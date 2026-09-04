Curs valutar BNR, 4 septembrie 2026. Euro și dolarul au scăzut. Cum au evoluat principalele valute

Banca Națională a României (BNR) a publicat vineri, 4 septembrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro și dolarul american au scăzut față de ședința precedentă, în timp ce lira sterlină și forintul maghiar au crescut. Francul elvețian a înregistrat o ușoară scădere.

Euro și dolarul au scăzut. Foto: arhivă

Euro a fost cotat vineri, 4 septembrie, la 5,2524 lei, în scădere cu 0,0012 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,2536 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,5199 lei, după o scădere de 0,0067 lei față de cotația de joi, 3 septembrie, de 4,5266 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,5832 lei, cu 0,0090 lei mai puțin decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,5922 lei.

Lira sterlină a crescut ușor și a ajuns la 6,1135 lei, față de 6,1095 lei în ziua precedentă. Creșterea a fost de 0,0040 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul BNR a ajuns la 1,4464 lei, în creștere cu 0,0146 lei față de valoarea de 1,4318 lei stabilită în ședința precedentă.

Cursul valutar BNR de astăzi

Euro (EUR): 5,2524 lei, în scădere cu 0,0012 lei

Dolar SUA (USD): 4,5199 lei, în scădere cu 0,0067 lei

Franc elvețian (CHF): 5,5832 lei, în scădere cu 0,0090 lei

Liră sterlină (GBP): 6,1135 lei, în creștere cu 0,0040 lei

100 de forinți maghiari (HUF): 1,4464 lei, în creștere cu 0,0146 lei

Cum au evoluat valutele în ultimele ședințe

Euro a avut o evoluție descendentă în ultimele ședințe. Moneda europeană a fost cotată la 5,2555 lei pe 2 septembrie, a coborât la 5,2536 lei pe 3 septembrie și a ajuns vineri la 5,2524 lei.

Dolarul american a avut, de asemenea, o evoluție în scădere. Pe 2 septembrie, acesta era cotat la 4,5412 lei, pentru ca pe 3 septembrie să ajungă la 4,5266 lei și vineri la 4,5199 lei.

Francul elvețian a avut o evoluție oscilantă. După ce a urcat de la 5,5726 lei pe 2 septembrie la 5,5922 lei pe 3 septembrie, moneda elvețiană a coborât vineri la 5,5832 lei.

Lira sterlină a fost cotată la 6,1267 lei pe 2 septembrie, a scăzut la 6,1095 lei pe 3 septembrie, iar vineri a urcat ușor, până la 6,1135 lei.

În cazul celor 100 de forinți maghiari, cursul a crescut de la 1,4232 lei pe 2 septembrie la 1,4318 lei pe 3 septembrie și la 1,4464 lei pe 4 septembrie.

Cum s-au schimbat valutele față de săptămâna trecută

Comparativ cu ultima ședință de tranzacționare din săptămâna precedentă, euro a scăzut de la 5,2555 lei la 5,2524 lei. Dolarul american a coborât de la 4,5412 lei la 4,5199 lei.

Francul elvețian a crescut ușor față de 28 august, când era cotat la 5,5726 lei, ajungând vineri la 5,5832 lei. Lira sterlină a scăzut de la 6,1267 lei la 6,1135 lei în aceeași perioadă.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul a crescut de la 1,4232 lei pe 28 august la 1,4464 lei pe 4 septembrie.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.