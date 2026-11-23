Prim-vicepreședintele AUR Petrișor Peiu a criticat, în cadrul unei conferințe de presă, propunerile PSD privind reorganizarea administrativ-teritorială, susținând că măsurile vehiculate în spațiul public nu vor genera economii semnificative la bugetul de stat.

Potrivit lui Petrișor Peiu, PSD a adus în dezbaterea publică mai multe scenarii de reorganizare, de la comasarea localităților cu mai puțin de 1.500 de locuitori până la comasarea unor județe.

„Ne aflăm în situația în care principalul subiect este dorința PSD de a face această reorganizare. Fie că vorbim de comasarea localităților mai mici de 1.500 de locuitori, fie că vorbim de comasarea unor județe, PSD a inundat opinia publică cu diferite scenarii”, a declarat reprezentantul AUR.

Petrișor Peiu, lider AUR Foto: Adevărul

Acesta a pus sub semnul întrebării seriozitatea demersului PSD, în condițiile în care scopul declarat al reorganizării ar fi reducerea cheltuielilor bugetare.

În analiza prezentată, Peiu a invocat cheltuielile bugetului consolidat, care ar fi ajuns la 607 miliarde de lei în primele nouă luni. Printre principalele categorii de cheltuieli menționate s-au numărat aproximativ 188 de miliarde de lei pentru asistență socială, 112 miliarde de lei pentru cheltuielile de personal, 78 de miliarde de lei pentru bunuri și servicii și 50 de miliarde de lei pentru dobânzi. De asemenea, au fost menționate cheltuieli de capital și sumele aferente componentei de granturi și împrumuturi din PNRR.

Potrivit reprezentantului AUR, principala sursă de economii ar trebui să fie reducerea cheltuielilor de personal. Însă propunerea PSD de eliminare a aproximativ 20.000 de posturi, reprezentând circa 1% din totalul personalului, ar genera economii de aproximativ 4 miliarde de lei, echivalentul a doar 0,2% din PIB.

Ce propune AUR

În contrapondere, Petrișor Peiu a prezentat propunerea AUR de reducere a cheltuielilor statului cu 1% din PIB anual, în următorii patru ani.

Planul ar presupune o reformă amplă a aparatului administrativ și a instituțiilor publice, prin:

Reducerea funcțiilor și cheltuielilor statului;

Restructurarea aparatului central al administrației;

Reducerea numărului de ministere la 10;

Limitarea Parlamentului la 300 de parlamentari;

Desființarea și comasarea unor agenții și instituții publice;

Reechilibrarea cheltuielilor de investiții.

Reprezentantul AUR susține că reducerea cheltuielilor publice trebuie realizată printr-o reformă integrală a statului, nu doar prin comasarea unor localități sau județe.

Mesajul transmis de AUR este că reorganizarea administrativ-teritorială trebuie să fie parte a unei reforme structurale mai ample, care să reducă în mod real costurile de funcționare ale aparatului de stat.

Desființarea de primării, colac de salvare pentru bugetul de stat. Ce zic însă oamenii din teritoriu despre reorganizarea administrativă

Ce reformă vrea PSD

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni, 23 noiembrie, că va începe o serie de deplasări în județe pentru a discuta cu primarii și cetățenii despre proiectul de unificare voluntară a localităților mici.

Liderul PSD a insistat că propunerea vizează unirea administrațiilor locale, nu dispariția localităților și a identității acestora.

„Vreau să fiu foarte clar. Am mai spus zilele acestea: noi unim primării, nu desființăm localități, fiindcă e o nuanță extrem de importantă. Identitatea comunităților rămâne în mod evident, serviciile publice, în schimb, vor fi mult mai accesibile cetățenilor, oamenilor”, a afirmat Grindeanu.

Acesta a precizat că actele de identitate vor rămâne valabile și că proiectele de investiții aflate deja în derulare vor continua.

Totodată, PSD a anunțat că numărul județelor din România ar putea fi redus la 8-15, în cadrul unei reforme administrative care ar urma să intre în vigoare din 2028. Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru al PSD pentru reorganizarea administrativă, susține că nu vor dispărea județele, ci unele consilii județene, împreună cu funcțiile de președinți, vicepreședinți și consilieri județeni.