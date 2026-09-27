 UE cere economii de energie pentru a limita criza prețurilor. Apel către toate statele membre | adevarul.ro
search
Duminică, 27 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

UE cere economii de energie pentru a limita criza prețurilor. Apel către toate statele membre

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Uniunea Europeană se confruntă cu o criză a prețurilor la energie, pe fondul perturbărilor de pe piețele petrolului și gazelor provocate de războiul din Iran. Comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen, le-a transmis miniștrilor Energiei din statele membre că guvernele ar trebui să ia în calcul măsuri pentru reducerea consumului de gaze naturale și electricitate.

Sunt perturbări mari pe piețele petrolului și gazelor.
Sunt perturbări mari pe piețele petrolului și gazelor. Foto: Shutterstock

„Ne confruntăm cu o criză a prețurilor legată de o criză a aprovizionării”, a transmis Jorgensen, într-o scrisoare adresată miniștrilor europeni. Potrivit Reuters, Europa este puternic dependentă de importurile de petrol și gaze, iar perturbarea transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz pune presiune suplimentară asupra piețelor internaționale. Prin acest coridor trece în mod normal o parte semnificativă din comerțul mondial cu petrol și gaze naturale lichefiate.

Deocamdată, Uniunea Europeană nu se confruntă cu o lipsă de gaze, însă prețurile ridicate complică eforturile statelor membre de a-și reface rezervele înaintea iernii. Depozitele europene sunt în prezent mai puțin umplute decât în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce crește presiunea asupra guvernelor pentru pregătirea sezonului rece.

Jorgensen susține că UE este mai bine pregătită decât în criza energetică din 2021, când reducerea livrărilor rusești a provocat presiuni majore asupra pieței europene. Capacitatea mai mare de import de gaze naturale lichefiate, dezvoltarea energiei regenerabile și reducerea consumului de gaze sunt printre factorii care au îmbunătățit situația.

Comisarul european le-a cerut statelor să continue pregătirile și să ia în calcul măsuri care să sprijine umplerea depozitelor de gaze sau să reducă cererea de gaze și electricitate atât timp cât situația o impune. Printre exemplele menționate se numără limitarea temperaturilor în clădirile publice, restricționarea încălzirii spațiilor exterioare și oprirea iluminatului public care nu este necesar.

Criza energetică este legată de conflictul din Orientul Mijlociu și de perturbările transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru comerțul mondial cu energie. Traficul navelor prin strâmtoare a scăzut puternic în ultimele săptămâni, deși unele exporturi de petrol continuă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum se spală fructele și legumele pentru a elimina pesticidele. Ce produse se păstrează în frigider și care la temperatura camerei
digi24.ro
image
Meteorologii au emis cod galben de vânt în șapte județe. Rafalele ajung la 70 km/h, iar vremea se răcește treptat
stirileprotv.ro
image
Scandal în familia judecătoarei propuse ministru al Justiției. Fina ei, tot judecător, o acuză că „s-a băgat în reportajul Recorder pentru că aștepta un post înalt”. „La nunta mea, când era singura nașă, am stat toți ca proștii. După ce am divorțat, ieșea cu finul”
gandul.ro
image
Doliu pentru Victor Ponta. Mama fostului premier a murit la 84 de ani
mediafax.ro
image
Final Four EHF Euro Cup: România cucerește bronzul după 33-30 cu Ungaria
fanatik.ro
image
Mozaicul comunist de provincie care i-a adus României o mențiune în The Guardian. Casa Tineretului din Câmpina, inclusă într-o selecție a arhitecturii brutalist socialiste din Europa de Est
libertatea.ro
image
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise nurci și şinşile pentru blană, la un pas de adoptare
digi24.ro
image
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
gsp.ro
image
Câștigă milioane de euro și a ajuns la cel mai înalt nivel, dar conduce o mașină de 3.000 €: ”O am de 8 ani”
digisport.ro
image
6 metri cubi de lemne gratis pentru iarna 2026-2027. Cine poate primi ajutorul
click.ro
image
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări”
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Reacția unor turiști olandezi după ce au descoperit tradițiile din Bucovina: "E minunat, e autentic"
observatornews.ro
image
Unde s-ar afla acum Vlad Bălțățeanu, după ce a fugit din România. O nouă pistă descoperită de anchetatori
cancan.ro
image
Recalcularea pensiilor militare, după soldă și condițiile de muncă. Crește vârsta de pensionare PROIECT
newsweek.ro
image
Sharon Stone, mesaj direct pentru Sydney Sweeney după ce sportivele s-au revoltat pentru că a pozat goală: „Asumă-ți responsabilitatea”
prosport.ro
image
Cât valorează un an în plus de muncă la pensie. Diferența dintre 35 și 40 de ani lucrați
playtech.ro
image
Ion Țiriac conduce un Mercedes-Benz 600 Pullman de 3,3 tone: top 10 mașini din colecția de 400 de modele
fanatik.ro
image
O țară aflată în război se află în top 10 cele mai fericite țări din lume
ziare.com
image
A murit la doar 26 de ani. Ultimele sale secunde în ring. ATENȚIE Imagini cu puternic impact emoțional
digisport.ro
image
Vacanță transformată în tragedie! Cei patru turiști americani morți în clădirea prăbușită din Atena aveau zborul spre casă chiar în acea zi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Fratele criminalului a rupt tăcerea despre moartea Valentinei. Detaliul oferit în tragedia care a șocat România
romaniatv.net
image
Vaccinul antigripal a ajuns în farmacii. Interviu cu medicul Daniela Ștefănescu, vicepreședinte Asociația Medicilor de Familie București
mediaflux.ro
image
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Adrian Veștea și George Scripcaru, la inaugurarea unei clinici private de 5,8 milioane de euro. La câțiva kilometri, pavilioanele Spitalului Județean Brașov așteaptă investiții majore
actualitate.net
image
Confirmarea că Tom Holland și Zendaya s-au căsătorit. Cum s-a dat de gol actorul
click.ro
image
Sfârșitul lor a îngrozit România! Mihaela Runceanu și Ioan Luchian Mihalea și-au presimțit moartea? Ce scrie pe mormintele lor, îți dă fiori!
click.ro
image
De ce s-ar fi destrămat căsnicia lui Tom Brady cu Gisele Bündchen. „Nu poate să mănânce în oraș sau să iasă fără să provoace o scenă”
click.ro
Wilhelm al II lea, profimedia 0147426088 jpg
Orgia de la cabana imperială de vânătoare a generat un scandal monstru la Palat! Viața EXPLOZIVĂ a Prințesei Charlotte, sora Kaiserului
okmagazine.ro
Romy Schneider profimedia 0708609715 (3) jpg
Diva cu ochi frumoși care au plâns prea mult. Fostul soț s-a sinucis, și-a pierdut fiul la 42 de ani și a murit la 43
okmagazine.ro
king louis xiii of france and anne of austria 1964 8 548 jpg
Strania căsătorie a lui Ludovic al XIII-lea. Regele care a trebuit dus cu forța în patul reginei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cât de fericită e Elena Udrea că s-a mutat la țară. Imagini cu fiica ei, Eva. „Nu m-aș muta înapoi la oraș!”
image
Confirmarea că Tom Holland și Zendaya s-au căsătorit. Cum s-a dat de gol actorul

OK! Magazine

image
Orgia de la cabana imperială de vânătoare a generat un scandal monstru la Palat! Viața EXPLOZIVĂ a Prințesei Charlotte, sora Kaiserului