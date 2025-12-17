Cine sunt frații Pavăl, fondatorii imperiului Dedeman, și cum își vor extinde afacerile după preluarea Carrefour

Frații Pavăl, cunoscuți ca proprietarii Dedeman, au afaceri în numeroase domenii de activitate, fiind acționari în peste 100 de firme, potrivit informațiilor publice. Averea lor era estimată la finalul anului trecut la peste 3,4 miliarde de dolari potrivit ediției Forbes din SUA. Mai nou, portofoliul lor de afaceri s-ar fi îmbogățit cu încă una, din domeniul alimentar, după ce ar fi cumpărat sutele de supermarketuri pe care le deține Carrefour în România.

Adrian Pavăl (născut în 1968) și Dragoș Pavăl (născut în 1966) au realizat afaceri totale de 20,04 miliarde de lei în anul 2024. Jurnaliștii de la Forbes (ediția din Statele Unite) au evaluat că Dragoș Pavăl are o avere de 2 miliarde de dolari, iar Adrian Pavăl a adunat o avere de 1,4 miliarde de dolari. Împreună adună 3,4 miliarde de dolari și ar fi peste Daniel Dineș, evaluat cu o avere de 2,7 miliarde de dolari.

Conform datelor platformei Termene.ro, firmele fraților Pavăl au avut o cifră de afaceri de 63 de miliarde de lei între 2018 și 2022 și un profit de aproape 14 miliarde de lei.

Afacerile preferate, în ce investesc frații Pavăl

Dacă ținem cont de domeniile de activitate ale firmelor unde cei doi băcăuani dețin participații, acestea ar fi:

comerț cu ridicata și cu amănuntul, transport și depozitare,

construcții,

activități profesionale științifice și tehnice;

tranzacții imobiliare,

agricultură,

industria prelucrătoare,

intermedieri financiare,

hotelui și restaurante

În acest ultim sector, frații Pavăl au fost și una dintre cele mai mediatice investiții în afara României. Pavăl Holding, compania pe care o dețin, și Apex Alliance au cumpărat hotelul Gardone din Italia. Cele două companii investesc 45 de milioane de euro în acest hotel în inaugurat în anul 1884 pe malul lacului italian Garda.

După finalizarea renovărilor în primăvara anului 2026, hotelul va deveni o proprietate premium de 5 stele, afiliată unui renumit lanț internațional. „Suntem încântați să anunțăm prima noastră tranzacție internațională, achiziționarea emblematicului Grand Hotel Gardone, un reper atemporal în Italia, care completează perfect portofoliul nostru. Împreună cu stimatul nostru partener, Apex Alliance, pornim într-o călătorie emoționantă pentru a repoziționa Grand Hotel Gardone într-o destinație de cinci stele la nivel internațional, respectând în același timp istoria sa captivantă și bogatul său patrimoniu. Viziunea noastră comună este aceea de a crea o destinație de neegalat pe malul acestui lac, care să răspundă nevoilor exigente ale călătorilor locali și internaționali care caută îmbinarea perfectă a frumuseții naturii cu bogăția culturală și experiența ospitalieră excepțională.” a declarat anul trecut Karina Pavăl, vicepreședinte Pavăl Holding.

Firme importante unde frății Pavăl dețin pachete majoritare de acțiuni:

Dedeman SRL

Paval Holding SRL

Intermed Consulting & Management SRL

Campus 6.1 Europolis SRL

The Bridge 2 Development SRL

Serban Voda Plaza Development SRL

Societăți cunoscute unde frății Pavăl dețin pachete minoritare de acțiuni:

Alro SA

Societatea De Investiții Alternative Cu Capital Privat Roca Investments SA

Moldova Farming Sud SRL

Farmacia Tei SRL

Vimetco Extrusion SRL

Bebetei Investments Group SRL

Alum SA

Moldova Farming SRL

Euro Caramida SA

Veranda Obor SA

De la un mic butic în Bacău, la imperiul de azi

Frații Adrian și Dragoș Pavăl au pornit pe drumul afacerilor în 1992 cu un mic butic în Bacău, ajungând să construiască un imperiu care domină piața românească de retail de profil.

Dedeman operează în prezent 62 de magazine în toată țara și oferă peste 60.000 de produse în magazine și mai mult de 85.000 pe site și aplicație. Lanțul de magazine este un exemplu de succes al companiilor cu capital 100% românesc, reușind să țină piept multinaționalelor din Occident precum Bricostore, BauMax, Praktiker, OBI sau Hornbach.

Născuți în comuna Bogdănești, într-o familie cu opt copii, Adrian și Dragoș Pavăl au crescut într-un mediu modest. Dragoș, cel mai mare dintre frați, a ales să meargă la liceu în Iași, departe de satul natal, și a continuat studiile la Facultatea de Matematică din Iași, secția de informatică.

După terminarea facultății, Dragoș a lucrat ca informatician la o fabrică de confecții și apoi la o întreprindere de stat.

Ar fi cumpărat deja toate magazinele Carrefour din România

Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, se numără printre cei care au depus oferte pentru preluarea activelor Carrefour în România.

Tranzacția este estimată la 750-900 milioane euro, potrivit surselor citate de Gazeta de Cluj și Profit.ro.

La momentul publicării acestui articol, Carrefour nu a răspuns solicitării noastre, poziție pe care o vom publica imediat ce o vom primi.

În cursa pentru preluarea celor 458 de magazine ale Carrefour s-au înscris frații Pavăl, grupul francez Auchan și retailerul polonez Zabka, toate fiind interesate de extinderea afacerilor în comerțul alimentar românesc.

Carrefour a angajat o bancă de investiții pentru a analiza interesul investitorilor și pentru a evalua potențialele oferte.

Mișcarea vine după ce, în vara acestui an, gigantul francez a anunțat ieșirea completă de pe piața italiană, presa franceză speculând că planuri similare ar putea viza și operațiunile din România, Polonia și Argentina.

Retailerul francez este prezent în România din 2001. În prezent, Carrefour operează 458 de magazine pe piața locală, care au generat în primele nouă luni ale anului venituri de aproape 2,3 miliarde de euro.

Carrefour a cumpărat în 2023 toate supermarketurile Cora

În urmă cu doi ani, Carrefour anunța că a finalizat procesul de achiziție a 10 hipermarketuri Cora și 9 magazine de proximitate, preluând și pe cei aproximativ 2.000 de angajați ai Cora, după ce Consiliul Concurenței a avizat tranzacția. Astfel, Carrefour a ajuns la peste 430 de supermarketuri în România.