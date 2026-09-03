 Curs valutar BNR, 3 septembrie 2026. Euro și dolarul au scăzut. Francul elvețian a crescut | adevarul.ro
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Curs valutar BNR, 3 septembrie 2026. Euro și dolarul au scăzut. Francul elvețian a crescut

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Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 3 septembrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a ajuns la 5,2536 lei, în scădere față de ședința precedentă, în timp ce dolarul american a coborât la 4,5266 lei. Francul elvețian a crescut, iar lira sterlină a înregistrat o scădere.

Bancnote de euro și dolari, peste lei
Euro şi dolarul au scăzut joi Foto: Shutterstock

Euro a fost cotat joi, 3 septembrie, la 5,2536 lei, în scădere cu 0,0019 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană avea o valoare de 5,2555 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,5266 lei, după o scădere de 0,0146 lei față de cotația de miercuri, 2 septembrie, de 4,5412 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,5922 lei, cu 0,0196 lei mai mult decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,5726 lei.

Lira sterlină a scăzut la 6,1095 lei, cu 0,0172 lei sub valoarea de miercuri, de 6,1267 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4318 lei, în creștere cu 0,0086 lei față de ședința precedentă, când moneda maghiară era cotată la 1,4232 lei.

Cursul valutar BNR de astăzi

Euro (EUR): 5,2536 lei - scădere cu 0,0019 lei

Dolar SUA (USD): 4,5266 lei - scădere cu 0,0146 lei

Franc elvețian (CHF): 5,5922 lei - creștere cu 0,0196 lei

Liră sterlină (GBP): 6,1095 lei - scădere cu 0,0172 lei

100 de forinți maghiari (HUF): 1,4318 lei - creștere cu 0,0086 lei

Cum au evoluat valutele în ultimele ședințe

Euro a continuat să scadă în primele ședințe din septembrie. Moneda europeană a fost cotată la 5,2575 lei pe 1 septembrie, a coborât la 5,2555 lei pe 2 septembrie și a ajuns joi la 5,2536 lei.

Dolarul american a avut o evoluție oscilantă. Pe 1 septembrie, cursul a fost de 4,5331 lei, a urcat la 4,5412 lei pe 2 septembrie, pentru ca joi să coboare la 4,5266 lei.

Francul elvețian a fost cotat la 5,5996 lei pe 1 septembrie, a scăzut la 5,5726 lei miercuri, iar joi a revenit la 5,5922 lei.

Lira sterlină a continuat să scadă. De la 6,1398 lei pe 1 septembrie, aceasta a coborât la 6,1267 lei pe 2 septembrie și la 6,1095 lei joi.

În cazul celor 100 de forinți maghiari, cursul BNR a fost de 1,4332 lei pe 1 septembrie, a scăzut la 1,4232 lei miercuri și a revenit joi la 1,4318 lei.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.

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