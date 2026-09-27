 Președintele Serbiei, așteptat să și depună demisia. Gestul vine înaintea alegerilor anticipate din octombrie | adevarul.ro
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Președintele Serbiei, așteptat să și depună demisia. Gestul vine înaintea alegerilor anticipate din octombrie

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Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, depune demisia, la mai puțin de o lună înaintea alegerilor parlamentare anticipate. Parlamentul de la Belgrad a fost deja dizolvat şi Guvernul lucrează în regim interimar.

Aleksandar Vučić a anunţat că îşi va depune demisia la ora 20:00 a zilei de 27 septembrie.
Aleksandar Vučić a anunţat că îşi va depune demisia la ora 20:00 a zilei de 27 septembrie. Foto: captură video DRM News

Aleksandar Vučić a anunțat că își va depune duminică, 27 septembrie, demisia din funcția de președinte al Serbiei. El a făcut anunțul joi seară, la New York, unde participa la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, și a precizat că își va explica decizia în momentul în care va renunța oficial la funcție.

„Duminică seară îmi voi depune demisia, așa că vă voi anunța, cred că va fi în jurul orei opt seara. Vă voi informa, vă voi invita pe toți, veți auzi și explicația mea și toate celelalte”, a declarat Aleksandar Vučić, citat de Srpske Novine.

Demisia peşedintelui vine după dizolvarea Parlamentului. Pe 7 septembrie, Guvernul condus de Duro Macut i-a cerut președintelui să dizolve Adunarea Națională și să convoace alegeri anticipate.

Executivul a invocat tensiunile politice și sociale și solicitările pentru organizarea unui nou scrutin. Două zile mai târziu, Vučić a semnat decretul de dizolvare a Parlamentului și a stabilit data alegerilor pentru 25 octombrie.

Ce se întâmplă după demisie

Potrivit Constituției Serbiei, mandatul președintelui încetează în ziua în care acesta își depune demisia. Până la alegerea unui nou șef al statului, atribuțiile prezidențiale sunt exercitate temporar de președintele Adunării Naționale, iar alegerile prezidențiale trebuie organizate în termen de 60 de zile de la încetarea mandatului prezidențial.

Funcția de președinte al Adunării Naționale este deținută în prezent de Ana Brnabić, care va asigura interimatul după plecarea lui Aleksandar Vučić.

Alegeri parlamentare anticipate, în octombrie

Pe 25 octombrie vor avea loc alegerile parlamentare anticipate, în timp ce alegerile prezidențiale vor fi convocate ulterior, după vacantarea funcției ocupate acum de Vučić.

Între timp, Guvernul își exercită atribuțiile în regim interimar, după dizolvarea Parlamentului.

Decizia de a dizolva Parlamentul a venit după o perioadă îndelungată de proteste și confruntări politice în Serbia.

Guvernul a prezentat alegerile anticipate drept o soluție pentru reducerea tensiunilor și pentru reluarea procesului politic printr-un nou mandat electoral. Executivul a invocat, de asemenea, recomandările OSCE/ODIHR privind îmbunătățirea condițiilor electorale.

Scrutinul din 25 octombrie va avea, prin urmare, loc într-o situație neobișnuită: Parlamentul actual nu mai funcționează în condiții normale, Guvernul are un mandat interimar, iar președintele țării își anunță plecarea înaintea alegerilor legislative.

Discuția cu Vladimir Putin și situația NIS

Înainte de a-și încheia mandatul, Aleksandar Vučić a anunțat că intenționează să discute cu președintele rus Vladimir Putin, inclusiv despre situația companiei petroliere Naftna industrija Srbije (NIS).

„Aștept discuția cu președintele Putin. Atunci poate voi afla ceva”, a spus el, precizând că speră să primească în două-trei zile informații mai clare despre o posibilă soluție pentru companie.

„Soarta lumii se decide astăzi la summitul dintre Trump și Xi”, a mai comentat Aleksandar Vučić la New York, referindu-se la discuțiile dintre Donald Trump și Xi Jinping.

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