Curs valutar BNR, 21 august 2026. Euro și dolarul au crescut. Cum au evoluat principalele valute

Banca Națională a României (BNR) a publicat vineri, 21 august 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a ajuns la 5,2581 lei, iar dolarul american la 4,4926 lei, ambele în creștere față de ședința precedentă. Francul elvețian a scăzut, în timp ce lira sterlină și forintul maghiar s-au apreciat.

Euro a fost cotat vineri, 21 august, la 5,2581 lei, în creștere cu 0,0046 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,2535 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,4926 lei, după o creștere de 0,0042 lei față de cotația de joi, 20 august, de 4,4884 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,6230 lei, cu 0,0168 lei mai puțin decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,6398 lei.

Lira sterlină a crescut la 6,1369 lei, față de 6,1247 lei în ziua precedentă, înregistrând un avans de 0,0122 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul BNR a ajuns la 1,4467 lei, în creștere cu 0,0038 lei față de cotația de joi, de 1,4429 lei.

Cursul valutar BNR de astăzi

Monedă Curs BNR Variație față de ziua precedentă

Euro (EUR) 5,2581 lei +0,0046 lei

Dolar SUA (USD) 4,4926 lei +0,0042 lei

Franc elvețian (CHF) 5,6230 lei -0,0168 lei

Liră sterlină (GBP) 6,1369 lei +0,0122 lei

100 forinți maghiari (HUF) 1,4467 lei +0,0038 lei

Cum au evoluat valutele în ultimele ședințe

Față de cursul stabilit de BNR vineri, 14 august, euro a ajuns de la 5,2436 lei la 5,2581 lei, ceea ce înseamnă o creștere de 0,0145 lei.

Dolarul american a coborât de la 4,5389 lei pe 14 august la 4,4926 lei pe 21 august, cu 0,0463 lei mai puțin.

Francul elvețian a fost cotat la 5,5819 lei pe 14 august și a ajuns la 5,6230 lei pe 21 august, în creștere cu 0,0411 lei.

Lira sterlină a scăzut de la 6,1375 lei la 6,1369 lei în aceeași perioadă, o diferență de 0,0006 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul BNR a crescut de la 1,4442 lei pe 14 august la 1,4467 lei pe 21 august.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.