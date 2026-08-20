Curs valutar BNR, 20 august 2026. Euro a crescut. Cum au evoluat principalele valute

Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 20 august 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a ajuns la 5,2535 lei, în creștere față de ședința precedentă, în timp ce dolarul american a scăzut la 4,4884 lei. Francul elvețian a înregistrat o ușoară creștere, în timp ce lira sterlină a scăzut.

Euro a fost cotat joi, 20 august, la 5,2535 lei, în creștere cu 0,0083 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,2452 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,4884 lei, după o scădere de 0,0108 lei față de cotația de miercuri, 19 august, de 4,5190 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,6398 lei, cu 0,0625 lei mai mult decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,5773 lei.

Lira sterlină a crescut ușor și a ajuns la 6,1247 lei, față de 6,1269 lei în ziua precedentă.

Cursul valutar BNR de astăzi

Monedă Curs BNR Variație față de ziua precedentă

Euro (EUR) 5,2535 lei +0,0083 lei

Dolar SUA (USD) 4,4884 lei -0,0306 lei

Franc elvețian (CHF) 5,6398 lei +0,0625 lei

Liră sterlină (GBP) 6,1247 lei -0,0022 lei

100 forinți maghiari (HUF) 1,4429 lei _0,0054 lei

Cum au evoluat valutele în ultimele ședințe

Față de cursul stabilit de BNR vineri, 14 august, euro a ajuns de la 5,2436 lei la 5,2535 lei, în timp ce dolarul american a coborât de la 4,5389 lei la 4,4884 lei.

Francul elvețian a fost cotat la 5,5819 lei pe 14 august și a ajuns la 5,6398 lei pe 20 august. Lira sterlină a scăzut de la 6,1375 lei la 6,1247 lei în aceeași perioadă.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul BNR este joi de 1,44295 lei, față de 1,4442 lei pe 14 august.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.