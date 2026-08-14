România, în al treilea trimestru consecutiv de declin economic. PIB-ul a scăzut cu 2% în trimestrul II

Economia României a stagnat în trimestrul al doilea din 2026 față de primele trei luni ale anului, însă a continuat să înregistreze o evoluție negativă în raport cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate vineri, 14 august, de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform estimării „semnal” a INS, produsul intern brut (PIB) s-a menținut la același nivel în termeni reali în trimestrul II 2026 față de trimestrul I. Raportat însă la trimestrul II al anului trecut, economia a scăzut cu 0,4% pe seria brută și cu 2% pe seria ajustată sezonier.

Datele ajustate sezonier indică, astfel, o perioadă de trei trimestre consecutive în care economia nu a reușit să crească față de trimestrul anterior. După un avans de 0,9% în trimestrul II 2025, PIB-ul a stagnat în trimestrul III, a scăzut cu 1,9% în trimestrul IV, iar în primele două trimestre din 2026 a consemnat variații de -0,1% și 0%.

În termeni de evoluție anuală, situația este și mai clară. Seria ajustată sezonier arată că PIB-ul a fost cu 1,1% mai mic în trimestrul I 2026 față de primul trimestru din 2025 și cu 2% mai mic în trimestrul II 2026 față de perioada similară a anului trecut.

Prima jumătate a anului, pe minus

În semestrul I 2026, PIB-ul României a scăzut cu 0,8% comparativ cu primul semestru din 2025, pe seria brută. Pe seria ajustată sezonier, diminuarea a fost de 1,6%.

Datele INS arată că economia a început anul cu o scădere de 1,2% pe seria brută în primul trimestru, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar în trimestrul al doilea declinul s-a temperat la 0,4%.

Pe seria ajustată sezonier, PIB-ul a fost în primul trimestru cu 1,1% sub nivelul din trimestrul I 2025, iar în trimestrul II diferența negativă a ajuns la 2%.

Seria statistică a fost revizuită

INS precizează că datele privind evoluția PIB au fost revizuite ca urmare a includerii noii observații statistice pentru trimestrul II 2026. Recalcularea seriei ajustate sezonier este realizată trimestrial, în conformitate cu practica europeană.

Astfel, evoluția PIB din trimestrul I 2026 față de trimestrul IV 2025 a fost revizuită de la 100,0% la 99,9%, ceea ce înseamnă că scăderea de la începutul anului a fost de 0,1%, și nu o stagnare.

Au fost revizuite și unele date pentru 2025. Evoluția din trimestrul I 2025 față de trimestrul IV 2024 a fost modificată de la 99,7% la 99,6%, în timp ce rezultatul pentru trimestrul II 2025 a fost revizuit de la 100,8% la 100,9%.

În schimb, rezultatele pentru trimestrul III și trimestrul IV 2025 au rămas nemodificate, la 100,0%, respectiv 98,1%.

Economia rămâne într-o perioadă dificilă

Noile date conturează o economie aflată într-o perioadă de slăbiciune prelungită. Faptul că PIB-ul nu a crescut în trimestrul II față de trimestrul anterior vine după scăderea consemnată la finalul anului trecut și după reculul din primul trimestru al acestui an.

Mai mult, comparația cu anul precedent arată o deteriorare a ritmului economic: minus 2% pe seria ajustată sezonier în trimestrul II 2026, după o scădere de 1,1% în trimestrul I.

Datele publicate vineri reprezintă însă o estimare „semnal”, iar cifrele urmează să fie actualizate. Potrivit INS, prima variantă provizorie a PIB pentru trimestrul II 2026 va fi publicată la 7 septembrie 2026.