Seara de duminică, 22 noiembrie, s-a transformat într-un coșmar pentru turiștii aflați la Hotelul Alpin din Poiana Brașov, după ce un incendiu a izbucnit în zona superioară a clădirii.

Simona Halep Foto: Instagram @simonahalep

Flăcările s-au extins la mansardă și pe fațadă, iar aproximativ 150 de persoane au fost scoase din hotel. Până în acest moment, nu au fost anunțate victime, conform newsbv.ro.

Alarma s-a declanșat în jurul orei 19:30, în timp ce numeroși oaspeți se aflau la masă. Sistemul de avertizare al hotelului a funcționat, iar turiștii au părăsit locația în grabă.

„Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați!”

Simona Halep a transmis și ea un mesaj după incidentul care a pus pe jar zeci de oameni. Fosta campioană a ținut să le fie alături celor afectați și să le transmită un gând bun în aceste momente grele.

„Mă întristează profund incidentul de la Hotel Alpin, un loc emblematic și atât de îndrăgit în Poiana Brașov. Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați și sper din suflet ca toată lumea să fie în siguranță. Tot respectul și sprecierea mea pentru pompierii care luptă de atâtea ore cu flăcările!”, a transmis Simona Halep, prin intermediul rețelelor de socializare.

Simona Halep Foto: Instagram Story

Intervenția pompierilor este îngreunată de focarele care persistă în zone greu accesibile. Pentru a le identifica, salvatorii folosesc camere cu termoviziune și o dronă. O parte a clădirii a fost deja afectată serios, iar cauza izbucnirii incendiului nu a fost stabilită. Potrivit reprezentanților hotelului, primele flăcări au fost observate pe terasa unui apartament.

Simona Halep a intrat în domeniul turismului în 2017, când a făcut prima investiție în acest sector. Fosta campioană deține un hotel celebru care îi poartă numele în Poiana Brașov.