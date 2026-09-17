Curs valutar BNR, 17 septembrie 2026. Euro scade, dolarul crește

Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 17 septembrie 2026, noile cotații pentru principalele valute.

Curs valutar Foto: Unspash

Cursul valutar oficial al euro, anunțat joi, 17 septembrie de BNR, a ajuns la 5,2601 lei, de la 5,2637 lei, curs înregistrat miercuri, în scădere cu 0,0036 lei.

Dolarul a ajuns la 4,5844 lei, de la un curs de 4,5611 lei, în creștere cu 0,0013 lei.

Lira sterlină este cotată de BNR la 6,1410 lei, față de 6,1438 lei, în scădere cu 0,0028 lei.

Francul elvețian este cotat la 5,5504 lei, de la un curs de 5,5683 lei, în scădere cu 0,0179 lei. .

Cursul valutar BNR de astăzi

Euro (EUR): 5,2601 lei, variație de +0,0036 lei față de miercuri, 16 septembrie.

Dolar SUA (USD): 4,5844 lei, variație de +0,0013 lei.

Franc elvețian (CHF): 5,5504 lei, variație de +0,0179 lei.

Liră sterlină (GBP): 6,1410, variație de -0.0028 lei.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.

Cursul de referință este publicat de banca centrală în fiecare zi lucrătoare în care sunt stabilite noile cotații.