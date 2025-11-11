search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Frații Pavăl vor să cumpere Carrefour. Cine a mai depus ofertă pentru a prelua rețeaua de 458 de magazine

Carrefour, unul dintre cei mai mari retaileri de pe piață, analizează posibilitatea vânzării operațiunilor din România. În cursa pentru preluarea celor 458 de magazine s-au înscris frații Pavăl, grupul francez Auchan și retailerul polonez Zabka, toate fiind interesate de extinderea afacerilor în comerțul alimentar românesc.

Grupul a desfășurat o analiză a portofoliului de activități. FOTO Shutterstock
Potrivit informațiilor Profit.ro, antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, se numără printre cei care au depus oferte pentru preluarea activelor Carrefour în România.

În competiție se află și retailerul polonez Zabka –cel mai mare lanț de magazine de proximitate din Polonia, care deține în România brandul Froo –dar și grupul francez Auchan, interesat să-și consolideze poziția pe piața locală, mai scrie sursa citată.

Carrefour a angajat o bancă de investiții pentru a analiza interesul investitorilor și pentru a evalua potențialele oferte.

Mișcarea vine după ce, în vara acestui an, gigantul francez a anunțat ieșirea completă de pe piața italiană, presa franceză speculând că planuri similare ar putea viza și operațiunile din România, Polonia și Argentina.

Retailerul francez este prezent în România din 2001. În prezent, Carrefour operează 458 de magazine pe piața locală, care au generat în primele nouă luni ale anului venituri de aproape 2,3 miliarde de euro.

La nivel global, Carrefour este unul dintre cei mai mari retaileri din lume, cu aproximativ 14.000 de magazine în 40 de țări, inclusiv Franța, Spania, Belgia, Polonia, România, Argentina, Brazilia și Taiwan.

Carrefour a recunoscut în rapoartele oficiale, prezentate investitorilor - fără a preciza ceva legat strict de o vânzare a operațiunilor - că, în România, condițiile economice s-au deteriorat pe fondul scăderii încrederii consumatorilor, pe fondul inflației în creștere, care afectează vizibil puterea de cumpărare. Într-o reacție recentă la articolele privind vânzarea sa, Carrefour a transmis că este în România și continuă să investească în România.

