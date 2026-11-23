Fără să lase urme pe hard-disk și folosind chiar serverul victimei ca centru de comandă, hackerii asociați serviciului secret rus de intelligence FSB au vizat comunicațiile României cu NATO și Uniunea Europeană. Deși SRI a anunțat blocarea operațiunii, specialiștii avertizează că astfel de campanii se desfășoară 24 de ore din 24.

Hackerii ruși provoacă tot mai multe probleme în așa-numitul război cibernetic Foto: AI-generated illustration

România, alături de alte state europene, este vizată în mod repetat de atacuri cibernetice rusești. În spatele acestora se află adesea unități specializate ale FSB, așa cum s-a întâmplat și în cazul operațiunii de la finalul anului 2025, care a vizat corespondența dintre București, NATO și Uniunea Europeană.

Temuta grupare de hackeri APT TURLA, cunoscută și sub numele de Snake, dar și sub alte indicative, a vizat și continuă să vizeze România. Deși Serviciul Român de Informații a dat asigurări că, la finele anului trecut, a reușit să blocheze acțiunea prin care rușii urmăreau comunicațiile instituționale cu NATO și UE, există indicii clare că au avut loc și alte operațiuni similare.

De ce mizează rușii pe războiul cibernetic

Vlad Petrea, expert în securitate cibernetică, susține că toate statele din UE și NATO sunt vizate, 24 de ore din 24, de acțiuni coordonate de FSB sau de alte servicii de informații din Rusia.

„Au ales calea războiului hibrid, sau, dacă vreți, a războiului cibernetic, pentru că rușii nu își doresc un conflict militar deschis cu NATO, știind bine că nu l-ar câștiga. Nici NATO nu își dorește acest lucru, pentru că, deși ar câștiga un eventual război, pierderile ar fi uriașe: există evaluări care arată că un conflict în toată regula ar provoca zeci de milioane de victime în ambele tabere și pagube ce nu ar putea fi recuperate nici în 20 de ani, aruncând omenirea într-un scenariu ca în filmele postapocaliptice”, spune Petrea.

APT TURLA este una dintre unitățile de elită subordonate FSB și apare în rapoartele de securitate cibernetică sub mai multe nume de cod, precum Snake, Uroburos, Waterbug, Venomous Bear, KRYPTON sau MAKERSMARK.

Numele Snake a devenit cel mai cunoscut în spațiul public mai ales după operațiunea MEDUSA din 2023, când FBI și partenerii internaționali au anunțat destructurarea rețelei globale de spionaj operate de unitatea Centrul 16 din cadrul FSB.

„Au mai multe nume, mai multe fețe și specialiști excepțional de bine pregătiți, capabili să compromită infrastructuri extrem de bine protejate”, avertizează expertul.

Ce date puteau fi compromise

În opinia lui Vlad Petrea, deși serviciile de intelligence române susțin că au oprit la timp atacul, este greu de estimat din exterior ce date au fost compromise și în ce măsură. În plus, SRI nu divulgă detalii operaționale, așa cum nu o fac nici serviciile occidentale cu care colaborează.

„Dacă mă întrebați pe mine, nu există dovezi care să ne dea certitudinea că rușii au extras informații sensibile din sistem, însă nu avem garanții nici că nu au făcut-o. Din informațiile pe care le știm, și trebuie să fim sinceri și să spunem că nu sunt multe, programul malițios folosit de ei avea capacitatea de a compromite instituția și de a extrage informațiile dorite. Oricine în afară de SRI, NATO și UE nu dispune de telemetria necesară pentru a afla exact ce date ar fi putut fi sustrase. Cine susține contrariul vorbește fără să știe sau ca să se dea în spectacol. SRI și serviciile de intelligence partenere nu vor veni cu declarații detaliate, din motive evidente”, a mai afirmat el.

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Cum operează hackerii Moscovei: invizibili în memoria serverelor

Intensitatea acestor operațiuni crește de la un an la altul. Potrivit datelor ESET, companie europeană de securitate cibernetică cu sediul central la Bratislava, aproximativ 70% dintre țările vizate de Turla din 2022 și până astăzi au făcut parte din fosta URSS sau din fostul bloc socialist. În paralel, au fost vizate constant și SUA, Franța, Marea Britanie, Germania, precum și alte state membre NATO.

În România, vizarea corespondenței cu NATO și UE se aliniază obiectivelor strategice de culegere de informații ale Moscovei, pe fondul deteriorării relațiilor bilaterale și al tensiunilor regionale de după invazia rusă în Ucraina din 2022.

„Adevărul este că, deși se știu atât de multe despre modul cum acționează, probabil că nu știm nici 10%. Ca orice unități de elită, acești hackeri au propriile metode și inovează, sunt foarte, foarte creativi. Sigur că există și câteva tactici care au fost observate. De exemplu, din ce știm, în atacul din România, hackerii au folosit un set nou de instrumente, numit Cereal. În loc să comunice cu servere externe ușor de blocat, au transformat chiar serverul Microsoft Exchange al instituției în centru de comandă și control, ascunzând codul în procese legitime. Totodată, codul criptat a rulat direct în memoria RAM, fără să lase fișiere pe hard-disk pe care un antivirus clasic le-ar fi putut depista”, mai spune expertul.

În alte campanii, în special cele derulate de serviciul militar GRU împotriva infrastructurii energetice, bancare și de telecomunicații din Ucraina, Rusia a folosit inclusiv programe de tip wiper deghizate în ransomware, al căror scop real nu este răscumpărarea, ci ștergerea definitivă a datelor și blocarea sistemelor.

Ce a transmis oficial SRI

Într-un comunicat oficial, Serviciul Român de Informații (SRI) a confirmat că atacul de la finalul anului 2025, atribuit grupării APT TURLA, a vizat compromiterea unei instituții guvernamentale de la nivel național.

„SRI, prin Centrul Național Cyberint, a identificat acest atac cibernetic în decembrie 2025 și a implementat măsuri de contracarare a acestuia și de remediere a efectelor sale. Atacatorii au exploatat o serie de vulnerabilități sistemice la nivelul sistemelor de operare Microsoft, însă în urma intervenției Centrului Național Cyberint atacul a fost oprit”, a informat SRI.

Reprezentanții instituției au precizat că nu au fost identificate exfiltrări de date sensibile, iar serviciul de e-mail afectat a fost remediat, arătând totodată că există și alte campanii cibernetice rusești care vizează obiective din România.

„De asemenea, SRI a informat beneficiarii legali și, totodată, aspectele respective au făcut obiectul cooperării cu partenerii europeni, la nivelul comunității de intelligence, precum și cu cei de la nivelul UE și NATO. SRI / Centrul Național Cyberint are în derulare măsuri investigative complexe care vizează și alte secvențe conexate cu campanii cibernetice implementate de Federația Rusă”, se mai arată în comunicatul SRI.