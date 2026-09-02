Curs valutar BNR, 2 septembrie 2026. Euro a scăzut, dolarul a crescut

Banca Națională a României a publicat miercuri, 2 septembrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a înregistrat o scădere ușoară, în timp ce francul elvețian a avut o depreciere mai vizibilă. Dolarul american a crescut.

Cursul valutar Foto: Pixabay

Euro este cotat miercuri la 5,2555 lei, în scădere cu 0,0020 lei față de ședința precedentă, când moneda europeană era cotată la 5,2575 lei.

Cotația euro se menține astfel în apropierea pragului de 5,26 lei.

Dolarul american scade ușor

Dolarul american a ajuns la 4,5412 lei, față de 4,5331 lei în ședința precedentă. Creșterea este de 0,0081 lei.

Francul elvețian a avut o depreciere mai pronunțată. BNR a stabilit un curs de 5,5726 lei pentru un franc, față de 5,996 lei anterior, ceea ce înseamnă o scădere de 0,0270 lei.

Lira sterlină s-a apreciat

Lira sterlină este cotată la 6,1267 lei, în scădere cu 0,0131 lei față de ședința precedentă, când cursul a fost de 6,1398 lei.

Cursul valutar BNR de astăzi, 2 septembrie 2026

Euro (EUR) - 5,2555 lei, în scădere cu 0,0020 lei

Dolar SUA (USD) - 4,5412 lei, în creștere cu 0,0081 lei

Franc elvețian (CHF) - 5,5726 lei, în scădere cu 0,0270 lei

Liră sterlină (GBP) - 6,1267 lei, în scădere cu 0,0131 lei

Cursul publicat de BNR este cursul de referință al leului față de principalele valute. Cotațiile efective practicate de bănci și casele de schimb pot fi diferite de valorile stabilite de banca centrală.

Evoluția cotațiilor valutare rămâne un reper important pentru piața financiară și pentru companiile și persoanele care au plăți sau obligații în valută, în condițiile în care variațiile de curs se pot reflecta în costul importurilor, al creditelor și al altor operațiuni denominate în monede străine.