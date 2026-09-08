 Curs valutar BNR, 8 septembrie 2026. Euro și dolarul au crescut. Cum au evoluat principalele valute | adevarul.ro
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Curs valutar BNR, 8 septembrie 2026. Euro și dolarul au crescut. Cum au evoluat principalele valute

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Banca Națională a României (BNR) a publicat marți, 8 septembrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a ajuns la 5,2523 lei, în creștere față de ședința precedentă, în timp ce dolarul american a crescut la 4,5224 lei. Francul elvețian a scăzut, în timp ce lira sterlină a crescut.

Bancnote euro şi dolari peste lei
Euro și dolarul au crescut Foto: Shutterstock

Euro a fost cotat marți, 8 septembrie, la 5,2523 lei, în creștere cu 0,0015 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,2508 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,5224 lei, după o creștere de 0,0042 lei față de cotația de luni, 7 septembrie, de 4,5182 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,5739 lei, cu 0,0109 lei mai puțin decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,5848 lei.

Lira sterlină a crescut ușor și a ajuns la 6,1184 lei, față de 6,1159 lei în ziua precedentă.

Cursul valutar BNR de astăzi

  • Euro (EUR): 5,2523 lei, +0,0015 lei
  • Dolar SUA (USD): 4,5224 lei, +0,0042 lei
  • Franc elvețian (CHF): 5,5739 lei, -0,0109 lei
  • Liră sterlină (GBP): 6,1184 lei, +0,0025 lei
  • 100 forinți maghiari (HUF): 1,4419 lei, -0,0083 lei

Cum au evoluat valutele în ultimele ședințe

Față de cursul stabilit de BNR vineri, 4 septembrie, euro a ajuns de la 5,2524 lei la 5,2523 lei, în timp ce dolarul american a urcat de la 4,5199 lei la 4,5224 lei.

Francul elvețian a fost cotat la 5,5832 lei pe 4 septembrie și a ajuns la 5,5739 lei pe 8 septembrie. Lira sterlină a crescut de la 6,1135 lei la 6,1184 lei în aceeași perioadă.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul BNR este marți de 1,4419 lei, față de 1,4464 lei pe 4 septembrie.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar. Cotațiile valutare sunt publicate de BNR în fiecare zi bancară și reprezintă un reper pentru evoluția principalelor monede în raport cu leul.

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