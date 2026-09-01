 Curs valutar BNR, 1 septembrie 2026. Euro și dolarul au scăzut ușor | adevarul.ro
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Curs valutar BNR, 1 septembrie 2026. Euro și dolarul au scăzut ușor

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Banca Națională a României a publicat marți, 1 septembrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro și dolarul au înregistrat scăderi ușoare, în timp ce francul elvețian a avut o depreciere mai vizibilă. Lira sterlină a crescut marginal.

bancnote euro și dolari
Euro rămâne aproape de 5,26 lei Foto: arhivă

Euro este cotat marți la 5,2575 lei, în scădere cu 0,0011 lei față de ședința precedentă, când moneda europeană era cotată la 5,2586 lei.

Cotația euro se menține astfel în apropierea pragului de 5,26 lei.

Dolarul american scade ușor

Dolarul american a ajuns la 4,5331 lei, față de 4,5335 lei în ședința precedentă. Scăderea este de 0,0004 lei.

Francul elvețian a avut o depreciere mai pronunțată. BNR a stabilit un curs de 5,5996 lei pentru un franc, față de 5,6071 lei anterior, ceea ce înseamnă o scădere de 0,0075 lei.

Lira sterlină s-a apreciat

Lira sterlină este cotată la 6,1398 lei, în creștere cu 0,0002 lei față de ședința precedentă, când cursul a fost de 6,1396 lei.

În cazul forintului maghiar, BNR a stabilit un curs de 1,4332 lei pentru 100 de forinți, în scădere cu 0,0103 lei față de cotația precedentă, de 1,4435 lei.

Cursul valutar BNR de astăzi, 1 septembrie 2026

Euro (EUR) - 5,2575 lei, în scădere cu 0,0011 lei

Dolar SUA (USD) - 4,5331 lei, în scădere cu 0,0004 lei

Franc elvețian (CHF) - 5,5996 lei, în scădere cu 0,0075 lei

Liră sterlină (GBP) - 6,1398 lei, în creștere cu 0,0002 lei

100 de forinți maghiari (HUF) - 1,4332 lei, în scădere cu 0,0103 lei

Cursul publicat de BNR este cursul de referință al leului față de principalele valute. Cotațiile efective practicate de bănci și casele de schimb pot fi diferite de valorile stabilite de banca centrală.

Evoluția cotațiilor valutare rămâne un reper important pentru piața financiară și pentru companiile și persoanele care au plăți sau obligații în valută, în condițiile în care variațiile de curs se pot reflecta în costul importurilor, al creditelor și al altor operațiuni denominate în monede străine.

Extremele valutare înregistrate de cursul EUR în perioada 26 februarie 2026 - 1 septembrie 2026:

Cursul maxim Euro este 5.2688 lei înregistrat la data de 6 mai 2026

Cursul minim Euro este 5.0914 lei înregistrat la data de 15 aprilie 2026

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