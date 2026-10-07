 Shakira și Gerard Piqué, din nou în instanță. Artista a cerut schimbarea programului de vizită pentru copii | adevarul.ro
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Shakira și Gerard Piqué, din nou în instanță. Artista a cerut schimbarea programului de vizită pentru copii

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Shakira și fostul fotbalist Gerard Piqué s-au întâlnit marți, 6 octombrie, într-un tribunal din Barcelona, unde este analizată modificarea regimului de vizitare de către tată a celor doi fii ai lor, Milan și Sasha și alte solicitări ale artistei. Cei doi au revenit în fața instanței la aproape patru ani de la acordul privind custodia copiilor, care i-a permis artistei columbiene să se stabilească împreună cu minorii în Miami.

De această dată, procesul vizează programul de vizite și călătoriile frecvente pe care minorii le fac între Statele Unite și Spania, potrivit EFE.

Shakira și Pique au avut o relație de peste un deceniu
Shakira și Pique au avut o relație de peste un deceniu Foto: Getty Images

Într-un comunicat transmis prin echipa sa de presă, Shakira a precizat că nu urmărește „reducerea timpului” petrecut de copii alături de tatăl lor. .

Cântăreața a propus ca, în perioadele de vacanță mai scurte, Gerard Piqué să călătorească la Miami, pentru a evita ca cei doi copii să efectueze „călătorii transatlantice”, care implică și decalaj orar.

Potrivit reprezentanților artistei, o astfel de soluție le-ar permite copiilor să își păstreze pentru perioade mai lungi rutina școlară, socială și familială, contribuind la protejarea bunăstării lor emoționale, fizice și academice.

Shakira și Gerard Piqué s-au despărțit în 2022, după o relație de peste zece ani.

În urma acordului de custodie încheiat atunci, cei doi copii ai cuplului locuiesc împreună cu mama lor în Miami, iar fostul fundaș al Barcelonei beneficiază de perioade stabilite pentru a-i avea alături.

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