 Ministerul Energiei dezminte „colapsul energetic” anunțat de Bogdan Ivan: „Nu se deconectează industria” | adevarul.ro
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Ministerul Energiei dezminte „colapsul energetic” anunțat de Bogdan Ivan: „Nu se deconectează industria”

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În spațiul public a circulat un videoclip atribuit fostului ministru al Energiei, Bogdan Ivan, în care acesta ar fi afirmat că marile fabrici din România au primit deja notificări privind limitarea consumului de energie și că industria ar fi în pragul unui „colaps energetic”. Ministerul Energiei respinge categoric informația și precizează că marii consumatori au fost doar înștiințați că se află pe un normativ de limitare, fără ca o măsură de reducere a consumului să fi fost dispusă.

Linii de înaltă tensiune strălucind la lumina Lunii
România nu a intrat în niciun colaps energetic. Foto Shutterstock

În înregistrarea distribuită în spațiul public, Bogdan Ivan ar fi susținut că „primele notificări privind limitarea consumului de energie electrică au ajuns deja în industrie”.

În mesajul atribuit fostului ministru, situația este prezentată drept o criză energetică ajunsă „la poarta fabricilor”, iar o eventuală reducere a consumului ar pune în pericol producția, contractele și locurile de muncă.

„O fabrică nu se oprește ca un bec”, ar fi spus Bogdan Ivan, acuzând autoritățile că încearcă să mențină sistemul energetic prin reducerea producției industriale.

În același mesaj, situația este descrisă drept „o amenințare directă la siguranța României, la locurile de muncă ale oamenilor și la viitorul economiei românești”.

Afirmațiile au fost însă respinse de Ministerul Energiei.

Ministerul Energiei: Marii consumatori nu au primit notificări de limitare 

Ministerul Energiei susține că informația potrivit căreia marii consumatori industriali ar fi primit notificări de limitare sau deconectare este falsă.

Potrivit ministerului, companiile respective au primit o înștiințare prin care sunt informate că se află pe un normativ de limitare a consumului. Acest lucru nu înseamnă că limitarea a fost dispusă.

Doar dacă se va ajunge la o situație limită, vor primi o înștiințare de limitare a consumului cu 24 ore înainte”, precizează Ministerul Energiei.

Instituția subliniază că existența normativului este un mecanism prevăzut pentru situații în care securitatea Sistemului Energetic Național ar fi pusă în pericol și nu reprezintă, în sine, dovada unei crize energetice.

„O eventuală reducere temporară nu înseamnă deconectarea industriei”

Ministerul Energiei arată că o eventuală solicitare de reducere temporară a consumului, dacă situația sistemului ar impune-o, nu trebuie confundată cu deconectarea industriei.

Măsura este descrisă drept un instrument de echilibrare și protejare a Sistemului Energetic Național, care poate fi utilizat preventiv în cazul unor vârfuri de consum și al indisponibilității unor cantități de electricitate din producția internă sau din import.

Instituția recunoaște că situația energetică trebuie urmărită cu atenție și că industria trebuie protejată de factori precum seceta și fenomenele meteorologice extreme, însă respinge afirmația că România s-ar afla în pragul unui „colaps energetic”.

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Ministerul Energiei critică totodată distribuirea unor astfel de informații în spațiul public, mai ales atunci când acestea sunt atribuite unui fost ministru al Energiei.

Transelectrica: nu a trimis nimănui notificări de limitare

Și Transelectrica a transmis că nu a trimis notificări de limitare a consumului către companii.

Potrivit informațiilor furnizate de operatorul sistemului de transport, nu a fost dispusă o măsură de limitare a consumului industrial.

Existența unui normativ de limitare este însă reală. Documentele publice ale Transelectrica prevăd un mecanism prin care, în cazul unei situații de criză în funcționarea Sistemului Energetic Național, consumul poate fi redus gradual, pe tranșe. Aplicarea unei asemenea măsuri presupune însă constatarea necesității și parcurgerea procedurilor prevăzute în reglementările sistemului.

Procedurile Transelectrica prevăd că, atunci când se decide aplicarea normativului, clienții finali vizați trebuie informați cu minimum 24 de ore înainte.

Prin urmare, faptul că un mare consumator industrial figurează în normativul de limitare nu înseamnă că acesta a fost deconectat sau că i s-a cerut deja să-și reducă producția.

Ce este, de fapt, normativul de limitare

Normativul este un instrument de siguranță pentru situații în care Sistemul Energetic Național ar ajunge într-o stare în care producția disponibilă și importurile nu ar mai fi suficiente pentru acoperirea consumului.

Documentele Transelectrica prevăd că măsurile pot fi aplicate gradual și că limitarea vizează consumatorii industriali, nu populația. Într-o asemenea situație, reducerea consumului se face până la o putere minimă tehnologică, în funcție de prevederile aplicabile.

Așadar, existența normativului și actualizarea listelor de consumatori industriali reprezintă o procedură de pregătire a sistemului, nu o confirmare că România a intrat într-o situație de criză.

În cazul de față, atât Ministerul Energiei, cât și Transelectrica neagă că ar fi fost trimise notificări de limitare sau deconectare a marilor consumatori industriali.

Așa-zisa postare a fostului ministru Bogdan Ivan

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