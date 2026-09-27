 Reacțiile miniștrilor desemnați după ce au primit scrisorile de la Siegfried Mureșan. Burduja: „Știu că mizează pe competență și pe integritate, nu pe relații” | adevarul.ro
search
Duminică, 27 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Reacțiile miniștrilor desemnați după ce au primit scrisorile de la Siegfried Mureșan. Burduja: „Știu că mizează pe competență și pe integritate, nu pe relații”

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Miniștrii propuși Sebastian Burduja, Radu Miruță și Dragoș Pîslaru au comentat public obiectivele pe care le-au primit de la premierul desemnat Siegfried Mureșan, după ce acesta a transmis fiecărui membru al viitorului Cabinet câte o „scrisoare de misiune”. Documentele sunt prezentate de premierul desemnat drept un mod de a face mai clare responsabilitățile viitorului Executiv. Reacțiile continuă să vină. 

Sebastian Burduja.
Sebastian Burduja. Foto: Facebook

Sebastian Burduja, propus pentru Ministerul Energiei, a anunțat că va fi primul ministru desemnat audiat în Parlament. Audierea sa este programată luni, 28 septembrie, de la ora 14.00.

Burduja a publicat și scrisoarea primită de la Siegfried Mureșan și a enumerat principalele obiective pentru Ministerul Energiei. Printre acestea se numără asigurarea unui preț accesibil al energiei pentru populație și companii, dezvoltarea producției din surse regenerabile, energie nucleară și gaze, precum și extinderea capacităților de stocare și modernizarea rețelelor.

Un alt obiectiv menționat este valorificarea gazului românesc din Marea Neagră și consolidarea poziției României ca furnizor și hub energetic pentru regiune. Scrisoarea prevede, de asemenea, accelerarea interconectărilor, protejarea consumatorilor vulnerabili prin măsuri țintite și simplificarea procesului de racordare pentru prosumatori.

În mesajul său, Burduja a afirmat că va susține și un „Pact pentru Energie” între partidele parlamentare, argumentând că proiectele majore din sector necesită perioade de implementare mai lungi decât durata unui mandat guvernamental.

„Îi mulțumesc lui Siegfried pentru încredere. Am lucrat împreună în Partidul Naţional Liberal de ani buni și știu că mizează pe competență și pe integritate, nu pe relații. Exact așa înțeleg și eu politica. Două lucruri mai vreau să adaug. Primul e scris apăsat în scrisoare și e scris apăsat și în convingerile mele: românii au făcut destule sacrificii. Obligația noastră este să gestionăm cumpătat banul public și să tăiem cheltuielile nejustificate. Voi începe cu Ministerul Energiei, așa cum am făcut și în mandatul anterior”, a scris Burduja.

Radu Miruță: „Mă bucur să văd că direcțiile propuse pentru ministerul Apărării continuă programele pe care le-am inițiat”

Radu Miruță a reacționat și el la scrisoarea primită. „Mă bucur să văd că direcțiile propuse de premierul desemnat pentru ministerul Apărării continuă programele pe care le-am inițiat și le-am dus înainte în perioada mandatului meu”, a spus el.

Printre direcțiile indicate se numără înzestrarea accelerată a Armatei Române cu tehnică militară de ultimă generație, cu accent pe producția realizată în România, precum și modernizarea capabilităților aeriene și navale și a infrastructurii militare. Miruță a menționat și digitalizarea Armatei și adaptarea la amenințările reprezentate de drone, pe care le consideră prioritare în contextul de securitate din regiune. O altă direcție menționată este dezvoltarea resursei umane din cadrul Armatei, ministrul desemnat afirmând că în perioada mandatului său au fost aduși 10.500 de militari noi.

Totodată, Radu Miruță a menționat continuarea parteneriatelor militare ale României cu Statele Unite, Uniunea Europeană și NATO.

„Continuitatea programelor care au lipsit atât de mult Armatei Române în domeniul apărării nu este un moft, ci o necesitate. România are nevoie ca aceste programe să meargă înainte, indiferent cine se află la conducerea ministerului, pentru că securitatea națională nu ține de un mandat, ci de un parcurs pe termen lung”, a transmis Radu Miruță.

Răspunsul lui Dragoș Pîslaru

La rândul său, Dragoș Pîslaru, propus pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a transmis că principala direcție este transformarea fondurilor europene în proiecte finalizate, locuri de muncă și investiții în economie.

Politolog: „Nicușor Dan a ieșit din logica cooperării loiale" - unde se termină medierea și unde începe negocierea politică

Pîslaru a indicat trei priorități: finalizarea cu succes a PNRR, accelerarea absorbției fondurilor de coeziune și pregătirea Planului de Parteneriat pentru perioada 2028–2034. Ministrul desemnat susține că obiectivul este ca fondurile europene să ajungă mai rapid în economie și să producă beneficii concrete pentru populație.

Oana Gheorghiu: „Voi depune toată energia mea pentru ca aceste obiective să devină schimbări concrete”

Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de ministru al Sănătății, spune că privește această responsabilitate prin prisma nevoii ca pacientul și dreptul la servicii medicale de calitate să rămână în centrul sistemului de sănătate.

Printre prioritățile sale se numără dezvoltarea prevenției și depistarea timpurie a bolilor, precum și creșterea accesului oamenilor la servicii medicale.

Un alt obiectiv vizează modernizarea și dotarea spitalelor, dar și asigurarea unui număr suficient de cadre medicale, bine pregătite și cu condiții adecvate de lucru. „Voi depune toată energia mea pentru ca aceste obiective să devină schimbări concrete în viața oamenilor”, a transmis Oana Gheorghiu.

Care sunt prioritățile lui Mihai Dimian

Mihai Dimian, propus pentru funcția de ministru al Educației, spune că printre prioritățile pentru învățământul preuniversitar se numără creșterea participării elevilor la educație, dobândirea unor competențe relevante pentru viața și piața muncii, precum și evaluarea obiectivă a progresului școlar.

Traian Băsescu sare în apărarea lui Siegfried Mureșan: „Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”

De asemenea, Dimian propune creșterea atractivității carierei didactice, consolidarea statutului profesorilor și profesionalizarea managementului educațional. Un alt obiectiv este o mai bună conectare a învățământului liceal cu piața muncii, universitățile și profesiile viitorului. Reformele ar urma să fie susținute prin simplificarea și digitalizarea sistemului și prin valorificarea investițiilor realizate prin PNRR și alte programe.

Siegfried Mureșan a depus sâmbătă, la Parlament, programul de guvernare și lista celor 16 miniștri propuși

Potrivit calendarului stabilit de Birourile permanente reunite, audierile miniștrilor în comisiile parlamentare de specialitate vor avea loc luni, 28 septembrie, între orele 14.00 și 20.00, și marți, 29 septembrie, între orele 10.00 și 20.00. Avizele comisiilor sunt consultative.

Votul de învestitură pentru noul Cabinet este programat miercuri, 30 septembrie, la ora 13.00, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum se spală fructele și legumele pentru a elimina pesticidele. Ce produse se păstrează în frigider și care la temperatura camerei
digi24.ro
image
Meteorologii au emis cod galben de vânt în șapte județe. Rafalele ajung la 70 km/h, iar vremea se răcește treptat
stirileprotv.ro
image
Scandal în familia judecătoarei propuse ministru al Justiției. Fina ei, tot judecător, o acuză că „s-a băgat în reportajul Recorder pentru că aștepta un post înalt”. „La nunta mea, când era singura nașă, am stat toți ca proștii. După ce am divorțat, ieșea cu finul”
gandul.ro
image
Doliu pentru Victor Ponta. Mama fostului premier a murit la 84 de ani
mediafax.ro
image
MM Stoica a citit mesajele primite după revenirea lui Laurențiu Reghecampf. Ce spun jucătorii FCSB despre antrenor
fanatik.ro
image
UE își dorește un articol 4 propriu pentru crizele de securitate hibride. Ce ar însemna pentru România. Interviu cu Răzvan Ceuca, expert în război hibrid
libertatea.ro
image
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise nurci și şinşile pentru blană, la un pas de adoptare
digi24.ro
image
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
gsp.ro
image
Câștigă milioane de euro și a ajuns la cel mai înalt nivel, dar conduce o mașină de 3.000 €: ”O am de 8 ani”
digisport.ro
image
„Educația nu se repară la croitorie”. Elevii protestează luni împotriva uniformelor obligatorii. Vor veni la școală îmbrăcați în negru
click.ro
image
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări”
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Reacția unor turiști olandezi după ce au descoperit tradițiile din Bucovina: "E minunat, e autentic"
observatornews.ro
image
Unde s-ar afla acum Vlad Bălțățeanu, după ce a fugit din România. O nouă pistă descoperită de anchetatori
cancan.ro
image
Recalcularea pensiilor militare, după soldă și condițiile de muncă. Crește vârsta de pensionare PROIECT
newsweek.ro
image
Sharon Stone, mesaj direct pentru Sydney Sweeney după ce sportivele s-au revoltat pentru că a pozat goală: „Asumă-ți responsabilitatea”
prosport.ro
image
Vinzi lucrurile din casă pe OLX sau Vinted? De la ce punct poate deveni activitatea ta una care interesează ANAF
playtech.ro
image
Final Four EHF Euro Cup: România egalează cu Ungaria 16-16 la pauză, după repriza horror cu Danemarca
fanatik.ro
image
Ofensiva secretă cu roboți a Ucrainei care ”a ucis 3.000 de militari ruși” și a dus la recupererea a 124 de kilometri pătrați de teritoriu ocupat VIDEO
ziare.com
image
A murit la doar 26 de ani. Ultimele sale secunde în ring. ATENȚIE Imagini cu puternic impact emoțional
digisport.ro
image
Din interior: cum a trăit naționala României eșecul cu Suedia. Ce va face diferit
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Fratele criminalului a rupt tăcerea despre moartea Valentinei. Detaliul oferit în tragedia care a șocat România
romaniatv.net
image
Vaccinul antigripal a ajuns în farmacii. Interviu cu medicul Daniela Ștefănescu, vicepreședinte Asociația Medicilor de Familie București
mediaflux.ro
image
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Adrian Veștea și George Scripcaru, la inaugurarea unei clinici private de 5,8 milioane de euro. La câțiva kilometri, pavilioanele Spitalului Județean Brașov așteaptă investiții majore
actualitate.net
image
Confirmarea că Tom Holland și Zendaya s-au căsătorit. Cum s-a dat de gol actorul
click.ro
image
Nikita, de urgență la spital după ce a leșinat pe stradă, în Spania. Diagnosticul dur dat de medici
click.ro
image
De ce s-ar fi destrămat căsnicia lui Tom Brady cu Gisele Bündchen. „Nu poate să mănânce în oraș sau să iasă fără să provoace o scenă”
click.ro
Wilhelm al II lea, profimedia 0147426088 jpg
Orgia de la cabana imperială de vânătoare a generat un scandal monstru la Palat! Viața EXPLOZIVĂ a Prințesei Charlotte, sora Kaiserului
okmagazine.ro
Romy Schneider profimedia 0708609715 (3) jpg
Diva cu ochi frumoși care au plâns prea mult. Fostul soț s-a sinucis, și-a pierdut fiul la 42 de ani și a murit la 43
okmagazine.ro
Ginghis Han și curtea sa. Reconstrucție la Muzeul Mongoliei Interioare din Hohhot, China
Ultimul secret al Ginghis Han: de ce nu poate fi găsit mormântul cuceritorului stepelor?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cât de fericită e Elena Udrea că s-a mutat la țară. Imagini cu fiica ei, Eva. „Nu m-aș muta înapoi la oraș!”
image
Confirmarea că Tom Holland și Zendaya s-au căsătorit. Cum s-a dat de gol actorul

OK! Magazine

image
Orgia de la cabana imperială de vânătoare a generat un scandal monstru la Palat! Viața EXPLOZIVĂ a Prințesei Charlotte, sora Kaiserului