germane din mici tranzacții comerciale.

„Am înființat o firmă și am închiriat un spațiu de 16 metri pătrați, pe care l-am amenajat noi. Am angajat o vânzătoare, am improvizat niște tejghele din lemn și din sticlă și am început să vindem. Câștigam într-o lună zece salarii pe care le luam la întreprinderea de stat ca informatician”, a povestit Dragoș. 

Astfel s-a născut Dedeman, numele companiei fiind inventat de Dragoș pe un petic de hârtie în fața ghișeului Registrului Comerțului, potrivit unui articol din arhiva „Adevărul”.

Citește și: Averea fraților Pavăl, proprietarii Dedeman, cel mai mare lanț de magazine de bricolaj din România. Din ce au făcut primii bani

Eu –Dragoș, soția –Denise, fratele meu –Adrian. De-de-an. Nu suna bine. M-am gândit la soacră-mea, Margareta, și am mai pus și un M. Așa a ieșit Dedeman. O vreme mi s-a părut un nume nepotrivit, umblam cu facturile mâzgălite pentru că producătorii cu care lucram îl stâlceau în toate felurile. Mă şi gândeam, «domnule, n-am fost în stare să aleg şi eu un nume ca lumea». Peste ani, mi-am dat seama că e un nume potrivit pentru profilul nostru. Sună bine, nemţeşte, aşa...”, își amintește Dragoș Pavăl.

Dedeman a raportat în 2023 vânzări de 11,5 miliarde de lei și un profit net de 1,53 miliarde de lei, potrivit datelor Ministerului Finanțelor. Compania avea la finalul anului 2023 un număr de 12.113 salariați, societatea fiind unul dintre cei mai mari angajatori din România.

Frații Pavăl nu s‑au limitat la dezvoltarea lanțului de bricolaj Dedeman, ci și-au diversificat investițiile în mai multe domenii. Ei dețin compania Moldova Farming SRL, care administrează circa 8.000 hectare de teren agricol, au investit în imobiliare și în portofolii de terenuri prin Pavăl Holding. Tot prin acest vehicul de investiții, frații Pavăl dețin participații la companii listate precum Alro Slatina (23,2%), Electrica (8,2%), Transelectrica (6,48%) și Cemacon (91,21%), toate listate la Bursa de Valori București. În 2022 au achiziționat 30% din Farmacia Tei și Bebe Tei și au investit circa 300 de milioane de euro în imobiliare.

Pavăl Holding a achiziționat lanțul Praktiker Hellas din Grecia

Recent, frații Pavăl au realizat una dintre cele mai mari tranzacții din sectorul grec de bricolaj, achiziționând lanțul Praktiker Hellas de la grupul canadian Fairfax, prin Colonnade Finance, pentru o sumă estimată între 120 și 130 de milioane de euro. 

Tranzacția reprezintă o etapă strategică majoră în dezvoltarea grupului, fiind susținută integral din capital propriu. „Este o provocare pentru noi, dar și un nou început spre care privim cu multă încredere și responsabilitate. Suntem mândri că un brand 100% românesc reușește să treacă granițele și să ducă mai departe principiile care ne-au ghidat dintotdeauna”, a declarat Dragoș Pavăl, președintele Dedeman, pentru Forbes.

Frații Pavăl sunt proprietarii celebrului Grand Hotel din Gardone, de pe malul lacului Garda, Italia, unde au stat de-a lungul timpului personalități precum Winston Churchill, William Somerset Maugham și Vladimir Nabokov. 

Dedeman rămâne cea mai mare companie antreprenorială din România, iar Grupul Pavăl, care cuprinde majoritatea afacerilor celor doi frați, a anunțat pentru 2024 un profit net estimat la 1,6 miliarde de lei.

