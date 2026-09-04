 Consumul continuă să scadă în România. Comerțul înregistrează al 13-lea declin anual consecutiv | adevarul.ro
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Victor Ponta, de la ora 12.00 la „Interviurile Adevărul”

Consumul continuă să scadă în România. Comerțul înregistrează al 13-lea declin anual consecutiv

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Românii continuă să cumpere mai puțin decât în urmă cu un an, chiar dacă în iulie consumul a crescut ușor față de luna precedentă. Datele Institutului Național de Statistică arată că vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut cu 6,1% în iulie față de aceeași lună din 2025, marcând a 13-a lună consecutivă de declin anual.

Cărucior gol de cumpărături
Românii strâng cureaua de mai bine de un an Foto: arhivă

În primele șapte luni din 2026, comerțul este cu 5,8% sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

Comerțul cu amănuntul a avut o evoluție ușor mai bună în iulie față de iunie. După ajustarea în funcție de numărul zilelor lucrătoare și de sezonalitate, volumul cifrei de afaceri a crescut cu 0,8%.

Creșterea a fost susținută de vânzările de carburanți, care au avansat cu 2,2%, și de cele de produse alimentare, băuturi și tutun, în creștere cu 0,9%. În schimb, vânzările de produse nealimentare au scăzut ușor, cu 0,1%.

În serie brută, creșterea a fost mai mare, de 7%, însă această variație este influențată și de numărul zilelor lucrătoare și de sezonalitate.

13 luni de scădere consecutivă a consumului

Creșterea din iulie nu schimbă însă imaginea de ansamblu. Comparativ cu iulie 2025, volumul comerțului cu amănuntul a scăzut cu 6,1% în serie ajustată.

Este a 13-a lună consecutivă în care comerțul cu amănuntul se află sub nivelul aceleiași luni din anul precedent.

Scăderea din iulie vine după o serie de luni în care consumul a fost constant mai mic decât cu un an înainte. În iunie, declinul fusese de 7,4%, în mai de 5,1%, iar în aprilie de 6,2%.

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Foto: INS scaderea consumului

Românii cumpără mai puține produse nealimentare

Cele mai mari reduceri se văd în cazul produselor nealimentare.

În iulie, vânzările din această categorie au fost cu 6,7% mai mici decât în aceeași lună din 2025, după ajustarea pentru zilele lucrătoare și sezonalitate.

Și cumpărăturile de alimente, băuturi și tutun au scăzut, cu 5,8%, în timp ce comerțul cu carburanți a fost mai mic cu 4,4%.

Așadar, scăderea nu este concentrată într-o singură zonă a comerțului. Toate cele trei mari categorii urmărite de INS au înregistrat un recul față de iulie anul trecut.

În primele șapte luni, comerțul este cu aproape 6% mai mic

Privind perioada ianuarie-iulie, diferența față de anul trecut se menține importantă.

Volumul comerțului cu amănuntul a scăzut cu 5,8% în serie ajustată și cu 5,7% în serie brută.

Produsele nealimentare au avut cea mai mare scădere, de 7,4% în serie ajustată. Vânzările de alimente, băuturi și tutun au coborât cu 4,5%, iar comerțul cu carburanți cu 2,9%.

Datele arată astfel că, în ciuda creșterii ușoare din iulie față de iunie, consumul rămâne la un nivel mai scăzut decât în urmă cu un an.

Iulie, o lună mai bună, dar nu suficient pentru recuperarea scăderilor

Evoluția lunară din iulie este diferită de cea înregistrată în raport cu anul trecut. Românii au cumpărat ceva mai mult decât în iunie, însă volumul vânzărilor rămâne semnificativ sub cel din iulie 2025.

Astfel, cele mai recente date ale INS arată o ușoară revenire de la o lună la alta, în timp ce comparația anuală continuă să indice o perioadă prelungită de scădere a consumului.

Ghid de cumpărături

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