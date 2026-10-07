Alegerile anticipate din Spania ar putea schimba echilibrul politic de la Bruxelles. O înfrângere a lui Sánchez va pune la încercare coaliția care o susține pe Ursula von der Leyen

O eventuală înfrângere a premierului spaniol Pedro Sánchez în alegerile anticipate ar putea avea consecințe dincolo de Madrid, afectând echilibrul politic din Uniunea Europeană.

Premierul spaniol Pedro Sánchez a convocat alegeri anticipate/EPA/EFE

Socialiștii europeni s-ar putea trezi într-o poziție mai vulnerabilă în Consiliul UE, iar coaliția informală pe care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se bazează pentru adoptarea legislației ar putea deveni mai dificil de menținut, scrie politico.eu.

Sánchez este în prezent singurul lider socialist care conduce o țară mare a UE. Prezența sa la masa liderilor europeni oferă o contrapondere de centru-stânga într-un Consiliu dominat în mare măsură de partidele de centru-dreapta.

În Parlamentul European, Spania are cea mai numeroasă delegație națională din grupul Socialiștilor și Democraților (S&D). Atunci când Sánchez ajunge la un compromis în Consiliu, eurodeputații spanioli pot contribui decisiv la susținerea poziției sale în cadrul grupului.

O schimbare de guvern la Madrid ar putea modifica acest echilibru.

Socialiștii ar pierde una dintre principalele lor pârghii

Sondajele indică posibilitatea ca următorul guvern spaniol să fie condus de Partidul Popular (PP), de centru-dreapta, eventual în alianță cu formațiunea de extremă dreapta Vox.

René Repasi, liderul delegației social-democrate germane din Parlamentul European, spune că dispariția unui premier socialist care conduce una dintre marile țări europene ar putea determina eurodeputații S&D să privească mai critic pozițiile adoptate de Consiliul European.

„Ar putea exista tentația de a privi mai critic pozițiile Consiliului dacă nu mai există un premier socialist al unei țări mari”, a spus Repasi.

Un alt eurodeputat social-democrat de rang înalt susține că Sánchez a contribuit la menținerea unui echilibru în deciziile liderilor europeni.

Plecarea sa ar putea slăbi înțelegerea informală dintre socialiști, liberali și Partidul Popular European (PPE), alianță de care Ursula von der Leyen depinde pentru a obține majorități în Parlament.

Dacă orientările politice care pleacă de la masa liderilor europeni devin mai conservatoare, ar fi mai dificil pentru socialiști și alte formațiuni progresiste să se considere parte a majorității care susține actuala Comisie, avertizează unul dintre parlamentarii citați.

Socialiștii au pierdut deja teren

S&D a devenit mai vulnerabil în ultimii ani.

Alegerile europene din 2024 au deplasat Parlamentul European spre dreapta, iar PPE a susținut unele proiecte legislative împreună cu formațiuni de extremă dreapta.

În același timp, socialiștii controlează mai puține guverne naționale și au mai puțini comisari europeni, ceea ce a alimentat tensiunile din cadrul majorității care susține Comisia von der Leyen.

Dacă Sánchez ar pierde alegerile, ultimii lideri social-democrați care conduc guverne importante ar fi Mette Frederiksen în Danemarca și Robert Abela în Malta. În Suedia, Magdalena Andersson încearcă să formeze un guvern.

Situația este cu atât mai importantă cu cât alegerile din Spania vor deschide o perioadă de scrutinuri decisive în mai multe state membre.

Italia, Polonia și Franța se numără printre țările care urmează să treacă prin momente politice importante. În Franța, formațiunea de extremă dreapta Adunarea Națională conduce sondajele în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2027.

În acest context, partidele de dreapta radicală din Europa încearcă să convingă PPE să renunțe la tradiționala sa limită privind colaborarea cu extrema dreaptă și să se distanțeze de socialiști, subliniază politico.eu.

Cât timp va mai susține S&D Comisia von der Leyen?

S&D, al doilea grup ca mărime din Parlamentul European, a amenințat în repetate rânduri în ultimii doi ani că își poate retrage sprijinul pentru Ursula von der Leyen.

Unii eurodeputați socialiști cer o poziție mai fermă în privința politicilor europene.

Lidera grupului S&D, spaniola Iratxe García, a reușit până acum să mențină delegația spaniolă în linie cu direcția grupului. Ea urmează să fie supusă unui vot pentru conducerea grupului pe 21 octombrie și este considerată favorită pentru păstrarea funcției.

O eventuală înfrângere a lui Sánchez ar avea însă un efect important.

Cele mai mari delegații naționale ale S&D – din Italia, România și Franța – ar proveni atunci din țări în care socialiștii se află în opoziție.

Partidele S&D aflate încă la guvernare ar fi în principal parteneri juniori în Germania și Austria, alături de social-democrații danezi, a căror poziție dură în problema migrației le limitează influența în cadrul grupului.

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Fără un premier socialist puternic dintr-o țară mare care să contribuie la menținerea echilibrului, von der Leyen s-ar putea confrunta cu presiuni suplimentare pentru a face concesii socialiștilor.

„Dacă von der Leyen continuă să livreze rezultate în privința priorităților S&D, va avea sprijinul grupului. Dacă nu, îl va pierde”, a spus Repasi.

El a avertizat și că o alianță formală între PPE și Vox în Spania ar putea adânci ruptura dintre cele două familii politice europene.

Mai puține motive pentru compromis

Un alt parlamentar social-democrat consideră că S&D ar avea mai puține motive să caute compromisuri dacă Sánchez nu mai este prezent la masa liderilor europeni.

Motivul este simplu: socialiștii ar avea mai puțină responsabilitate pentru menținerea stabilității instituțiilor europene.

„Responsabilitatea instituțională de a garanta sprijinul pentru Comisie și stabilitatea instituțiilor europene nu va mai exista”, a spus parlamentarul.

În aceste condiții, socialiștii ar putea adopta o poziție mai dură, în special dacă PPE continuă să ajungă la înțelegeri cu formațiunile de extremă dreapta, iar Comisia Europeană nu propune un program politic suficient de atractiv pentru alegătorii progresiști.

Totuși, nu toată lumea consideră amenințările S&D credibile.

Un diplomat european a calificat amenințarea privind retragerea sprijinului pentru von der Leyen drept „necredibilă”, susținând că o astfel de decizie ar izola și mai mult socialiștii.

Potrivit diplomatului, mesajul este mai degrabă unul politic adresat PPE.

Înlăturarea lui von der Leyen nu ar fi, de altfel, neapărat în interesul socialiștilor. Uniunea Europeană s-a deplasat deja spre dreapta în ultimii ani, iar următorul președinte al Comisiei ar putea fi și mai puțin dispus să colaboreze cu S&D.

Alegerile din Spania complică și negocierile privind bugetul UE

Bruxelles-ul ar putea deveni, în perioada următoare, un nou teren de confruntare între principalele partide spaniole.

Socialiștii spanioli reprezintă cea mai mare delegație națională din grupul S&D, în timp ce adversarii lor din PPE au a doua cea mai numeroasă delegație națională în propriul grup.

Alegerile influențează deja și negocierile privind următorul buget multianual al UE, cunoscut sub numele de Cadrul Financiar Multianual (MFF).

Bruxelles-ul speră să ajungă la un acord până la sfârșitul anului, însă un oficial al Comisiei Europene avertizează că alegerile din Spania ar putea încetini procesul.

„Nu va ajuta MFF”, a spus oficialul, anticipând că Madridul ar putea fi mai puțin dispus să facă compromisuri într-o perioadă în care negocierile sunt deja dificile.

Partidul Popular European și aliații săi ar putea încerca, la rândul lor, să aducă anumite dispute pe agenda Parlamentului European pentru a pune presiune politică asupra lui Sánchez.

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Un al doilea diplomat european consideră că poziția bugetară de fond a Spaniei nu s-ar schimba neapărat în cazul unui nou guvern, însă alegerile ar distrage atenția și nu ar crea stimulente pentru găsirea unui compromis.

Siegfried Mureșan, eurodeputat PPE și negociator principal al Parlamentului pentru buget, a cerut statelor membre să nu folosească situația politică din Spania drept motiv pentru amânarea negocierilor.

„Consiliul European nu trebuie să folosească situația politică din Spania ca scuză pentru noi întârzieri”, a spus Mureșan.

Liderul PPE, Manfred Weber, nu a comentat direct consecințele pe care o eventuală înfrângere a lui Sánchez le-ar avea asupra influenței socialiștilor la Bruxelles.

El și-a exprimat însă sprijinul pentru liderul opoziției spaniole, Alberto Núñez Feijóo.

„Viitorul Spaniei este acum în mâinile poporului spaniol”, a declarat Weber. „Într-un moment în care avem nevoie mai mult ca oricând de viziune și reformă, PPE este mândru să îl susțină ferm pe Alberto Núñez Feijóo.”

Un scrutin cu efecte dincolo de Spania

Alegerile anticipate din Spania ar putea deveni, astfel, mai mult decât o confruntare pentru puterea de la Madrid.

O victorie a dreptei ar modifica echilibrul dintre principalele familii politice europene și ar reduce influența socialiștilor în Consiliul UE și în Parlament.

În același timp, o eventuală alianță între PPE și Vox ar putea alimenta dezbaterea privind apropierea dintre dreapta tradițională și formațiunile radicale.

Pentru Ursula von der Leyen, rezultatul alegerilor ar putea însemna o majoritate parlamentară mai dificil de gestionat și o nevoie mai mare de compromisuri între forțele politice aflate în continuă deplasare spre dreapta.

Iar într-o perioadă în care UE negociază bugetul pentru următorii șapte ani și se pregătește pentru o serie de alegeri importante în statele membre, schimbarea politică de la Madrid ar putea avea ecouri la Bruxelles mult timp după închiderea urnelor.