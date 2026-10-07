Se schimbă regulile în trafic: în ce condiții pot trece motocicliștii printre mașinile oprite la semafor

Motocicliștii și conducătorii de mopede ar putea beneficia de reguli mai clare în trafic, după ce Parlamentul a adoptat un proiect legislativ care le permite să înainteze printre coloanele de mașini oprite la semafor sau la trecerile la nivel cu calea ferată. Actul normativ urmează să fie promulgat.

Proiectul îi vizează și pe conducătorii de scutere Foto: Ștefan Leonte

Potrivit noilor prevederi, motocicletele și mopedele vor putea avansa pe lângă coloanele de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la barierele feroviare, relatează Știrile ProTV.

În prezent, Codul Rutier nu reglementează explicit această practică, ceea ce, până acum, a generat interpretări diferite în trafic. Noua lege stabilește tocmai condițiile în care vehiculele pe două roți pot efectua această manevră.

Spațiu special de siguranță la semafor

Legea introduce și un spațiu de siguranță de 3 metri înaintea marcajului de oprire din intersecțiile semaforizate și de la trecerile la nivel cu calea ferată prevăzute cu barieră sau semibarieră.

Acest spațiu va permite motocicliștilor să se poziționeze în fața coloanei de autovehicule înainte de schimbarea culorii semaforului, reducând riscul de accidente și facilitând pornirea în siguranță atunci când se face verde.

Noua reglementare precizează că trecerea înaintea unui vehicul sau ocolirea unui obstacol aflat pe același sens de mers nu va fi considerată depășire, dacă motocicleta sau mopedul rămâne în interiorul aceleiași benzi de circulație.

Acces pe benzile dedicate transportului public

Proiectul de lege permite și utilizarea benzilor rezervate transportului public de către motociclete și mopede. Totuși, autoritățile locale vor putea decide condițiile concrete de acces, în funcție de infrastructura și specificul fiecărui oraș.

Reacții și obligații suplimentare

Măsura a stârnit reacții împărțite. Unii șoferi consideră că motocicliștii sunt greu de observat atunci când apar printre mașini, ceea ce ar putea crește riscul de accidente.

Pe de altă parte, reprezentanții comunității moto susțin că motocicletele contribuie la reducerea aglomerației și ocupă mult mai puțin spațiu în trafic.

Specialiștii în conducere defensivă consideră că măsura poate contribui la fluidizarea circulației, în special în zonele urbane aglomerate, unde motocicletele ocupă mai puțin spațiu și se pot deplasa mai eficient decât autoturismele.

Noua lege prevede și alte măsuri, printre care posibilitatea amenajării unor locuri de parcare dedicate motocicletelor și mopedelor în parcările publice, precum și obligația purtării unei căști de protecție omologate corespunzătoare categoriei de vehicul utilizate.