Nici măcar trenul destinat lui Nicolae Ceaușescu nu scăpa de improvizațiile din industria comunistă. Pentru a ascunde o scurgere de ulei înaintea unui control, muncitorii au fost puși să folosească o sârmă pe care era înfășurată o cârpă. Episodul apare într-o notă informativă din 1977, prezentată de CNSAS.

Trenul lui Ceaușescu Foto: arhivă, Adevărul

Garnitura specială fusese construită în România pentru deplasările dictatorului, la ordinul autorităților comuniste. Deși proiectul era unul de importanță deosebită pentru conducerea țării, trenul s-a confruntat cu numeroase probleme tehnice, de la instalații electrice defecte și scurgeri de combustibil până la infiltrații de apă, mobilier deteriorat și sisteme de climatizare zgomotoase.

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) prezintă documente care arată cum era construit și întreținut trenul, dar și deficiențele descoperite în timpul probelor tehnologice.

Trenul de lux a lui Nicolae Ceaușescu Foto: Adrian Pantile/FB

Tren special pentru Nicolae Ceaușescu, construit la Arad

Deși ideologia comunistă promova egalitatea socială și eliminarea privilegiilor de clasă, conducătorii partidului și statului beneficiau de condiții de viață mult peste cele ale oamenilor obișnuiți.

„Deși unul dintre elementele definitorii ale marxism-leninismului era societatea egalitară, lipsită de clase sociale, regimul comunist a aplicat în practică dictonul conform căruia clasa muncitoare se bucura de toate beneficiile noii orânduiri, dar prin reprezentanți. Personajele din vârful partidului și statului au profitat din plin de toate avantajele unei vieți luxoase, mult dincolo de posibilitățile omului de rând și frizând fastul mult hulitei burghezii (vile de protocol, personal de servire, mobilier stil, automobile etc.)”, relatează CNSAS.

Nici deplasările liderilor comuniști nu făceau excepție. Potrivit instituției, atât Gheorghe Gheorghiu-Dej, cât și Nicolae Ceaușescu au folosit în călătoriile lor fostul tren regal, deși monarhia era prezentată de propaganda comunistă drept o instituție politică înapoiată, asociată cu exploatarea omului de către om.

În 1968 s-a decis construirea unei garnituri speciale pentru Nicolae Ceaușescu. Inițial, proiectul prevedea un parc de 21 de vagoane cu destinație specială, însă numărul acestora a fost redus la 15 în 1972.

Potrivit CNSAS, pe 20 mai 1974, trenul avea prevăzute două vagoane-uzină, mai multe vagoane-salon, un vagon-sufragerie, unul pentru bucătărie și frigider, unul restaurant, un vagon pentru transportul automobilelor și unul destinat transmisiunilor.

Trenul lui Ceaușescu Foto: Adrian Pantile/FB

Construcția vagoanelor a fost încredințată Întreprinderii de Vagoane Arad, iar echipamentele urmau să fie realizate în alte întreprinderi românești.

„Din motive economice și poate și propagandistice, s-a optat pentru realizarea vagoanelor la Întreprinderea de Vagoane Arad şi a diferitelor echipamente la alte întreprinderi românești, deși specialiștii și muncitorii din țară aveau zero experiență pentru un astfel de demers. Între 1968-1970 s-au întreprins studii tehnico-economice, s-a făcut muncă de cercetare, documentare și proiectare. Apoi a început construirea propriu-zisă a vagoanelor speciale”, precizează CNSAS.

Trenul ar fi trebuit să fie gata până la sfârșitul anului 1973, însă termenul nu a fost respectat. Garnitura a ajuns să fie pusă în funcțiune abia în 1982, potrivit informațiilor prezentate de CNSAS. Instituția face precizarea că anul 1982 nu rezultă din dosarul analizat, ale cărui ultime documente sunt datate 1977.

Scurgeri de ulei șterse cu o cârpă înfășurată pe o sârmă

Procesul de fabricație a trenului a fost marcat de greșeli de proiectare, echipamente defecte sau de slabă calitate și deficiențe în activitatea muncitorilor. Problemele erau consemnate în rapoarte întocmite de Securitate în urma probelor tehnologice.

Cum arăta cel mai mare vagon fabricat, în anul 1968, la o fabrică din vestul României

Unele defecțiuni afectau confortul pasagerilor, în timp ce altele puteau pune în pericol siguranța călătorilor. Au fost constatate probleme la instalațiile electrice, care nu erau izolate corespunzător, dar și nereguli la roți, boghiuri și tampoane.

Un episod care ilustrează modul în care erau tratate aceste probleme apare într-o notă informativă din decembrie 1977.

„Pentru a evidenția lucrul de mântuială și improvizația, într-o notă informativă din decembrie 1977 se arăta că, deoarece o scurgere de ulei nu a putut fi remediată, inginerul a însărcinat muncitorii să însăileze o «sculă» – o sârmă pe care era înfășurată o cârpă – cu care să șteargă discret uleiul scurs, cât să treacă de inspecția celor de la C.T.C. (Controlul Tehnic de Calitate) și de la S.T.S. (Serviciul de Transporturi Speciale)”, susține CNSAS.

Instituția atrage atenția asupra contrastului dintre propaganda oficială despre dezvoltarea industriei românești și realitatea consemnată chiar în documentele referitoare la un obiectiv atât de important pentru conducerea comunistă.

„Dacă acest nivel greu de închipuit de incompetență și nepăsare era atestat în cazul unui obiectiv atât de important precum trenul destinat dictatorului, nu ne putem îndoi de realitatea dezolantă din spatele propagandei oficiale referitoare la înfloritoarea industrie românească”, notează CNSAS.

Lista defecțiunilor din trenul dictatorului: apă, motorină și instalații defecte

O notă din 1975, întocmită după probele efectuate cu „Trenul Guvernamental”, inventariază numeroasele defecțiuni descoperite la vagoanele garniturii. Documentul se află în arhiva CNSAS, în dosarul ACNSAS, D 0014703, care cuprinde trei volume.

La vagonul-uzină cu numărul 017, pompa de apă a hidroforului pornea prea des din cauza unui presostat defect. Totodată, apa pătrundea prin geamurile cabinei de bagaje, garniturile de etanșare erau deteriorate, iar indicatorul rezervorului de apă de 500 de litri nu funcționa.

Problemele erau mai serioase în cazul instalației de alimentare. Documentul consemna pierderi de motorină la conducta de retur și la majoritatea îmbinărilor de fontă, precum și scurgeri pe la garniturile plutitorului rezervorului de 2.500 de litri.

Sistemul de aerisire al rezervorului era, de asemenea, necorespunzător. Alimentarea se făcea sub presiune, iar evacuarea dificilă a aerului provoca pocnituri în rezervor.

În același vagon au fost descoperite baterii de acumulatori defecte, iar documentul menționa că nu exista rezervă de ulei pentru motor. Pe lista remedierilor apăreau și lucrări de etanșare a compartimentelor, confecționarea unor dulapuri pentru materiale și montarea unor accesorii sanitare.

Nici celelalte vagoane nu erau lipsite de probleme. La vagonul V-009 s-au ars, în timpul unei misiuni, trei convertizoare de 40 W și unul de 20 W, iar sistemul de încărcare a generatorului s-a defectat.

La vagonul V/4-008, agregatul AV-00 și pompele instalației de încărcare erau defecte, iar lumina din cabina însoțitorului suitei nu funcționa.

În cazul vagonului IV/A-005, pompele de apă produceau zgomote puternice, la fel ca instalația de climatizare. În salonaș și pe culoar se auzeau scârțâituri în timpul mersului, masa incomoda trecerea, iar ușile de intercomunicație se defectaseră în timpul deplasării.

Documentele mai menționau tapet deteriorat, broaște defecte la dulapuri, un comutator electric nefuncțional și infiltrații de apă prin aerisirea din tavanul uneia dintre cabine.

Paturi prea înguste, saltele pătate și zăpadă care intra între vagoane

Problemele erau prezente inclusiv în spațiile destinate odihnei lui Nicolae Ceaușescu și ale persoanelor care îl însoțeau.

La vagonul II-1, cu numărul 001, tablourile de comandă ale climatizării și instalațiile auxiliare produceau zgomot, fiind solicitată mutarea lor din apropierea dormitoarelor. Pompele de apă Kama provocau, la rândul lor, zgomote care îi deranjau pe ocupanți.

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Nota din 1975 consemna și o serie de deficiențe ale mobilierului și dotărilor interioare. Masa din salonaș urma să fie înlocuită cu una de birou, iar în băi trebuiau montate măsuțe rabatabile lângă chiuvete, pentru trusele de bărbierit, precum și suporți pentru sticlele de alcool.

Saltelele din ambele dormitoare și tapițeria paturilor erau pătate, iar paturile erau considerate prea înguste. Noptierele erau incomod amplasate, perdelele erau încrețite, iar mochetele trebuiau înlocuite.

Nici sistemul de etanșare nu funcționa corespunzător. Burdufurile dintre vagoane permiteau pătrunderea zăpezii în timpul mersului, iar garnitura pierdea apă pe la gurile de alimentare, existând riscul de îngheț.

La vagonul II-2, fișa de înaltă tensiune a instalației AV-00 prezenta fisuri. În plus, prin aerisirile din plafonul celor două băi se scurgea murdărie în bideuri, iar teletermometrul nu indica temperatura corect.

Probleme și în vagonul-sufragerie

Nici vagonul-sufragerie nu era lipsit de defecțiuni. Sistemul de condiționare a aerului producea zgomot și curenți de aer, iar în anumite zone temperatura era mult mai scăzută decât în salon și sufragerie.

Prin partea superioară a burdufurilor dintre vagoane pătrundeau apă și zăpadă, iar sistemul de manipulare a geamurilor mobile era considerat incomod.

Aparatura electrică producea zgomote supărătoare în timpul funcționării, la fel ca transformatoarele lămpilor fluorescente. Sistemul de radioficare era necorespunzător, deoarece posturile de pe canale diferite se suprapuneau.

În timpul probelor s-au defectat și cordoanele de legătură pentru magnetofon, care au fost înlocuite cu unele de la aparatul de radio.

Potrivit CNSAS, documentul mai consemna că ușile de intercomunicație se defectaseră în timpul mersului, iar deplasarea scării de coborâre era incomodă.

Din acest motiv, se solicita găsirea unei soluții pentru montarea unei scări rabatabile.