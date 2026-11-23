Gigi Becali a stat de vorbă cu presa în curtea unei biserici din Capitală, după slujba de luni dimineață, unde a abordat și situația echipei după remiza cu FC Argeș, scor 0-0.

Gigi Becali Foto: Facebook

Discuția a luat însă o turnură neașteptată atunci când unul dintre reporterii prezenți a adus în discuție relația cu Laurențiu Reghecampf și implicarea patronului FCSB în deciziile tehnice. Becali a fost deranjat de discursul reporterului, ajungând să se certe cu acesta, înainte de a-l îndepărta din grupul celor prezenți.

„Ia-ți astea de aici și pleacă. Ești obraznic!”

Omul de afaceri a reacționat agresiv verbal, l-a bruscat pe jurnalist și l-a gonit din raza sa vizuală.

„Bine mă, hai… Ești tu de la Antenă… Bine, băi cârcoteală… Am venit să îmi spun punctul de vedere, nu îmi pui tu mie întrebări. Ce ești tu? Chestionator? Pui întrebări ca să ce? Să faceți mizerii, ca să mergeți să inventați numai minciuni, că vezi, Doamne, câștigă banii Becali, nu știu câte milioane… Nu te mai primesc, aici e proprietate! Ești obraznic! Bine, băi, gata, băi, lasă-mă în pace, că nu îmi fac nervi cu tine acum! Hai, ia-ți astea de aici și pleacă, hai! Te bruschez că ești un vagabond obraznic! Hai pleacă de aici, că n-ai voie să stai aici, că e aici proprietate. Ești obraznic! Vii să faci nervi la om? Dacă sunteți televiziune, trebuie să vă dați voi importanți. Veniți, luați punct de vedere și cu asta-basta, vagabonților!”, a tunat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Gigi Becali și-a prezentat scuzele după episodul halucinant

„Să mă iertați că s-a întâmplat așa. Și eu vreau să vorbim frumos, nu să vii și să pui întrebări… iertați-mă, e colegul vostru. Dar ce să fac? Sunt și eu om, voi sunteți mulți. Dacă e și unul agresiv… Acum mă duc să mă spovedesc din cauza la vagabond. Hai, să fiți sănătoși!”.

Becali a mai pălmuit un reporter, cu puțin timp în urmă

Un alt incident a avut loc pe 25 iunie, când Becali și-a sărbătorit împlinirea vârstei de 68 de ani printr-o conferință de presă organizată în fața unui locaș de cult. În timp ce vorbea despre efectele rețelelor sociale, patronul FCSB s-a luat de un jurnalist aflat în apropiere. L-a acuzat că are cont de TikTok, iar după ce reporterul a insistat asupra subiectului, Becali l-a lovit cu palma.