Economia României a scăzut cu 0,7% în primul semestru. Consumul populației a coborât cu 2,5%, în timp ce investițiile au crescut cu 10,9%

Produsul Intern Brut al României a scăzut cu 0,7% în primul semestru din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică.

Economia României a scăzut cu 0,7% în primul semestru Foto: 123 RF

În trimestrul al doilea, PIB-ul a fost cu 0,4% sub nivelul din aceeași perioadă din 2025, iar consumul gospodăriilor a continuat să scadă. În același timp, formarea brută de capital fix a crescut cu 10,9% și a avut cea mai importantă contribuție pozitivă la modificarea PIB.

PIB-ul a rămas nemodificat în trimestrul al doilea față de primul trimestru

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul al doilea din 2026 a fost de 494,4 miliarde de lei la prețuri curente, potrivit seriei brute.

În termeni reali, PIB-ul a scăzut cu 0,4% față de trimestrul al doilea din 2025. Pe seria ajustată sezonier și în funcție de numărul de zile lucrătoare, scăderea anuală a fost de 2%.

Față de primul trimestru din 2026, PIB-ul ajustat sezonier a rămas nemodificat.

Pentru primul semestru, PIB-ul a fost de 900,4 miliarde de lei la prețuri curente, pe seria brută. În termeni reali, economia a fost cu 0,7% sub nivelul din semestrul I 2025 pe seria brută și cu 1,6% sub nivelul anului trecut pe seria ajustată sezonier.

Consumul gospodăriilor a avut o contribuție negativă la PIB

Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populației a scăzut în primul semestru cu 2,5% în termeni reali față de aceeași perioadă din 2025.

Această componentă reprezintă 61,2% din PIB și a avut o contribuție negativă de 1,5 puncte procentuale la modificarea produsului intern brut.

În trimestrul al doilea, cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populației a scăzut cu 1,9% față de trimestrul al doilea din 2025.

În valori nominale, cheltuielile pentru consumul final al gospodăriilor au ajuns în trimestrul al doilea la 290,1 miliarde de lei. Indicele de preț aferent acestei componente a fost de 110,7% față de trimestrul al doilea din 2025, în timp ce indicele de volum a fost de 96,9%.

Creșterea nominală a cheltuielilor a avut loc, astfel, în condițiile unei scăderi reale a volumului consumului.

Investițiile au avut cea mai importantă contribuție pozitivă

Formarea brută de capital fix a crescut cu 10,9% în primul semestru față de aceeași perioadă din 2025.

Această componentă a avut o contribuție pozitivă de 2,4 puncte procentuale la modificarea PIB, cea mai importantă contribuție pozitivă dintre componentele utilizării produsului intern brut.

În trimestrul al doilea, formarea brută de capital fix a crescut cu 16,5% față de aceeași perioadă din 2025.

Formarea brută de capital, care include și variația stocurilor, a crescut cu 0,9% în primul semestru și cu 8,5% în trimestrul al doilea.

Construcțiile au crescut cu 12,3%

Pe partea de resurse, construcțiile au fost unul dintre sectoarele care au avut o contribuție pozitivă la modificarea PIB.

Volumul activității din construcții a crescut cu 12,3% în primul semestru față de semestrul I 2025. Sectorul, cu o pondere de 6,2% în formarea PIB, a avut o contribuție pozitivă de 0,7 puncte procentuale la modificarea PIB.

În trimestrul al doilea, volumul activității din construcții a fost cu 15,3% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

Activitățile de spectacole, culturale și recreative, reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii au înregistrat o creștere de 11,7% în primul semestru și o contribuție pozitivă de 0,4 puncte procentuale la modificarea PIB.

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Agricultura, silvicultura și pescuitul au crescut cu 3,5% în primul semestru și au avut o contribuție pozitivă de 0,1 puncte procentuale.

Industria a scăzut cu 2,9%

Industria a avut o evoluție negativă în prima jumătate a anului.

Volumul activității industriale a scăzut cu 2,9% față de primul semestru din 2025. Cu o pondere de 16% în formarea PIB, industria a avut o contribuție negativă de 0,5 puncte procentuale la modificarea PIB.

În trimestrul al doilea, volumul activității industriale a fost cu 4,2% sub nivelul din trimestrul al doilea din 2025.

Și alte sectoare importante au înregistrat scăderi. Volumul activității din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, transport și depozitare, hoteluri și restaurante a scăzut cu 3,9% în primul semestru.

Sectorul, care are o pondere de 21,6% în formarea PIB, a avut cea mai mare contribuție negativă dintre activitățile economice, de -0,9 puncte procentuale.

Volumul activității din informații și comunicații a scăzut cu 3,5%, cel din tranzacții imobiliare cu 4,5%, iar activitățile de administrație publică și apărare, asigurări sociale din sistemul public, învățământ, sănătate și asistență socială au scăzut cu 1,7%.

Exporturile au crescut, dar importurile au avansat mai repede

În primul semestru, volumul exporturilor de bunuri și servicii a crescut cu 1,3%, în timp ce importurile au avansat cu 1,6%.

Diferența dintre cele două evoluții a determinat o contribuție negativă a exportului net la modificarea PIB, de 0,1 puncte procentuale.

În trimestrul al doilea, exporturile au crescut cu 1,4%, iar importurile cu 2,6%.

În termeni nominali, exporturile de bunuri și servicii au însumat 349,4 miliarde de lei în primul semestru, în timp ce importurile au ajuns la 399,4 miliarde de lei.

Consumul administrațiilor publice a crescut

În primul semestru, consumul final individual al administrațiilor publice a crescut cu 1,7% și a avut o contribuție pozitivă de 0,1 puncte procentuale la modificarea PIB.

Consumul final colectiv efectiv al administrațiilor publice a crescut cu 6% și a contribuit cu 0,6 puncte procentuale la modificarea PIB.

În același timp, formarea brută de capital fix a avut o contribuție pozitivă de 2,4 puncte procentuale, compensând o parte importantă din contribuția negativă de 1,5 puncte procentuale a consumului gospodăriilor.

Consumul și industria au scăzut, în timp ce investițiile au crescut

Datele INS pentru primul semestru arată evoluții diferite ale principalelor componente ale economiei.

Consumul gospodăriilor, componenta cu cea mai mare pondere în PIB, a scăzut cu 2,5% în termeni reali. Industria a scăzut cu 2,9%, iar volumul activității din comerț, transport, hoteluri și restaurante cu 3,9%.

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În același timp, formarea brută de capital fix a crescut cu 10,9%, construcțiile cu 12,3%, iar exporturile de bunuri și servicii cu 1,3%.

Pe ansamblu, PIB-ul României a scăzut cu 0,7% în primul semestru din 2026 față de aceeași perioadă din 2025.

În trimestrul al doilea, PIB-ul ajustat sezonier a rămas nemodificat față de primul trimestru și a fost cu 2% sub nivelul din trimestrul al doilea din 2025.