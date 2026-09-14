 Curs valutar BNR, 14 septembrie 2026. Principalele valute, în creștere | adevarul.ro
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Curs valutar BNR, 14 septembrie 2026. Principalele valute, în creștere

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Banca Națională a României (BNR) a publicat luni, 14 septembrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR, a ajuns la 5,2567 lei, de la 5,2557 lei, curs înregistrat vineri.

Cursul valutar
Cursul valutar Foto: Shutterstock

Cursul valutar oficial al euro, anunțat luni de BNR, a ajuns la 5,2567 lei, de la 5,2557 lei, curs înregistrat vineri, în creștere cu 0,0010 lei. Această ușoară apreciere a monedei europene reflectă presiunile continue de pe piața valutară interbancară, unde cererea de euro rămâne susținută de plățile externe și de poziționările investitorilor.

Dolarul a ajuns la 4,5542 lei, de la un curs de 4,5316 lei, în creștere cu 0,0026 lei. Raportul euro/dolar s-a situat astăzi la 1,1543, ceea ce indică faptul that moneda europeană rămâne puternică în fața dolarului.

Lira sterlină este cotată de BNR la 6,1421 lei, față de 6,1216 lei, în creștere cu 0,226 lei, o valoare care reflectă redresarea economică a Marii Britanii.

Francul elvețian este cotat la 5,5739 lei, de la un curs de 5,5628 lei, în creștere cu 0,0111 lei. Pentru românii care au credite în franci elvețieni sau depozite în această monedă, stabilitatea cursului aduce o minimă predictibilitate în planificarea financiară.

Cursul valutar BNR de astăzi

  • Euro (EUR): 5,2567 lei, variație de +0,0010 lei față de vineri, 11 septembrie
  • Dolar SUA (USD): 4,5543lei, variație de +0,026 lei.
  • Franc elvețian (CHF): 5,5739 lei, variație de -0,0111 lei.
  • Liră sterlină (GBP): 6,1421, variație de +0,0226 lei.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.

Cursul de referință este publicat de banca centrală în fiecare zi lucrătoare în care sunt stabilite noile cotații.  

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