Curs valutar BNR, 29 septembrie 2026. Euro a scăzut ușor, iar dolarul și lira sterlină au crescut. Cum au evoluat principalele valute

Banca Națională a României (BNR) a publicat marți, 29 septembrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a ajuns la 5,2780 lei, în scădere față de ședința precedentă, în timp ce dolarul american a crescut la 4,6568 lei. Francul elvețian a înregistrat o ușoară scădere, iar lira sterlină a crescut.

Euro a scăzut ușor, iar dolarul și lira sterlină au crescut. Foto: arhivă

Euro a fost cotat marți, 29 septembrie, la 5,2780 lei, în scădere cu 0,0006 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,2786 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,6568 lei, după o creștere de 0,0171 lei față de cotația de luni, 28 septembrie, de 4,6397 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,5793 lei, cu 0,0030 lei mai puțin decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,5823 lei.

Lira sterlină a crescut și a ajuns la 6,1594 lei, față de 6,1522 lei în ziua precedentă, înregistrând o creștere de 0,0072 lei.

Cursul valutar BNR de astăzi

Euro (EUR): 5,2780 lei, variație de -0,0006 lei

Dolar SUA (USD): 4,6568 lei, variație de +0,0171 lei

Franc elvețian (CHF): 5,5793 lei, variație de -0,0030 lei

Liră sterlină (GBP): 6,1594 lei, variație de +0,0072 lei

100 forinți maghiari (HUF): 1,4352 lei, variație de +0,0002 lei

Cum au evoluat valutele în ultimele ședințe

Față de cursul stabilit de BNR vineri, 25 septembrie, euro a ajuns de la 5,2718 lei la 5,2780 lei, în timp ce dolarul american a urcat de la 4,6289 lei la 4,6568 lei.

Francul elvețian a fost cotat la 5,5798 lei pe 25 septembrie și a ajuns la 5,5793 lei pe 29 septembrie. Lira sterlină a crescut de la 6,1282 lei la 6,1594 lei în aceeași perioadă.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul BNR este marți de 1,4352 lei, față de 1,4455 lei pe 25 septembrie.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.