Numărul județelor din România ar putea fi redus la 8-15, în cadrul unei reforme administrative care ar urma să intre în vigoare din 2028. Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru al PSD pentru reorganizarea administrativă, susține că nu vor dispărea județele, ci unele consilii județene, împreună cu funcțiile de președinți, vicepreședinți și consilieri județeni.

26 de județe ar putea să dispară Foto: Antena 3

Europarlamentarul PSD a făcut declarațiile luni, 23 noiembrie, după ce a participat la o discuție privind reforma administrativ-teritorială, organizată în Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din Camera Deputaților, alături de reprezentanții structurilor asociative.

Benea a precizat că, deocamdată, a prezentat intențiile și principiile care stau la baza proiectului, fără să avanseze o variantă definitivă a noii hărți administrative.

„Eu am venit aici să prezint intenții și principii, cum v-am mai spus. Am captat, am absorbit propunerile, au fost diverse. Este o confirmare a faptului că dezbaterea este absolut necesară și vom continua pe mai multe aliniamente, paliere. Eu nu pot să avansez scenarii care se vor adeveri în luna martie”, a declarat Dragoș Benea.

România ar putea avea între 8 și 15 județe

Una dintre variantele discutate presupune organizarea României în opt județe mari, după modelul actualelor Agenții de Dezvoltare Regională. Benea consideră însă că opt județe ar putea fi prea puține și susține că trebuie găsită o formulă care să țină cont de populația fiecărei viitoare unități administrative.

„Adică să avem 8 județe mari, dar pe harta ADR-urilor, mai bine zis, e o discuție. Mie mi se pare puțin cam mult, 8, dar undeva între 8 și 15, introducând acest criteriu al demografiei, aproximativ un milion de locuitori, de județ, cred că e important. Poate o să devenim, peste 6-7 luni, de fapt din 2028, că atunci ar avea aplicabilitate, o țară din Uniunea Europeană care să nu mai avem județe sub un milion”, a spus europarlamentarul, potrivit News.ro.

Reforma ar trebui adoptată înaintea alegerilor locale din 2028

Dragoș Benea a atras atenția că proiectul trebuie pregătit într-un interval relativ scurt, pentru a putea produce efecte la următoarele alegeri locale.

El susține că legislația ar trebui adoptată cu cel puțin un an înaintea scrutinului din iunie 2028, în condițiile în care tot atunci începe competiția pentru fondurile europene din viitorul cadru financiar multianual.

„Am mai spus și o spun peste tot, trebuie adoptată legislația cu un an înainte de alegerile locale, care pot fi în iunie, în 2028, iar cadrul financiar multianual se negociază, se discută și se dă startul la competiție în 2028. Trebuie să recunoaștem că suntem într-o situație specială și atunci trebuie luate măsuri speciale”, a declarat Benea.

Întrebat dacă reorganizarea ar putea fi realizată printr-o lege adoptată în Parlament sau prin asumarea răspunderii Guvernului, europarlamentarul nu a indicat o soluție definitivă, insistând asupra calendarului strâns în care trebuie pregătită reforma.

Dragoș Benea a vorbit și despre existența a două inițiative care vizează reorganizarea administrației: proiectul Ministerului Dezvoltării, referitor la comasarea comunelor, și proiectul mai amplu pregătit de PSD, care vizează inclusiv reorganizarea județelor.

Aproape 1.700 de primari și 25 de președinți de consilii județene, afectați de reformă

Întrebat de ce ar susține PSD o reformă care ar putea afecta aproape 1.700 de primari și 25 de președinți de consilii județene, Dragoș Benea a afirmat că principalul beneficiar trebuie să fie cetățeanul, în timp ce partidele politice ar urma să suporte cele mai mari pierderi.

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„Va exista o rezistență internă, o vedeți și dumneavoastră, dar cred că cu argumente, cu principii clare, constatând această situație specială în care ne aflăm. (...) Nu știu dacă vor pune frână, dar admit că există o rezistență internă, în special a primarilor care se văd vizați de aceste comasări”, a afirmat Benea.

Acesta a spus că nu a observat reacții la fel de puternice din partea președinților de consilii județene. În opinia sa, și aceștia ar trebui să înțeleagă necesitatea unor unități administrative mai mari, care să poată concura cu alte regiuni pentru finanțarea proiectelor importante.

Ce se întâmplă cu actualii președinți de consilii județene

Unul dintre aspectele controversate ale reformei este posibilitatea dispariției unor județe de pe harta României. Dragoș Benea a respins această interpretare și a susținut că reorganizarea nu presupune dispariția județelor ca unități teritoriale, ci eliminarea unor structuri administrative.

„Nu dispar județe, ci dispar eventual consilii județene, președinți de consilii județene, vicepreședinți, consilieri județeni”, a precizat europarlamentarul.

El a explicat că actualele denumiri ale județelor nu trebuie neapărat să dispară, chiar dacă administrația județeană va fi reorganizată.

„N-am văzut chiar opinii foarte virulente din partea președinților de Consilii Județene, pentru că știu și ei că, în bătălia cu celelalte voievodate, în celelalte regiuni, provincii, au nevoie de acest indicator demografic, pentru proiecte mari. Cred că putem găsi cărarea prin care să ajungem la rezultatul dorit, acela de a modifica o hartă din 1968, fără să lezăm Constituția României”, a afirmat acesta.

Benea a adăugat că experiențele unor alianțe regionale constituite în trecut, precum Alianța Estului sau Alianța Vestului, care nu au produs efectele așteptate, nu reprezintă argumente împotriva reformei inițiate de PSD.

Cele șase criterii după care vor fi comasate comunele din România

Tot luni, Dragoș Benea a prezentat în Comisia pentru administrație publică din Parlament cele șase criterii care vor sta la baza comasării localităților din România.

Acestea sunt populația și demografia, sustenabilitatea economică, capacitatea administrativă, conectivitatea, accesibilitatea și serviciile publice locale.

În ceea ce privește populația și demografia, vor fi analizate populația după domiciliu și cea rezidentă, proiecția populației pentru 2035, tipul unității administrativ-teritoriale, numărul nașterilor și al deceselor, evoluția populației rezidente după 2021, precum și satele componente și satul reședință.

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Pentru evaluarea sustenabilității economice vor conta veniturile proprii ale localităților, cheltuielile de personal și cele totale, inclusiv pentru bunuri, servicii și investiții. Vor fi analizate și cotele din impozitul pe venit, sumele de echilibrare, gradul de colectare a impozitelor pe proprietate, încasările din impozite și taxe, precum și datoriile și arieratele.

La capitolul capacitate administrativă, vor fi luate în calcul fondurile atrase prin programe finanțate din bani europeni, precum PNRR, dar și prin programul Anghel Saligny, achizițiile publice și investițiile puse în funcțiune.

Un alt criteriu este conectivitatea. În cazul comunelor care ar urma să fie comasate, va conta timpul necesar pentru a ajunge de la o primărie la alta, până la un drum național, la o ieșire de pe autostradă, la un aeroport sau la locurile de muncă.

În privința accesibilității, analiza va urmări timpul necesar pentru ca locuitorii să ajungă la primărie, școli primare și gimnaziale, licee sau școli profesionale, cabinete de medicină de familie, farmacii, dispensare, creșe și alte unități medicale și de învățământ. Vor fi luate în calcul și numărul medicilor raportat la populație, precum și numărul copiilor înscriși la grădiniță.

Ultimul criteriu vizează serviciile publice locale. Vor fi evaluate existența și extinderea rețelelor de apă, canalizare și gaze, modernizarea străzilor, iluminatul public, transportul în comun, colectarea separată a deșeurilor și gradul de racordare a gospodăriilor.