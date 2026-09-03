Deputatul PSD și fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan propune un plan în trei direcții pentru depășirea crizei carburanților și a problemelor din sectorul energetic. Printre măsurile avansate de social-democrat se numără declararea unei situații de criză în domeniul carburanților, securizarea gazelor naturale ale României și asigurarea unui preț competitiv la energia electrică pentru companiile românești.

Bogdan Ivan. Foto: Facebook

Bogdan Ivan susține că industria românească traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele trei decenii, în contextul creșterii costurilor cu energia și carburanții și al lipsei de predictibilitate pentru companii.

Fostul ministru al Energiei spune că a discutat cu antreprenori și angajați din mai multe fabrici din Bistrița, iar aceștia i-au semnalat dificultățile tot mai mari cu care se confruntă.

„Am fost în fabrici la Bistriţa: fabrici de cablaje, de radiatoare, de baterii. Şi proprietarii companiilor, şi oamenii ne-au spus că e cea mai grea perioadă din ultimii 30 de ani. Au ajuns să alimenteze tirurile în Ungaria, pentru că e mai ieftină motorina acolo decât în România”, a afirmat Bogdan Ivan, într-un mesaj video publicat joi pe Facebook.

Trei măsuri propuse de fostul ministru al Energiei

Pentru depășirea crizei, deputatul PSD susține că România are nevoie de un plan coerent și de intervenții rapide ale statului.

Prima măsură propusă este declararea unei situații de criză în domeniul carburanților, despre care Bogdan Ivan spune că ar permite statului să intervină pentru limitarea creșterii prețurilor la pompă.

„Situaţie de criză în domeniul carburanţilor, care ar trebui să stopeze creşterea preţului final la pompă”, a explicat acesta.

A doua direcție vizează securizarea gazelor naturale ale României, în condițiile în care țara noastră intră în sezonul rece cu un nivel redus al depozitelor și cu prețuri ridicate.

„România are cele mai reduse depozite de gaze naturale în faţa unei ierni din ultimii 10 ani. În momentul de faţă avem şi cele mai mari preţuri”, a susținut fostul ministru.

A treia măsură propusă este asigurarea unui preț competitiv la energia electrică pentru companiile românești, pentru ca acestea să își poată menține producția și locurile de muncă și să poată concura pe piața europeană.

Bogdan Ivan: „Nu poți cere industriei să producă și să investească”

Bogdan Ivan consideră că prețul energiei reprezintă una dintre principalele condiții pentru relansarea economiei românești.

„Nu poți cere industriei să producă, să investească, să păstreze locurile de muncă și să concureze pe piața europeană, în timp ce o lași să suporte unele dintre cele mai mari costuri cu energia”, a transmis deputatul PSD.

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Acesta a amintit și de schema de plafonare a prețului pentru consumatorii casnici la gaze naturale, despre care afirmă că a fost implementată anul trecut, în perioada în care ocupa funcția de ministru al Energiei.

„Am făcut o schemă: anul trecut, când eram ministrul Energiei, prin care am plafonat preţul pentru consumatorul casnic la 310 lei/megawatt. Dar această schemă trebuie susţinută în continuare, pentru că, dacă nu vei avea suficient gaz în piaţă, rişti să nu poţi să pui în implementare această măsură”, a afirmat Bogdan Ivan.

În opinia sa, România nu poate avea companii competitive dacă acestea suportă costuri foarte mari cu energia.

PSD propune un plan pe zece ani

Bogdan Ivan a mai amintit că PSD a prezentat un plan în zece puncte strategice pentru România, în care energia și exploatarea resurselor naturale ocupă un loc central.

„Singura, cea mai importantă condiţie pentru relansarea economică a ţării noastre reprezintă un cost acceptabil al energiei şi al gazelor naturale”, a declarat fostul ministru al Energiei.

Deputatul PSD susține că România ar trebui să aibă o strategie pe termen lung, care să nu depindă de schimbările politice sau de persoana care ocupă funcția de ministru al Energiei.

„Am venit cu o formulă foarte corectă în care proiectăm următorii 10 ani, indiferent cine va fi ministrul Energiei, Transporturilor sau premier, România să meargă înainte cu aceste proiecte strategice care sunt susţinute de toate partidele politice”, a afirmat acesta.

„Trebuie acționat acum”

Fostul ministru al Energiei a avertizat că presiunea asupra companiilor românești este tot mai mare, iar lipsa predictibilității afectează producția și locurile de muncă.

„Costurile au crescut, predictibilitatea a scăzut, iar pentru foarte multe companii fiecare lună a devenit o luptă pentru menținerea producției și a locurilor de muncă”, a transmis Bogdan Ivan.

El susține că România nu își mai permite măsuri temporare sau decizii luate de la o zi la alta.

„România nu mai are nevoie de improvizaţii, de măsuri luate de pe o zi pe alta sau de explicaţii după ce problemele au apărut deja. Are nevoie de un plan real, coerent şi aplicabil”, a mai spus deputatul PSD.

În final, Bogdan Ivan a pledat pentru un Guvern stabil și pentru decizii predictibile, afirmând că prioritatea trebuie să fie protejarea economiei, a companiilor românești și a locurilor de muncă.

„Nu mai este timp pentru soluții mimate sau pentru amânări. Trebuie acționat acum, înainte ca firmele românești să fie puse în genunchi și înainte ca oamenii să plătească și mai mult pentru lipsa de decizie”, a conchis acesta.