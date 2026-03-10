Frații Pavăl dau o nouă lovitură pe piața de energie: investesc 2 milioane de euro într-o centrală fotovoltaică

Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, continuă extinderea investițiilor în energie verde, prin intermediul companiei Grunman Energy, parte a Pavăl Holding. Proiectul prevede construirea unei centrale fotovoltaice de ultimă generație pe acoperișul depozitului logistic Dedeman din Pantelimon, cu o valoare totală estimată la aproximativ 2 milioane de euro.

Centrala va fi compusă din 2.764 de panouri fotovoltaice, fiecare cu o putere de 455 W, atingând o capacitate totală de 1.257,62 kWp. Proiectarea și instalarea echipamentelor vor fi realizate de compania Simtel, din care Pavăl Holding deține 7,2%. Potrivit estimărilor, centrala va reduce emisiile de dioxid de carbon cu aproximativ 3.000 de tone anual, scrie Profit.ro.

Depozitul logistic Dedeman din Pantelimon, construit pe un teren de 12,7 hectare achiziționat anterior de frații Pavăl de la Rosal Grup, are în prezent o suprafață de 40.500 de metri pătrați, care urmează să fie extinsă la aproape 52.800 de metri pătrați.

Dedeman deține, în total, cinci centre logistice la nivel național, care deservesc 65 de magazine și peste 13.500 de angajați, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.

Fondată în 2022, Grunman Energy produce energie electrică din surse regenerabile, în prezent prin centrale fotovoltaice instalate pe acoperișurile magazinelor și centrelor logistice Dedeman din întreaga țară.

Potrivit publicației citate, capacitatea instalată actuală a companiei este de 35 MW, iar planurile pe termen mediu vizează depășirea pragului de 400 MW, incluzând și dezvoltarea de parcuri eoliene și microhidrocentrale.

Până în vara anului 2022, Simtel construise 31 de centrale fotovoltaice pentru Dedeman în orașe precum Agigea, Alba-Iulia, Baia Mare, Bistrița, Brașov, București, Cluj-Napoca, Craiova, Timișoara și altele, iar proiectele pentru Pantelimon și Bacău, precum și pentru magazinele din Bârlad, Bacău, Slatina și Petroșani, erau deja în fază de finalizare.

Frații Pavăl au început diversificarea investițiilor în afara sectorului de retail, direcționând fonduri semnificative către imobiliare, energie, industrie, construcții, viticultură, sănătate și transport.

Printre achizițiile recente se numără portofoliul de birouri al CA Immo, complexele The Bridge și The Office, precum și proprietăți hoteliere în Italia și Elveția.