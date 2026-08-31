 Curs valutar BNR, 31 august 2026. Euro și dolarul au crescut. Cum au evoluat principalele valute | adevarul.ro
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Curs valutar BNR, 31 august 2026. Euro și dolarul au crescut. Cum au evoluat principalele valute

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Banca Națională a României (BNR) a publicat luni, 31 august 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a ajuns la 5,2586 lei, în creștere față de ședința precedentă, în timp ce dolarul american a crescut la 4,5335 lei. Francul elvețian a înregistrat o ușoară scădere.

Curs BNR
Curs BNR Foto: Adevărul

Euro a fost cotat luni, 31 august, la 5,2586 lei, în creștere cu 0,0002 lei față de vineri, 28 august, când moneda europeană a avut o valoare de 5,2588 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,5335 lei, după o cresștere de 0,0164 lei față de cotația de vineri, 28 august, de 4,5161 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,6071 lei, cu 0,0123 lei mai puțin decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,6194 lei.

Lira sterlină a crescut ușor și a ajuns la 6,1396 lei, față de 6,1347 lei vineri.

Cursul valutar BNR de astăzi

Monedă Curs BNR Variație față de ziua precedentă

Euro (EUR) 5,2586 lei +0,0002 lei

Dolar SUA (USD) 4,5335 lei -0,0164 lei

Franc elvețian (CHF) 5,6071 lei -0,0123 lei

Liră sterlină (GBP) 6,1396 lei -0,0049 lei

100 forinți maghiari (HUF) 1,4435 lei -0,0005 lei

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.  

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